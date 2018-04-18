10:40, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

Katar Ulusal KÃ¼tÃ¼phanesinde TÃ¼rkiye bÃ¶lÃ¼mÃ¼





TÃ¼rkiye Milli KÃ¼tÃ¼phanesi ile Katar Ulusal KÃ¼tÃ¼phanesi arasÄ±nda imzalanan iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ±na gÃ¶re, Katar Ulusal KÃ¼tÃ¼phanesinde TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli alanlarda tanÄ±tÄ±lmasÄ± iÃ§in bir bÃ¶lÃ¼m aÃ§Ä±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkiye Milli KÃ¼tÃ¼phanesiÂ ileÂ Katar Ulusal KÃ¼tÃ¼phanesiÂ arasÄ±nda iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±. AnlaÅŸmaya, Milli KÃ¼tÃ¼phane BaÅŸkanÄ± ZÃ¼lfi Toman ile Katar Ulusal KÃ¼tÃ¼phanesi Ä°cra DirektÃ¶rÃ¼ SÃ¼heyr Vastavi tarafÄ±ndan imzalar atÄ±ldÄ±. Toman, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, anlaÅŸmanÄ±n tarihi belge ve kaynaklarÄ±n deÄŸiÅŸiminin yanÄ± sÄ±ra kÃ¼tÃ¼phane personelinin eÄŸitimi ve deneyimlerin alÄ±ÅŸveriÅŸini iÃ§erdiÄŸini sÃ¶yledi. AnlaÅŸma kapsamÄ±nda ayrÄ±ca Katar Ulusal KÃ¼tÃ¼phanesinde TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli alanlarda tanÄ±tÄ±lmasÄ± iÃ§in bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼n aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± belirten Toman, burada Ã§ocuk edebiyatÄ±, roman ve yabancÄ±lara TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸretimiyle ilgili bazÄ± kitaplarÄ±n da yer alacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Toman, Ã¶nce 500 kitabÄ±n olacaÄŸÄ± bu bÃ¶lÃ¼mde sayÄ±nÄ±n zamanla artacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

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