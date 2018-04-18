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16:55, 18 Nisan 2018 Çarşamba
Orta Asya
15:00, 18 Nisan 2018 Çarşamba

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Türkmenistan'da 30 yaş altı erkeklere yurt dışı yasağı
Türkmenistan'da 30 yaş altı erkeklere yurt dışı yasağı

Türkmenistan'da güvenlik gerekçesiyle 30 yaş altı erkeklerin yurt dışına çıkışlarının yasaklandığı iddia edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkmenistan'da 30 yaşın altındaki erkeklere yurt dışına seyahat yasaklandı.

Haber 16 Nisan tarihli Azatlyk Radyosunun Türkmen hizmeti Daşoğuz ili Göç Servisi ve bölgenin sakinleri kaynak gösterilerek yayınladı. Haberde 30 yaş altı erkeklerin yurt dışına çıkış yasağının tedbir amaçlı ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için olduğu öne sürüldü.

Daşoguz'da yaşayan bir sivil " Benim 27 yaşındaki arkadaşım göç hizmetinin bölgesel şubesi tarafından çağrıldı, onun biletini elinden alıp 30 yaş altı erkeklere ülkeyi terk etmenin yasaklandığını söylediler” dedi.

Bölge halkından olan sivil vatandaş, yurt dışına gitmek isteyen birkaç gence biletlerinin bedelinin geri ödendiğini söyledi. Ancak, seyahatleri engellenen kişilerin biletlerinin ücretini geri ödeme koşulları ve tazminat miktarı hakkında açıklama yapmadı.

Geçtiğimiz ay içinde, Türkmenlerin özellikle Türkiye’ye seyahat etmelerinin engellendiği bildirilmişti. Ayrıca Türkmenistan hükümeti göçmen işçiler ve yabancı eğitim kurumlarında okuyan Türkmen öğrencilerin vatanlarına dönmeleri için baskılar uygulamaktadır.

 



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