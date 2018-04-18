Kolombiya'daki barÄ±ÅŸ sÃ¼recinde alarm zilleri Ã§alÄ±yor

Kolombiya'da eski "Kolombiya Devrimci SilahlÄ± GÃ¼Ã§leri"nin (FARC) ve onun siyasi kolu olarak kurulan "Toplumun Alternatif Devrimci GÃ¼cÃ¼" (FARC) partisinin Ã¼stÃ¼ dÃ¼zey ismi Jesus Santrich'in tutuklanmasÄ±nÄ±n Ã¼lkedeki barÄ±ÅŸ sÃ¼recini nasÄ±l etkileyeceÄŸi merak ediliyor.
BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n, gerÃ§ek adÄ± Seuxis Paucias Hernandez Solarte olan Santrich ile beraberindeki 3 kiÅŸiyi yakalatmasÄ± ve bu kiÅŸilerden Marlon Marin'in tanÄ±k olarak dÃ¼n ABD'ye gittiÄŸinin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±yla Kolombiya'daki barÄ±ÅŸ sÃ¼reci zor bir imtihan veriyor.
BaÅŸkent Bogota'nÄ±n gÃ¼neyindeki La Picota cezaevine gÃ¶nderilen Santrich'in Ã¶nÃ¼nde ÅŸimdi Ã–zel BarÄ±ÅŸ Hukuku (JEP) kapsamÄ±na alÄ±nma ya da yargÄ±lanmak Ã¼zere ABD'ye gÃ¶nderilme olasÄ±lÄ±klarÄ± bulunurken, Ã¼lke basÄ±nÄ±nda yer alan yorumlarda ikinci ihtimal daha yÃ¼ksek gÃ¶steriliyor.
Uzmanlar, FARC'Ä±n, barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± sayesinde Kolombiya Kongresine gÃ¶ndereceÄŸi 10 kiÅŸiden biri olan Santrich'in tutuklanmasÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.
Ãœlkedeki dÃ¼ÅŸÃ¼nce kuruluÅŸlarÄ±ndan "UzlaÅŸma ve BarÄ±ÅŸ VakfÄ±" MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Bogotaâ€™daki Externado Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Ariel Fernando Avila, Santrich'in tutuklanmasÄ± olayÄ±nÄ±n, aftan yararlanamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in halen cezaevinde bulunan bazÄ± FARC mensuplarÄ± tarafÄ±ndan "barÄ±ÅŸ sÃ¼recine olan gÃ¼vene vurulan Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir darbe" olarak algÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Halk arasÄ±nda da bazÄ± kesimlerin tutuklamalarÄ± "barÄ±ÅŸ sÃ¼recine verilen bir zarar" ÅŸeklinde gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydeden Avila, barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±na raÄŸmen devletin ve yargÄ±nÄ±n normal iÅŸleyiÅŸini sÃ¼rdÃ¼rmesinin KolombiyalÄ±larca olumlu karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Avila, "Bu tutuklamalarla, barÄ±ÅŸ sÃ¼reciyle birlikte suÃ§lularÄ±n cezasÄ±z kalacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyenlerin iddalarÄ±nÄ±n boÅŸa Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lÄ±yor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Rosario Ãœniversitesi Siyaset, YÃ¶netim ve UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Yann Basset de benzer bir ÅŸekilde "suÃ§lularÄ±n cezasÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ±" algÄ±sÄ±na iÅŸaret ederek, toplumun gÃ¶zÃ¼nde zayÄ±f duruma dÃ¼ÅŸen anlaÅŸmanÄ±n, bu tutuklama sayesinde gÃ¼Ã§ kazanabileceÄŸini savundu.
Basset, ayrÄ±ca, silah bÄ±rakmÄ±ÅŸ FARC Ã¼yelerinin, Santrich'in tutuklanmasÄ±nÄ± kabullenmemesi ve yeniden silaha sarÄ±lma tehlikesi olduÄŸuna da dikkat Ã§ekti.
Yann Basset, "baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± gereken deliller" gerÃ§ekten kuvvetliyse Santrich'in ABD'ye gÃ¶nderileceÄŸini ifade etti.
Externado Ãœniversitesi Maliye, YÃ¶netim ve UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Andres Macias Tolosa da yargÄ±nÄ±n kararlÄ± davranmasÄ± durumunda bunun hem KolombiyalÄ±lara hem de uluslararasÄ± topluma, "barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±nÄ±n net kurallarÄ± olduÄŸu ve suÃ§un cezasÄ±z bÄ±rakÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±" mesajÄ±nÄ± vereceÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.
Tolosa, bu olayla yÃ¼kselen siyasi tansiyonu, barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendiren bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.
"FARC bu noktadan itibaren, dahil olduÄŸu siyasi rekabete uyum saÄŸlama konusunda artÄ±k daha Ã§ok Ã¶zveri gÃ¶stermeye baÅŸlayabilir." diyen Tolosa ayrÄ±ca FARC'Ä±n, Ã§Ä±kacak karara uyum saÄŸladÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece, barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±nda bir sorun yaÅŸanmayacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
Tolosa, FARCâ€™Ä±n, olayÄ±n ardÄ±ndan hÃ¼kÃ¼metle diyalog imkanÄ± aramasÄ±nÄ± ise olumlu bir manevra olarak deÄŸerlendirdi.
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