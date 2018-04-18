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Ä°srail'den Filistinli tutuklulara ziyaret yasaÄŸÄ±
Ä°srail'den Filistinli tutuklulara ziyaret yasaÄŸÄ±

Ä°srail, Filistinli tutuklularÄ± sadece Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerinden yoksun bÄ±rakmÄ±yor, aileleriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸ haklarÄ±nÄ± da asgari dÃ¼zeye indirerek onlarÄ± Ã¢deta ziyaret yasaÄŸÄ±na mahkÃ»m ediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular, cezaevinde yÄ±llarÄ±nÄ± ailelerini gÃ¶rmeden geÃ§iriyor.

Ä°srail'in geÃ§en yÄ±l ÅŸubat ayÄ±nda BatÄ± Åžeria'ya geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (TÄ°KA) Gazze Åžeridi'ndeki Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Filistinli Muhammed Murteca da ailesiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸ hakkÄ± kÄ±sÄ±tlananlardan sadece biri.

Murteca'nÄ±n 13 yaÅŸÄ±ndaki bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Ahmed, 14 aydÄ±r tutuklu olan babasÄ±nÄ± bir kez bile ziyaret edemedi. Annesinin birlikte ziyaret iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± 5 baÅŸvuru da Ä°srail idaresi tarafÄ±ndan reddedildi.

BÄ°R BUÃ‡UK YAÅžINDAKÄ° OÄžLUNU Ä°LKOKULA BAÅžLADIKTAN SONRA GÃ–RDÃœ

Ä°srail'in 2006 yÄ±lÄ±nda tutukladÄ±ÄŸÄ± Macid Ebul Kumbuz ise biri 1,5 diÄŸeri o sÄ±rada henÃ¼z doÄŸmamÄ±ÅŸ iki Ã§ocuÄŸunu ancak hapse girdikten 7 yÄ±l sonra gÃ¶rdÃ¼. Bebek bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± oÄŸlu, ilkokula baÅŸladÄ±ktan sonra babasÄ±yla tanÄ±ÅŸtÄ±.

Macid'in annesi Faize, 19 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan oÄŸlunun, Ã§ocuklarÄ±nÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸ hÃ¢lde bulunca bÃ¼yÃ¼k ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

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HASTA TUTUKLULAR GEREKLÄ° TEDAVÄ°YÄ° GÃ–RMÃœYOR

Filistinli Åžukriye Vadi de 2 yÄ±ldÄ±r Ä°srail hapishanesinde tutuklu bulunan oÄŸlu Ã–mer'i ziyaret etmeyi beklediÄŸini belirtti.

Vadi, 26 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlunun 2013'te yaralÄ± bir ÅŸekilde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada kalbine yakÄ±n bir bÃ¶lgeden kurÅŸunla yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bunun akciÄŸerlerinde hasara neden olduÄŸunu anlattÄ±.

OÄŸlunun tedavi gÃ¶rmesi ve ameliyat edilmesi gerektiÄŸine dikkati Ã§eken Vadi, hapishanede yalnÄ±zca acÄ±larÄ±nÄ± dindirmek iÃ§in aÄŸrÄ± kesiciler verdiklerini sÃ¶yledi.

Ä°ki yÄ±ldÄ±r ziyaret edemediÄŸi oÄŸlunun hayatÄ±ndan endiÅŸe ettiÄŸini aktaran Filistinli anne, tedavi edilmemesi nedeniyle saÄŸlÄ±k durumunun her geÃ§en gÃ¼n kÃ¶tÃ¼leÅŸtiÄŸini dile getirdi.

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"Tutuklular ve aileleri Ã¼zerinde olumsuz psikolojik etkiler bÄ±rakÄ±yor"

Filistinli tutuklularla ilgilenen Vaid DerneÄŸi BasÄ±n Ofisi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ MuntasÄ±r Naug, Ä°srail'in tutuklularÄ±n aileleriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmesini engelleme politikasÄ±nÄ±n tehlikeli bir durum olduÄŸunu belirterek, bunun tutuklular ve aileleri Ã¼zerinde olumsuz psikolojik etkiler bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Ä°srail makamlarÄ±nÄ±n tutuklularÄ±nÄ±n eÅŸleri tarafÄ±ndan ziyaret edilmesini engellediÄŸini kaydeden Naug, "Ä°zin verilse bile bu, yÄ±lda ya da iki yÄ±lda 1 kez ancak oluyor. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda ancak birinci derece yakÄ±nlar ziyaret edebiliyor. Onlar iÃ§in de 15 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k ve 50 yaÅŸÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k olma ÅŸartÄ± var. 15-50 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±ndakiler ziyaret edemiyor." dedi.

SÃ¶z konusu yaÅŸ ÅŸartÄ±na uyanlarÄ±n dahi Ã§oÄŸu zaman Ã§eÅŸitli "gÃ¼venlik gerekÃ§eleri" ile ziyaretinin engellendiÄŸini aktaran Naug, "Tutuklu yakÄ±nlarÄ±, ziyaret sÄ±rasÄ±nda aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± bir teftiÅŸe maruz bÄ±rakÄ±lÄ±yor. AyrÄ±ca ziyaret iÃ§in uzun sÃ¼re beklemek zorunda kalÄ±yorlar." diye konuÅŸtu.

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Ä°lgili Konular Ä°srail filistin
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