ErdoÄŸan, BahÃ§eli'yi kabulÃ¼ne iliÅŸkin saat 15:30'da aÃ§Ä±klama yapacak

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli'yi kabul etti.
ErdoÄŸan'Ä±n, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'ndeki basÄ±na kapalÄ± kabulÃ¼, yarÄ±m saat sÃ¼rdÃ¼.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli'yi kabulÃ¼ne iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde saat 15.30'da aÃ§Ä±klama yapacak.
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, TBMM'de partisinin dÃ¼nkÃ¼ grup toplantÄ±sÄ±nda cumhurbaÅŸkanÄ± ve milletvekili genel seÃ§iminin 26 AÄŸustos'ta yapÄ±lmasÄ± Ã¶nerisinde bulunmuÅŸtu.
BahÃ§eli, konuÅŸmasÄ±nda, "26 AÄŸustos 2018 Pazar gÃ¼nÃ¼, yani Malazgirt Zaferi ile BÃ¼yÃ¼k Taarruzumuzun yÄ±l dÃ¶nÃ¼mlerinde, TÃ¼rk milletinin yeni bir zafer ruhuyla sandÄ±ÄŸa gidip hem cumhurbaÅŸkanÄ± hem de milletvekili genel seÃ§iminde TÃ¼rkiye dÃ¼ÅŸmanlarÄ±na hak ettikleri dersi vermesi en makul, en mantÄ±klÄ±, en akÄ±lcÄ±, en demokratik yoldur." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
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24 Haziran'daki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekili seÃ§imleri nedeniyle YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'nÄ±n 30 Haziran ve 1 Temmuz'da yapÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, 15 Temmuz 2016'dan 11 Nisan 2018'e kadar FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyonlar sonucunda tutuklanan kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n 77 bin 81 olduÄŸunu belirtti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BahÃ§eli ile gerÃ§ekleÅŸen 'erken seÃ§im' zirvesi ile ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu. ErdoÄŸan, BahÃ§eli ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ±nda 24 haziran 2018 tarihinde seÃ§im yapÄ±lmasÄ±na karar verildiÄŸini duyurdu.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli'ye kabulÃ¼ne iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde saat 15.30'da aÃ§Ä±klama yapacaÄŸÄ± bildirildi.
MHP lideri Devlet BahÃ§eli'nin CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile 'erken seÃ§im' gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yarÄ±m saat sÃ¼rdÃ¼
AB BakanÄ± Ã‡elik, dÃ¼n yayÄ±nlanan AB Komisyonu'nun TÃ¼rkiye raporu ile ilgili, "Objektif dille yazÄ±lmÄ±ÅŸ, hakkaniyete dayalÄ±, olumlu ajanda iÃ§eren, gelecek perspektifi sunan bir eleÅŸtiri gÃ¶rmÃ¼yoruz." ifadelerini kullandÄ±.
TÃ¼rkiye Milli KÃ¼tÃ¼phanesi ile Katar Ulusal KÃ¼tÃ¼phanesi arasÄ±nda imzalanan iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ±na gÃ¶re, Katar Ulusal KÃ¼tÃ¼phanesinde TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli alanlarda tanÄ±tÄ±lmasÄ± iÃ§in bir bÃ¶lÃ¼m aÃ§Ä±lacak
Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesindeki FETÃ– Ã¼yesi askerlerden sorumlu "mahrem imam" olduklarÄ± belirlenen 10 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. ÅžÃ¼phelilerden 9'u gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken diÄŸer ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.
OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Halin (OHAL) 3 ay daha uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na sunuldu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, AB Komisyonu'nun aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye raporu hakkÄ±nda, "Ne yazÄ±k ki AB Komisyonu, iÃ§inden geÃ§mekte olduÄŸumuz dÃ¶nemin zorluklarÄ±nÄ± anlamak istemediÄŸini bu raporda da gÃ¶stermiÅŸtir." denildi.
Kosovaâ€™da FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'ne (FETÃ–) yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen Mehmet Akif Kolejinin bazÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n, Ã¼lkede bulunan bir bankadaki Ã¶zel banka hesaplarÄ±nÄ±n dondurulduÄŸuna dair kÄ±sa mesaj aldÄ±klarÄ± bildirildi.
TSK tarafÄ±ndan, AÄŸrÄ±'nÄ±n DoÄŸubeyazÄ±t ilÃ§esi ve Hatay'Ä±n Amanos bÃ¶lgesindeki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik 15-16 Nisan'da dÃ¼zenlenen hava harekatlarÄ±nda 10 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
19 Nisan'da sona erecek OHAL'in 7'nci kez uzatÄ±lmasÄ± tavsiye edildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen MGK, 1 saat 45 dakika sÃ¼rdÃ¼.
TÃ¼rkiye'nin BiÅŸkek BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi FÄ±rat, "TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ±, faaliyete baÅŸlamak iÃ§in KÄ±rgÄ±zistan hÃ¼kÃ¼metine Ã¼Ã§ farklÄ± iÅŸ birliÄŸi teklifi sundu" dedi
Batman'Ä±n GercÃ¼ÅŸ ilÃ§esindeki Mor Aho ManastÄ±rÄ± 3 yÄ±l sÃ¼ren restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ziyarete aÃ§Ä±ldÄ±.