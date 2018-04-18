10:35, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

Hindistan'da fÄ±rtÄ±na: 15 Ã¶lÃ¼





BatÄ± Bengal'in baÅŸkenti KalkÃ¼ta'daki fÄ±rtÄ±na nedeniyle 15 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hindistan'Ä±n BatÄ± Bengal eyaletinde etkili olan fÄ±rtÄ±nada 15 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Yerel medyadaki haberlere gÃ¶re, BatÄ± Bengal'in baÅŸkenti KalkÃ¼ta'daki fÄ±rtÄ±na nedeniyle 15 kiÅŸiÂ hayatÄ±nÄ± kaybetti. Saatteki hÄ±zÄ± 98 kilometreyi bulan fÄ±rtÄ±na yÃ¼zÃ¼nden KalkÃ¼ta'da hayat felÃ§ oldu, bazÄ± aÄŸaÃ§lar kÃ¶klerinden sÃ¶kÃ¼ldÃ¼. Devrilen aÄŸaÃ§lar nedeniyle Ã§ok sayÄ±da yol trafiÄŸe kapandÄ±, bazÄ± tren seferleri iptal edildi.

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