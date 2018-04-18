12:29, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

BMGK'da ABD ile Rusya arasÄ±nda 'Rakka' tartÄ±ÅŸmasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya'nÄ±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia,Â ABDÂ Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyonun geÃ§en yÄ±lkiÂ RakkaÂ operasyonunu eleÅŸtirerek, "Rakka harabeye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼, tek bir bina ayakta deÄŸil. EnkazÄ±n altÄ±nda hala binlerce ceset gÃ¶mÃ¼lÃ¼, cesetlerden daÄŸ oluÅŸtu ve insanlar her gÃ¼n mayÄ±nlar yÃ¼zÃ¼nden Ã¶lÃ¼yor." dedi.

DoÄŸu Guta'daki insani durum ve Duma ilÃ§esinde kimyasal silah kullanÄ±mÄ± konusundaki ÅŸÃ¼pheler nedeniyle Ã¼zerinde baskÄ±lar artan Rusya, ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž ile mÃ¼cadele koalisyonunun geÃ§en yÄ±l Rakka'daki operasyonunu gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere BM GÃ¼venlik Konseyinden (BMGK) toplantÄ± talep etti.

ToplantÄ±daki konuÅŸmasÄ±nda, ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyonun Rakka operasyonunu eleÅŸtiren Nebenzia, geÃ§en yÄ±l bu bÃ¶lgede neler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kimsenin bilmediÄŸini ve Rusya'nÄ±n baskÄ±sÄ± Ã¼zerine Ã¶nceki gÃ¼nlerde insani durumu deÄŸerlendirmek Ã¼zere BM'nin Rakka'ya bir ekip gÃ¶nderdiÄŸini belirtti.

Rakka'nÄ±n harabeye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, tek bir binanÄ±n bile ayakta olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Nebenzia, "EnkazÄ±n altÄ±nda hala binlerce ceset gÃ¶mÃ¼lÃ¼, cesetlerden daÄŸ oluÅŸtu ve insanlar her gÃ¼n mayÄ±nlar yÃ¼zÃ¼nden Ã¶lÃ¼yor. Elektrik, su ve temel ihtiyaÃ§lar iÃ§in servisler yok. Tek bir okul deÄŸil, tek bir hastane kullanÄ±lmÄ±yor." diye konuÅŸtu.

Nebenzia, siyasi sÃ¼rece geri dÃ¶nÃ¼lmesi iÃ§in de ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Duma'daki kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±na cevap olarak geÃ§en cuma dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±na atÄ±fta bulunarak, "Ä°lk olarak yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ±z hasarÄ± dÃ¼zeltmeniz gerek." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Vassily Nebenzia, "BÃ¼tÃ¼n olanlardan sonra BatÄ±lÄ± troykanÄ±n isteÄŸiyle Suriyeli yetkililerin siyasi sÃ¼reci gÃ¶rÃ¼ÅŸme konusunda istekli olmasÄ± Ã§ok zor." diyerek sÃ¶zlerini tamamladÄ±.

"Ä°NSANÄ° YARDIM KONVOYLARI HER ZAMAN RAKKA'YA GELEBÄ°LÄ°R"

ABD'nin BM Daimi Temsilci YardÄ±mcÄ±sÄ± Kelley CurrieÂ ise Rusya'nÄ±n Rakka'ya yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± reddetti.

Rakka'da DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonlar sÄ±rasÄ±nda mahalle mahalle sivillerin tahliye edildiÄŸini sÃ¶yleyen Currie, "BM'nin insani yardÄ±m konvoylarÄ± Rakka ve Rukban'a her zaman gelebilir... ABD, Rakka'da insani yardÄ±mlarÄ± desteklemeye hazÄ±r. Gecikme, her zaman olduÄŸu gibi Esed rejiminin BM konvoylarÄ±nÄ±n hareket etmesine izin verip vermemesinden kaynaklanÄ±yor." ifadelerini kullandÄ±.

Rakka'dan mayÄ±nlarÄ±n temizlenmesine iliÅŸkin de Rusya'ya yanÄ±t veren Currie, ÅŸimdiye kadar savaÅŸ kalÄ±ntÄ±sÄ± 3 bin patlayÄ±cÄ± madde temizlediklerini bildirdi.