11:02, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

Ã‡elik'ten AB raporuna tepki: Objektif dille yazÄ±lmÄ±ÅŸ bir eleÅŸtiri gÃ¶rmÃ¼yoruz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AB BakanÄ± Ã–mer Ã‡elik,Â AB KomisyonuncaÂ hazÄ±rlananÂ TÃ¼rkiye Raporuâ€™na tepki gÃ¶stererek "Objektif dille yazÄ±lmÄ±ÅŸ, hakkaniyete dayalÄ±, olumlu ajanda iÃ§eren, gelecek perspektifi sunan bir eleÅŸtiri gÃ¶rmÃ¼yoruz." dedi.

Avrupa BirliÄŸi BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã‡elik, AB Komisyonu'nun TÃ¼rkiye raporunu deÄŸerlendirdi.

Ã‡elik'in aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan Ã¶ne Ã§Ä±kanlar ÅŸu ÅŸekilde:

"Rapor yakÄ±nlaÅŸmayÄ± teÅŸvik etmekten uzaktÄ±r. FasÄ±llar Ã¼lkenin kriterleri hayata geÃ§irmesine baÄŸlÄ± olmalÄ±. FasÄ±llarÄ±n aÃ§Ä±lmamasÄ± demek 18 Mart anlaÅŸmasÄ±na baÄŸlÄ± kalmamak demektir.

Komisyona bir mektup yazmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Fiili durumun altÄ±nÄ± Ã§izmek baÅŸka bir ÅŸeydir, aÃ§Ä±lmayacak diye taahhÃ¼tte bulunmalarÄ± ayrÄ± bir ÅŸeydir. TÃ¼rkiye'nin aday Ã¼lke olma perspektifi bir kenara bÄ±rakÄ±lÄ±p komÅŸuluk perspektifi kabul edilemez.

TÃ¼rkiye'nin aday olma konusu bir tarafa bÄ±rakÄ±lamaz. Adil ve ilkeli bir yaklaÅŸÄ±m yok. TÃ¼rkiye'yi evrensel deÄŸerlerden uzaklaÅŸmakla itham ediyor. AB deÄŸerlerinden uzaklaÅŸma sÃ¶zÃ¼ siyasi bir yaklaÅŸÄ±mdÄ±r... EleÅŸtiriden korkmuyoruz ama burada hakkaniyet yok. Belli bir pazarlÄ±ÄŸÄ±n Ã¼rÃ¼nÃ¼ olarak ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ bir rapor.

TerÃ¶r meselesinde eleÅŸtiriler devam ediyor. Åžunu anlamÄ±yorlar TÃ¼rkiye kendi gÃ¼venliÄŸini saÄŸlayarak Avrupa'nÄ±n sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± saÄŸlamaktadÄ±r. Ä°kili gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bunu anladÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz ama raporlarda deÄŸiÅŸiyor. AB FETÃ– tehdidini anlamaktan uzak.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemiyle ilgili tÃ¼m eleÅŸtirileri kÃ¶kten reddediyorum. Sistemi onaylamÄ±ÅŸ halka saygÄ± duymalÄ±.

TerÃ¶r propagandasÄ± varsa, terÃ¶re destek varsa demokrasi yoktur. PKK saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± dayanÄ±ÅŸma gÃ¶rmÃ¼yoruz. DAEÅž saldÄ±rÄ±sÄ±nda TÃ¼rk bayraÄŸÄ± yansÄ±tÄ±yorlar ama biz bu yaklaÅŸÄ±mÄ± PKK saldÄ±rÄ±larÄ±nda gÃ¶rmÃ¼yoruz."