13:03, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

Ã–zbekistan ve Tacikistan arasÄ±nda 26 yÄ±l sonra otobÃ¼s seferleri

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–zbekistan ve Tacikistan arasÄ±ndaki otobÃ¼s seferleri 26 yÄ±l aradan sonra yeniden yapÄ±lacak.

Tacikistan UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, iki Ã¼lkenin bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirleri arasÄ±nda mayÄ±s ayÄ±ndan itibaren otobÃ¼s seferleri baÅŸlayacak.

BakanlÄ±k aÃ§Ä±klamabÄ±nda, Tacikistan'Ä±n DuÅŸanbe ÅŸehrinden Ã–zbekistan'Ä±n Denav ve Termez ÅŸehirlerine, Hocand ÅŸehrinden TaÅŸkent ve Fergana, PancÄ±kent ÅŸehrinden Semerkant ve Buhara, Åžaartuz'dan Termez'e, Ä°sfara ve Kanibadam'dan da Kokand, Andican, Namangan ve Fergana ÅŸehirlerine dÃ¼zenli otobÃ¼s seferlerinin baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ± duyuruldu.

Ã–zbekistan ile Tacikistan arasÄ±nda su ve enerji kaynaklarÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ± ve tartÄ±ÅŸmalÄ± sÄ±nÄ±r noktalarÄ± nedeniyle uzun yÄ±llardÄ±r sÃ¼ren gerginlik Åževket Mirziyayev'in cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilmesinin ardÄ±ndan azalmÄ±ÅŸ ve ikili iliÅŸkiler normalleÅŸme sÃ¼recine girmiÅŸti.

Tacikistan'da 1992 yÄ±lÄ±nda iÃ§ savaÅŸÄ±n baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iki Ã¼lke arasÄ±ndaki otobÃ¼s ve uÃ§ak seferleri durdurulurken, geÃ§en sene 25 yÄ±l aradan sonra iki Ã¼lke baÅŸkentleri arasÄ±nda yeniden uÃ§ak seferleri baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ki Ã¼lke arasÄ±nda daha Ã¶nce kapatÄ±lan 10 sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± geÃ§en ay yeniden faaliyete aÃ§Ä±lÄ±rken, taraflar arasÄ±ndaki tren seferleri de uzun bir aradan sonra geÃ§en ay yeniden baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

GeÃ§en ay ayrÄ±ca, iki Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak 30 gÃ¼n boyunca vizesiz seyahat etmesine olanak tanÄ±yan uygulama yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmiÅŸti. Ay baÅŸÄ±nda Tacikistan 9 yÄ±l aradan sonra Ã–zbekistan'a yeniden elektrik ihraÃ§ etmeye, Ã–zbekistan da Tacikistan'a doÄŸalgaz vermeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

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