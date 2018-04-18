13:50, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

SeÃ§im isteyen BahÃ§eli BeÅŸtepe'de





MHP lideri Devlet BahÃ§eli'nin CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile 'erken seÃ§im' gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yarÄ±m saat sÃ¼rdÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MHP lideri Devlet BahÃ§eli'nin CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile 'erken seÃ§im' gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi sona erdi. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'ndeki basÄ±na kapalÄ± kabul, yarÄ±m saat sÃ¼rdÃ¼. BahÃ§eli dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerini 26 AÄŸustos 2018 tarihinde yapÄ±lmasÄ±nÄ± istemiÅŸti.

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