Taliban'dan milletvekilleri seÃ§imine mÃ¼dahale

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Afganistanâ€™Ä±n batÄ±sÄ±ndaki Gur vilayetinin merkezi Firuz Koh ÅŸehrindeki milletvekili seÃ§imlerinde seÃ§im merkezine baskÄ±n dÃ¼zenleyen Taliban 5 kiÅŸiyi kaÃ§Ä±rdÄ±.
Gur Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Muhammed Ä°kbal Nizami, Taliban'Ä±n Firuz Kohâ€™taki seÃ§im merkezini basarak 3 Ã§alÄ±ÅŸan ile merkezin gÃ¼venliÄŸini saÄŸlayan 2 polisi kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Nizami, kaÃ§Ä±rÄ±lanlarÄ±n nereye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n henÃ¼z bilinmediÄŸini ve serbest kalmalarÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Afganistanâ€™da 20 Ekimâ€™de yapÄ±lmasÄ± planlanan milletvekili seÃ§imleri iÃ§in seÃ§men kayÄ±tlarÄ± 14 Nisanâ€™da baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
Tacikistan UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã–zbekistan ve Tacikistan arasÄ±nda mayÄ±s ayÄ±ndan itibaren otobÃ¼s seferlerinin baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°ran Savunma BakanÄ± Emir Hatemi'nin sÃ¼rpriz bir ÅŸekilde Irak'a gittiÄŸi ve ziyaretinin 2 gÃ¼n sÃ¼receÄŸi bildirildi.
YabancÄ± mesajlaÅŸma uygulamalarÄ±nÄ±n Ä°ran devlet kurumlarÄ±nda kullanÄ±lmasÄ± yasaklandÄ±
Rusya'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyonun geÃ§en yÄ±lki Rakka operasyonunu eleÅŸtirirken, ABD'nin BM Daimi Temsilci YardÄ±mcÄ±sÄ± Currie ise Nebenzia'nÄ±n Rakka'ya yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± reddetti.
Suriye'nin kuzeyinde, PKK/PYD kontrolÃ¼nde bulunan bÃ¶lgeler, yabancÄ± terÃ¶ristler ve sÃ¶zde siyasi ittifak halindeki sol partilerin illegal yapÄ±larÄ±nÄ±n eÄŸitim kamplarÄ±yla terÃ¶r yuvasÄ± iÅŸlevi gÃ¶rÃ¼yor. TerÃ¶r kamplarÄ± ise Suriye'nin TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n olan Rasulayn, Kobani ve KamÄ±ÅŸlÄ± bÃ¶lgelerinde yoÄŸunlaÅŸÄ±yor.
Afganistan'da 14 Nisan'da baÅŸlayan milletvekili seÃ§imlerinde Taliban Ã¼yeleri Gur vilayetindeki bir seÃ§im merkezini basarak 5 kiÅŸiyi kaÃ§Ä±rdÄ±
Myanmarâ€™da uÄŸradÄ±klarÄ± zulÃ¼mden binbir gÃ¼Ã§lÃ¼kle kurtularak BangladeÅŸ'e gelen ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar, temel haklarÄ± ve ilk olarak vatandaÅŸlÄ±k hakkÄ±nÄ± almadan Ã¼lkelerine dÃ¶nmek istemiyor.
KÃ¼ba lideri Raul Castro, 2008'den bu yana yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini bÄ±rakÄ±yor. GÃ¶rev deÄŸiÅŸimiyle birlikte, KÃ¼ba Cumhuriyeti'nin kurulduÄŸu 1959 yÄ±lÄ±ndan bu yana ilk kez devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± makamÄ±nda Castro soyadÄ±nÄ± taÅŸÄ±mayan biri oturmuÅŸ olacak.
Azerbaycan'da 11 Nisan'daki seÃ§imde oylarÄ±n yÃ¼zde 86,02'sini alarak dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Ä°lham Aliyev iÃ§in Milli Meclis'te yemin tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.
BatÄ± Bengal'in baÅŸkenti KalkÃ¼ta'daki fÄ±rtÄ±na nedeniyle 10 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, sabaha karÅŸÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± tweet'te, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ FETÃ– ve PKK adÄ±na suÃ§ iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla hakkÄ±nda 35 yÄ±l hapis cezasÄ± istenen ABD vatandaÅŸÄ± Papaz Brunson'un tutukluluk halinin sona erdirilmesini istedi.
Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, Suriye'deki ABD gÃ¼Ã§leri yerine Arap gÃ¼cÃ¼ oluÅŸturulacaÄŸÄ± ve bu konuda S. Arabistan'dan mali destek talep edileceÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarla ilgili "Obama dÃ¶neminde Ä°slam Ãœlkeleri TerÃ¶rle MÃ¼cadele Koalisyonu olarak ABD'ye bu konuda bir teklifte bulunmuÅŸtuk ancak Obama yÃ¶netimi bu teklife dair bir adÄ±m atmadÄ±. Mali destekler konusuna gelince Suudi Arabistan, her zaman sorumluluÄŸunu korudu." dedi.
Kopenhag Fatih Camisi tarafÄ±ndan Tilavet-i Kur'an MÃ¼sabakasÄ± dÃ¼zenlendi
ABD Senatosu DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komitesi Ã¼yeleri, BaÅŸkan Donald Trump yÃ¶netimine Yemen konusunda Suudi Arabistan'a "ÅŸartsÄ±z destek verdiÄŸi" gerekÃ§esiyle tepki gÃ¶sterdi.
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson ile Kanada DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Chrystia Freeland, Arakan kriziyle ilgili uluslararasÄ± topluma destek Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyon sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Ryan Dillon, Amerikan yetkililerinin "DEAÅž'Ä±n elindeki topraklarÄ±n yÃ¼zde 98'inin geri alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklindeki aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± "yÃ¼zde 90'Ä±n Ã¼zerinde" ÅŸeklinde dÃ¼zeltti.