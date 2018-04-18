DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
13:32, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba
Latin Amerika
11:22, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

  • PaylaÅŸ
KÃ¼ba'da 59 yÄ±llÄ±k Castro devri sona eriyor
KÃ¼ba'da 59 yÄ±llÄ±k Castro devri sona eriyor
Foto: Raul Castro

KÃ¼ba lideri Raul Castro, 2008'den bu yana yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini bÄ±rakÄ±yor. GÃ¶rev deÄŸiÅŸimiyle birlikte, KÃ¼ba Cumhuriyeti'nin kurulduÄŸu 1959 yÄ±lÄ±ndan bu yana ilk kez devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± makamÄ±nda Castro soyadÄ±nÄ± taÅŸÄ±mayan biri oturmuÅŸ olacak.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KÃ¼ba'da 60 yÄ±laÂ yakÄ±n bir sÃ¼renin ardÄ±ndan ilk kez devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Castro adÄ±nÄ±n olmayacaÄŸÄ± bildirildi.

KÃ¼ba Devrimi'nin lideri Fidel Castro'dan devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± devralan Raul Castro gÃ¶revini Devlet BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Miguel Diaz-Canel'e devredecek.

YERÄ°NE GEÃ‡MESÄ° BEKLENEN Ä°SÄ°M BELLÄ°

YarÄ±n toplanacak ulusal meclisin, ikinci 5 yÄ±llÄ±k baÅŸkanlÄ±k dÃ¶neminin sonunda gÃ¶revini bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Raul Castro'nun yerine Diaz-Canel'i baÅŸkanlÄ±ÄŸa seÃ§mesi bekleniyor.

GÃ¶rev deÄŸiÅŸimiyle birlikte, KÃ¼ba Cumhuriyeti'nin kurulduÄŸu 1959 yÄ±lÄ±ndan bu yana ilk kez devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± makamÄ±nda Castro soyadÄ±nÄ± taÅŸÄ±mayan biri oturmuÅŸ olacak.

57 yaÅŸÄ±ndaki Diaz-Canel'in devlet baÅŸkanÄ± olmasÄ± ayrÄ±ca Ã¼lkenin kurucu kadrolarÄ± iÃ§inde yer almayan, devrim dÃ¶neminde yetiÅŸmiÅŸ kuÅŸaktan bir ismin ilk kez baÅŸa geÃ§mesi anlamÄ±na geliyor.

Ã–te yandan 86 yaÅŸÄ±ndaki Castro, devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini bÄ±raksa da Ã¼lkeyi yÃ¶neten KomÃ¼nist Partinin baÅŸÄ±nda kalacak. DolayÄ±sÄ±yla gÃ¶rev deÄŸiÅŸimi Castro'nun tamamen iktidardan Ã§ekilmesi anlamÄ±na gelmiyor.

Fidel Castro da 2008 yÄ±lÄ±nda saÄŸlÄ±k nedenleriyle devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini kardeÅŸine devretmiÅŸ, ancak KomÃ¼nist Parti liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Castro, 2016 yÄ±lÄ±nda 90 yaÅŸÄ±nda vefat etmiÅŸti.

Devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± devralmasÄ± beklenen Diaz-Canel, 25 yÄ±ldÄ±r KomÃ¼nist Parti iÃ§inde gÃ¶rev yapan bir isim. Santa Clara'daki Merkez Las Villas Ãœniversitesinde elektronik mÃ¼hendisliÄŸi eÄŸitimi alan Diaz-Canel, bir sÃ¼re silahlÄ± kuvvetlerde gÃ¶rev yaptÄ±ktan sonra kendi Ã¼niversitesinde Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. KomÃ¼nist Parti genÃ§lik misyonlarÄ±nda da gÃ¶rev yapan Diaz-Canel, 2013 yÄ±lÄ±nda Raul Castro tarafÄ±ndan devlet baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na getirilmiÅŸti.



Ä°lgili Konular Castro Fidel Castro KÃ¼ba
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Latin Amerika Haberleri
Ã–zbekistan ve Tacikistan arasÄ±nda 26 yÄ±l sonra otobÃ¼s seferleri

Tacikistan UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã–zbekistan ve Tacikistan arasÄ±nda mayÄ±s ayÄ±ndan itibaren otobÃ¼s seferlerinin baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°ran Savunma BakanÄ±'ndan beklenmedik Irak ziyareti
Ä°ran Savunma BakanÄ±'ndan beklenmedik Irak ziyareti

Ä°ran Savunma BakanÄ± Emir Hatemi'nin sÃ¼rpriz bir ÅŸekilde Irak'a gittiÄŸi ve ziyaretinin 2 gÃ¼n sÃ¼receÄŸi bildirildi.
Ä°ran'da resmi dairelerde Telegram yasaklandÄ±
Ä°ran'da resmi dairelerde Telegram yasaklandÄ±

YabancÄ± mesajlaÅŸma uygulamalarÄ±nÄ±n Ä°ran devlet kurumlarÄ±nda kullanÄ±lmasÄ± yasaklandÄ±
BMGK'da ABD ile Rusya arasÄ±nda 'Rakka' tartÄ±ÅŸmasÄ±
BMGK'da ABD ile Rusya arasÄ±nda 'Rakka' tartÄ±ÅŸmasÄ±

Rusya'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyonun geÃ§en yÄ±lki Rakka operasyonunu eleÅŸtirirken, ABD'nin BM Daimi Temsilci YardÄ±mcÄ±sÄ± Currie ise Nebenzia'nÄ±n Rakka'ya yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± reddetti.
Suriye'nin kuzeyi sol terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin yuvasÄ± oldu GRAFÄ°K
Suriye'nin kuzeyi sol terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin yuvasÄ± oldu | GRAFÄ°K

Suriye'nin kuzeyinde, PKK/PYD kontrolÃ¼nde bulunan bÃ¶lgeler, yabancÄ± terÃ¶ristler ve sÃ¶zde siyasi ittifak halindeki sol partilerin illegal yapÄ±larÄ±nÄ±n eÄŸitim kamplarÄ±yla terÃ¶r yuvasÄ± iÅŸlevi gÃ¶rÃ¼yor. TerÃ¶r kamplarÄ± ise Suriye'nin TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n olan Rasulayn, Kobani ve KamÄ±ÅŸlÄ± bÃ¶lgelerinde yoÄŸunlaÅŸÄ±yor.
Taliban'dan milletvekilleri seÃ§imine mÃ¼dahale
Taliban'dan milletvekilleri seÃ§imine mÃ¼dahale

Afganistan'da 14 Nisan'da baÅŸlayan milletvekili seÃ§imlerinde Taliban Ã¼yeleri Gur vilayetindeki bir seÃ§im merkezini basarak 5 kiÅŸiyi kaÃ§Ä±rdÄ±
ArakanlÄ±lar gÃ¼vence verilmeden Myanmar a dÃ¶nmek istemiyor
ArakanlÄ±lar gÃ¼vence verilmeden Myanmarâ€™a dÃ¶nmek istemiyor

Myanmarâ€™da uÄŸradÄ±klarÄ± zulÃ¼mden binbir gÃ¼Ã§lÃ¼kle kurtularak BangladeÅŸ'e gelen ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar, temel haklarÄ± ve ilk olarak vatandaÅŸlÄ±k hakkÄ±nÄ± almadan Ã¼lkelerine dÃ¶nmek istemiyor.
KÃ¼ba'da 59 yÄ±llÄ±k Castro devri sona eriyor
KÃ¼ba'da 59 yÄ±llÄ±k Castro devri sona eriyor

KÃ¼ba lideri Raul Castro, 2008'den bu yana yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini bÄ±rakÄ±yor. GÃ¶rev deÄŸiÅŸimiyle birlikte, KÃ¼ba Cumhuriyeti'nin kurulduÄŸu 1959 yÄ±lÄ±ndan bu yana ilk kez devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± makamÄ±nda Castro soyadÄ±nÄ± taÅŸÄ±mayan biri oturmuÅŸ olacak.
Azerbaycan'da Aliyev yemin ederek gÃ¶revine baÅŸladÄ±
Azerbaycan'da Aliyev yemin ederek gÃ¶revine baÅŸladÄ±

Azerbaycan'da 11 Nisan'daki seÃ§imde oylarÄ±n yÃ¼zde 86,02'sini alarak dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Ä°lham Aliyev iÃ§in Milli Meclis'te yemin tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.
Hindistan'da fÄ±rtÄ±na 10 Ã¶lÃ¼
Hindistan'da fÄ±rtÄ±na: 10 Ã¶lÃ¼

BatÄ± Bengal'in baÅŸkenti KalkÃ¼ta'daki fÄ±rtÄ±na nedeniyle 10 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Trump tan dikkat Ã§eken 'TÃ¼rkiye' tweeti
Trumpâ€™tan dikkat Ã§eken 'TÃ¼rkiye' tweeti

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, sabaha karÅŸÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± tweet'te, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ FETÃ– ve PKK adÄ±na suÃ§ iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla hakkÄ±nda 35 yÄ±l hapis cezasÄ± istenen ABD vatandaÅŸÄ± Papaz Brunson'un tutukluluk halinin sona erdirilmesini istedi.
S Arabistan'dan 'Arap gÃ¼cÃ¼ iÃ§in maddi destek' iddialarÄ±na cevap
S. Arabistan'dan 'Arap gÃ¼cÃ¼ iÃ§in maddi destek' iddialarÄ±na cevap

Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, Suriye'deki ABD gÃ¼Ã§leri yerine Arap gÃ¼cÃ¼ oluÅŸturulacaÄŸÄ± ve bu konuda S. Arabistan'dan mali destek talep edileceÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarla ilgili "Obama dÃ¶neminde Ä°slam Ãœlkeleri TerÃ¶rle MÃ¼cadele Koalisyonu olarak ABD'ye bu konuda bir teklifte bulunmuÅŸtuk ancak Obama yÃ¶netimi bu teklife dair bir adÄ±m atmadÄ±. Mali destekler konusuna gelince Suudi Arabistan, her zaman sorumluluÄŸunu korudu." dedi.
Danimarka da Kur'an-Ä± Kerim'i gÃ¼zel okuma yarÄ±ÅŸmasÄ±
Danimarkaâ€™da Kur'an-Ä± Kerim'i gÃ¼zel okuma yarÄ±ÅŸmasÄ±

Kopenhag Fatih Camisi tarafÄ±ndan Tilavet-i Kur'an MÃ¼sabakasÄ± dÃ¼zenlendi
ABD'de senatÃ¶rlerden yÃ¶netime 'Yemen' tepkisi
ABD'de senatÃ¶rlerden yÃ¶netime 'Yemen' tepkisi

ABD Senatosu DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komitesi Ã¼yeleri, BaÅŸkan Donald Trump yÃ¶netimine Yemen konusunda Suudi Arabistan'a "ÅŸartsÄ±z destek verdiÄŸi" gerekÃ§esiyle tepki gÃ¶sterdi.
Ä°ngiltere ve Kanada'dan Arakan iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±
Ä°ngiltere ve Kanada'dan Arakan iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson ile Kanada DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Chrystia Freeland, Arakan kriziyle ilgili uluslararasÄ± topluma destek Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
ABD'den DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼ndeki alanÄ±n oranÄ±na dÃ¼zeltme
ABD'den DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼ndeki alanÄ±n oranÄ±na dÃ¼zeltme

ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyon sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Ryan Dillon, Amerikan yetkililerinin "DEAÅž'Ä±n elindeki topraklarÄ±n yÃ¼zde 98'inin geri alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklindeki aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± "yÃ¼zde 90'Ä±n Ã¼zerinde" ÅŸeklinde dÃ¼zeltti.

Haberler

Castro'nun bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu intihar etti
Castro'nun bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu intihar etti

AB'den KÃ¼ba ile mÃ¼ttefiklik aÃ§Ä±klamasÄ±
AB'den KÃ¼ba ile mÃ¼ttefiklik aÃ§Ä±klamasÄ±

ABD'den KÃ¼ba'ya yeni yaptÄ±rÄ±mlar
ABD'den KÃ¼ba'ya yeni yaptÄ±rÄ±mlar

TARÄ°HTE BUGÃœN: Parisâ€™te bÃ¼yÃ¼k ayrÄ±mcÄ±lÄ±k isyanÄ±
TARÄ°HTE BUGÃœN Paris te bÃ¼yÃ¼k ayrÄ±mcÄ±lÄ±k isyanÄ±

KÃ¼ba, ABD'nin 'sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± kararÄ±'na tepkili
KÃ¼ba ABD'nin 'sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± kararÄ±'na tepkili

ABD, 15 KÃ¼balÄ± diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ediyor
ABD 15 KÃ¼balÄ± diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ediyor

ABD, KÃ¼ba'daki diplomat sayÄ±sÄ±nÄ± azaltÄ±yor
ABD KÃ¼ba'daki diplomat sayÄ±sÄ±nÄ± azaltÄ±yor

Trump, KÃ¼ba ile baÅŸlatÄ±lan normalleÅŸme sÃ¼recini iptal etti
Trump KÃ¼ba ile baÅŸlatÄ±lan normalleÅŸme sÃ¼recini iptal etti






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 