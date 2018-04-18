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Erbil'de 10. Uluslararası Satranç Turnuvası düzenlendi
Erbil'de 10. Uluslararası Satranç Turnuvası düzenlendi

IKBY'nin Erbil şehrinde düzenlenen 10. Uluslararası Satranç Turnuvasına İran, Suriye ve Irak genelinden 60 yarışmacı katıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil kentinde, 10. Uluslararası Satranç Turnuvası düzenlendi.

Hanzad Satranç Kulubü Başkanı Dılzar Heme Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran ve Suriye dahil olmak üzere Irak genelinde farklı yaş aralıklarından 60 yarışmacının 10'uncu Uluslararası Satranç Turnuvası'na katıldığını söyledi.

Salih, turnuvada Irak'ın yanı sıra İranlı hakemlerin de görev alacağını belirtti.

Irak gibi sürekli terör olaylarına sahne olan bir ülkede satranca önem verilmesi ve bu oyuna ilgi duyanların yeteneklerinin geliştirilmesi için çaba sarf ettiklerini dile getiren Salih, "Amacımız, Irak ve bölgedeki iyi satranç oyuncularının karşı karşıya gelmesi, bu yeteneklerin bir üst seviyeye çıkarılmasıdır." dedi.

Daha önce Bağdat'ta düzenlenen turnuvada birincilik elde eden Hüseyin Ali Hüseyin de 10 yaşından itibaren satranç oynadığını ifade etti.

Hüseyin, "40 yıldır sıkılmadan satranç oynuyorum. Irak başta olmak üzere Arap ülkeleri arasında yapılan turnuvalarda dereceler elde ettim. Satranç oynamaktan büyük bir keyif alıyorum." diye konuştu.

Üniversite yıllarında satranç oynama fırsatını yakaladığını söyleyen yarışmacılardan Semir Enver Muhammed de bir mühendis için bu oyunun zihne çok faydası olduğunu vurgulayarak, kısa bir sürede stratejik ve hızlı kararlar almayı öğrendiğini kaydetti.

Muhammed, sözlerine şöyle devam etti:

"Satranca olan tutkumdan dolayı, İran'daki yarışmalara da katılıyordum. Artık Irak'ta da turnuvalar yapılıyor. Zaman buldukça işin stresinden uzaklaşmak ve zihin egzersizi için satranç oynuyorum. Turnuvalarda hiç derece elde etmedim ama önemli aşamaları geçtim. Umarım bu sefer başarılı olurum."

Erbil'de bugün başlayan ve 9 aşamalı gerçekleşecek olan turnuva, 22 Nisan tarihine kadar devam edecek. Turnuvada dereceye giren yarışmacılara madalya ve çeşitli hediyeler takdim edilecek.



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