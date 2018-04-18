14:44, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

Nijerya'da saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± greve gitti





Nijerya'da saÄŸlÄ±k personelinin kÃ¶tÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± ve Ã¶zlÃ¼k haklarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesini, Ã¼lke genelinde bugÃ¼n itibarÄ±yla "sÃ¼resiz greve" gidildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Nijerya'da saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi talebiyle sÃ¼resiz greve gitti. Nijerya MÃ¼ttefik SaÄŸlÄ±k Profesyonelleri BirliÄŸi (NUAHP) Genel Sekreteri Obisesan Oluwatuyi, basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lke genelinde bugÃ¼n itibarÄ±yla "sÃ¼resiz greve" gidildiÄŸini duyurdu. Oluwatuyi, saÄŸlÄ±k personelinin kÃ¶tÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± ve Ã¶zlÃ¼k haklarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesini, maaÅŸlarÄ±nÄ±n zamanÄ±nda Ã¶denmesini ve sektÃ¶rÃ¼ne ayrÄ±lan Ã¶deneÄŸin arttÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti. Obisesan Oluwatuyi, hÃ¼kÃ¼metin, talepleri karÅŸÄ±layana kadar grevden vazgeÃ§meyeceÄŸini kaydetti. Grevin, Devlet BaÅŸkanÄ± Muhammed Buhari liderliÄŸindeki hÃ¼kÃ¼meti zor durumda bÄ±rakacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Nijerya'da bir sÃ¼re Ã¶nce Ãœniversite Akademisyenleri SendikasÄ± da hÃ¼kÃ¼metin 2009'da imzalanan anlaÅŸmaya uymadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle "sÃ¼resiz grev" yapma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

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