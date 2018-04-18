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13:31, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba
EÄŸitim
12:55, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

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SÄ±navlarda kimlik doÄŸrulamasÄ±nda 'biyometrik dÃ¶nem' baÅŸlÄ±yor
SÄ±navlarda kimlik doÄŸrulamasÄ±nda 'biyometrik dÃ¶nem' baÅŸlÄ±yor

Ã–SYM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nca, sÄ±nav gÃ¶revlileri tarafÄ±ndan, sÄ±navlara girecek adaylarÄ±n fiziksel Ã¶zelliklerini doÄŸrulamak amacÄ±yla biyometrik yÃ¶ntemlerle de kimlik doÄŸrulamasÄ± yapÄ±labilecek.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi (Ã–SYM) BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan "AdaylarÄ±n ve SÄ±nav GÃ¶revlilerinin SÄ±nav BinalarÄ±na GiriÅŸ KoÅŸullarÄ±na Ä°liÅŸkin YÃ¶netmelikte DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Ä°liÅŸkin YÃ¶netmelik" Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

Buna gÃ¶re, adaylarÄ±n ve sÄ±nav gÃ¶revlilerinin sÄ±nav binalarÄ±na giriÅŸ koÅŸullarÄ±na iliÅŸkin usul ve esaslarda bazÄ± deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±ldÄ±. Bu kapsamda, yÃ¶netmeliÄŸin 3'Ã¼ncÃ¼ maddesine "biyometrik doÄŸrulama" baÅŸlÄ±klÄ± bent eklendi. SÃ¶z konusu bentte, "Biyometrik doÄŸrulamanÄ±n, aday ve gÃ¶revlilerin fiziksel Ã¶zelliklerini doÄŸrulamak Ã¼zere geliÅŸtirilmiÅŸ bilgisayar kontrollÃ¼, otomatik sistemler kullanÄ±larak yapÄ±lan kimlik tespitini" ifade ettiÄŸi belirtildi.

YapÄ±lan dÃ¼zenlemeyle adaylar, Ã–SYM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca yapÄ±lan sÄ±navlara, kimlik belgesi ve Ã–SYM sisteminden alacaklarÄ± fotoÄŸraflÄ± SÄ±nava GiriÅŸ Belgesi ile girecek. Ãœzerinde adayÄ±n gÃ¼ncel bir fotoÄŸrafÄ± ve T.C. kimlik numarasÄ± bulunmayan nÃ¼fus cÃ¼zdanlarÄ± ve geÃ§erlik sÃ¼resi bitmiÅŸ pasaportlarÄ± kabul edilmeyecek. Biyometrik yÃ¶ntemlerle de kimlik doÄŸrulamasÄ± yapÄ±labilecek.

GÃ¶revli olmasÄ± sebebiyle sÄ±nav sÃ¼resince sÄ±nav yapÄ±lan bina ve salonlara girmek isteyenler, sorulmaksÄ±zÄ±n kimlik ve gÃ¶revlendirme belgelerini ibraz etmekle yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ olacak. SÄ±nav gÃ¶revlilerinin kimlik doÄŸrulamasÄ± da biyometrik yÃ¶ntemlerle gerÃ§ekleÅŸtirilebilecek.

AyrÄ±ca sÄ±nav gÃ¶revlileri, kimlik ve gÃ¶revlendirme belgelerini sÄ±nav gÃ¼nÃ¼ yanlarÄ±nda bulundurmak, binaya giriÅŸte gÃ¶revlilere ibraz etmek, sÄ±nav gÃ¶revli kartÄ±nÄ± da sÄ±nav sÃ¼resince gÃ¶rÃ¼nÃ¼r bir ÅŸekilde yakalarÄ±nda taÅŸÄ±mak zorunda olacak.

Adaylar sÄ±nav binalarÄ±na gÃ¼venlik gÃ¶revlilerince elle, teknik cihazlarla aranÄ±larak ve sÄ±nav gÃ¶revlilerince kimlik belgesi ve sÄ±nava giriÅŸ belgesi kontrol edilerek alÄ±nacak.

BELGESÄ°Z ADAYLAR SINAV BÄ°NASINA ALINMAYACAK

Adaylar, sÄ±nava girebilmek iÃ§in kimlik belgesi ve sÄ±nava giriÅŸ belgesini yanlarÄ±nda bulundurmak ve gÃ¶revlilerce istendiÄŸinde gÃ¶stermek zorunda olacak. Kendisini tanÄ±tÄ±cÄ± kimlik belgesi ve sÄ±nava giriÅŸ belgesi olmayan adaylar sÄ±nav binasÄ±na alÄ±nmayacak ve sÄ±nava giremeyecek. Her ne sebeple olursa olsun sÄ±nava alÄ±nmÄ±ÅŸ olsa bile kimlik belgesi ve sÄ±nava giriÅŸ belgesi yanÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ± tespit edilen adaylarÄ±n sÄ±navÄ± geÃ§ersiz sayÄ±lacak.

SÄ±nav binalarÄ±nda adaylarÄ±n yanlarÄ±nda sadece sÄ±nava giriÅŸ ve kimlik belgesi ve Ã–SYM kararÄ±yla sÄ±nav salonuna girmesine izin verilen alet/cihazlar bulunabilecek. AdaylarÄ±n, yanlarÄ±nda her tÃ¼rlÃ¼ delici ve kesici alet, ateÅŸli silah, Ã§anta, cÃ¼zdan, cep telefonu, saat, anahtarlÄ±k, kablosuz iletiÅŸim saÄŸlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklÄ±k, kolye, kÃ¼pe, bilezik, yÃ¼zÃ¼k (alyans hariÃ§), broÅŸ ve diÄŸer takÄ±lar, her tÃ¼rlÃ¼ plastik, cam eÅŸya ve metal iÃ§erikli eÅŸyalar, her tÃ¼rlÃ¼ elektronik/mekanik cihaz ve her tÃ¼rlÃ¼ mÃ¼svedde kaÄŸÄ±t, defter, ders notu, kitap, sÃ¶zlÃ¼k, dergi, gazete ve benzeri yayÄ±nlar, cetvel, pergel, aÃ§Ä±Ã¶lÃ§er ve benzeri araÃ§lar ile sÄ±nav binalarÄ±na girmesine izin verilmeyecek. Ancak saÄŸlÄ±k kurulu raporu ile kanÄ±tlanmÄ±ÅŸ hastalÄ±ÄŸÄ± olanlarÄ±n Ã–SYM'nin iznine tabi ilaÃ§ ve gÄ±dalar bu kapsamÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda tutulacak

SÄ±nav baÅŸlamadan Ã¶nce salon baÅŸkanÄ± ve gÃ¶zetmenlerce adaylarÄ±n kimlik ve sÄ±nava giriÅŸ belgeleri kontrol edilecek. SÄ±nava giriÅŸ belgeleri kontrol edilirken her adayÄ±n yÃ¼zÃ¼ne iyice bakÄ±larak adayÄ± belgelerdeki fotoÄŸraflar ve kimlik belgesindeki fotoÄŸrafla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmalarÄ± sÄ±nav gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan zorunlu olacak. Bu iki belge yanÄ±nda bulunmayan aday sÄ±nav salonuna alÄ±nmayacak.



Ä°lgili Konular Ã–SYM Ã–lÃ§me SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi SÄ±navlarda kimlik doÄŸrulamasÄ±
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Ã–SYM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nca, sÄ±nav gÃ¶revlileri tarafÄ±ndan, sÄ±navlara girecek adaylarÄ±n fiziksel Ã¶zelliklerini doÄŸrulamak amacÄ±yla biyometrik yÃ¶ntemlerle de kimlik doÄŸrulamasÄ± yapÄ±labilecek.
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