14:31, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

ErdoÄŸan, BahÃ§eli'yi kabulÃ¼ne iliÅŸkin saat 15:30'da aÃ§Ä±klama yapacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli'yi kabul etti.

ErdoÄŸan'Ä±n, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'ndeki basÄ±na kapalÄ± kabulÃ¼, yarÄ±m saat sÃ¼rdÃ¼.

ERDOÄžAN AÃ‡IKLAMA YAPACAK

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli'yi kabulÃ¼ne iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde saat 15.30'da aÃ§Ä±klama yapacak.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, TBMM'de partisinin dÃ¼nkÃ¼ grup toplantÄ±sÄ±nda cumhurbaÅŸkanÄ± ve milletvekili genel seÃ§iminin 26 AÄŸustos'ta yapÄ±lmasÄ± Ã¶nerisinde bulunmuÅŸtu.

BahÃ§eli, konuÅŸmasÄ±nda, "26 AÄŸustos 2018 Pazar gÃ¼nÃ¼, yani Malazgirt Zaferi ile BÃ¼yÃ¼k Taarruzumuzun yÄ±l dÃ¶nÃ¼mlerinde, TÃ¼rk milletinin yeni bir zafer ruhuyla sandÄ±ÄŸa gidip hem cumhurbaÅŸkanÄ± hem de milletvekili genel seÃ§iminde TÃ¼rkiye dÃ¼ÅŸmanlarÄ±na hak ettikleri dersi vermesi en makul, en mantÄ±klÄ±, en akÄ±lcÄ±, en demokratik yoldur." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

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