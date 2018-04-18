11:34, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

ArakanlÄ±lar gÃ¼vence verilmeden Myanmarâ€™a dÃ¶nmek istemiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Myanmar'da uÄŸradÄ±klarÄ± zulÃ¼mden canlarÄ±nÄ± zor kurtararak BangladeÅŸ'teki kamplara sÄ±ÄŸÄ±nan ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar, gÃ¼vence verilmeden topraklarÄ±na geri dÃ¶nmek istemiyor.

ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar, bÃ¶lgenin yakÄ±cÄ± sÄ±caÄŸÄ± ve aÅŸÄ±rÄ± nemine raÄŸmen BangladeÅŸâ€™in Coxâ€™s Bazar bÃ¶lgesinde imkansÄ±zlÄ±klar iÃ§inde hayata tutunmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Kamplarda, TÃ¼rkiye ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiserliÄŸi baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok kuruluÅŸtan gelen yardÄ±mlarla yaÅŸamaya Ã§alÄ±ÅŸan ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar, kampa gelen her yabancÄ±ya umutla bakÄ±yor.

Kamplardaki bazÄ± alanlarda eÄŸitim faaliyetleri yÃ¼rÃ¼tÃ¼lse de bu imkanlarÄ±n kÄ±sÄ±tlÄ± olmasÄ± nedeniyle Ã§ocuklara hiÃ§bir eÄŸitim saÄŸlanamÄ±yor.

YAKLAÅžAN MUSON YAÄžIÅžLARI BÃ–LGEYÄ° TEHDÄ°T EDÄ°YOR

Kamplarda son dÃ¶nemlerde ArakanlÄ±larÄ± tedirgin eden konulardan biri de yaklaÅŸan muson yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±.

BÃ¶lgede faaliyet gÃ¶steren yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±, insanlarÄ±n bu mevsimde daha gÃ¼venli alanlara alÄ±nmasÄ± iÃ§in evler inÅŸa ediyor.

BangladeÅŸ hÃ¼kÃ¼meti de ArakanlÄ±larÄ±n daha gÃ¼venli bÃ¶lgelere alÄ±nmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

HERHANGÄ° BÄ°R HAK YA DA VATANDAÅžLIK ALMADAN GERÄ° DÃ–NMEK Ä°STEMÄ°YORLAR

ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man Rahmatullah, bÃ¶lgedeki en bÃ¼yÃ¼k kamplardan biri olan Kutupalong-3'te yaÅŸÄ±yor.

Arakan'da eczanesi olan 50 yaÅŸÄ±ndaki Rahmatullah, 25 AÄŸustosâ€™ta patlak veren ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir sabah Myanmar askerlerinin kÃ¶ylerinin etrafÄ±nÄ± sarmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark ettiÄŸini anlattÄ±.

Myanmar askerlerinin konuÅŸtuÄŸu dili bile anlamayan Rahmatullah, o gÃ¼n yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle dile getirdi:

"TÃ¼m kÃ¶ylÃ¼ler dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±k. Burada bazÄ± kÃ¶ylÃ¼lere iÅŸkence edildi. KÃ¶ye tekrar dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼mde tÃ¼m evler kÃ¼l olmuÅŸtu. Biz de kaÃ§maya karar verdik."

Ailesiyle daÄŸlardan ve deniz yolunu kullanarak 14 gÃ¼nde BangladeÅŸ'e ulaÅŸan Rahmatullah, kopmak zorunda bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± topraklarÄ±na, Myanmar ve BangladeÅŸ hÃ¼kÃ¼metinin imzaladÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸma Ã§erÃ§evesinde dÃ¶nmek istemiyor.

Rahmatullah, "EÄŸer Myanmar'a dÃ¶nersek tekrar iÅŸkenceye maruz kalmaktan korkuyoruz. Bu nedenle de Myanmar ilk olarak bize vatandaÅŸlÄ±k statÃ¼sÃ¼ vermeli. Aksi halde Myanmar'da hiÃ§bir hakkÄ±mÄ±z ve gÃ¼venliÄŸimiz olmayacak. Bu nedenle de geri dÃ¶nmek istemiyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

Kutupalong-3 kampÄ±nÄ±n bir diÄŸer sakini 70 yaÅŸÄ±ndaki Muhammed de Arakan'da kendi halinde bir Ã§iftÃ§iyken bir gÃ¼n Myanmar askerlerinin gelerek bu topraÄŸÄ±n ona ait olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, tarlasÄ±nÄ± ekemeyeceÄŸini sÃ¶ylediÄŸini, bir sabah uyandÄ±ÄŸÄ±nda kÃ¶ydeki evlerin, bahÃ§elerin yandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±.

Myanmar askerlerinin sadece MÃ¼slÃ¼manlara ait ev ve bahÃ§elere saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Budistlerininkine dokunmadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Muhammed, "EÄŸer hiÃ§bir hak tanÄ±nmadan Myanmar'a dÃ¶nersek bize tekrar iÅŸkence edecekler. Bu nedenle de geri dÃ¶nmek istemiyorum." dedi.