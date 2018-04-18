15:15, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

DoÄŸu TÃ¼rkistan'da on binlerce Uygur'un gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±



Foto: ArÅŸiv

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan bir yetkili, DoÄŸu TÃ¼rkistan'da 10 binlerce Uygur TÃ¼rkÃ¼'nÃ¼n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã¼st dÃ¼zey bir diplomat,Â DoÄŸu TÃ¼rkistan'da 10 binlerce Uygur TÃ¼rkÃ¼'nÃ¼n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± DoÄŸu Asya ve Pasifik Ä°liÅŸkileri Biriminden Laura Stone, Ã‡in'in baÅŸkenti Pekin'de gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ABD'nin on binlerce Uygur'un gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± konusunda kaygÄ±Â duyduÄŸunu ifade etti. "Siyasi eÄŸitim" kisvesi altÄ±nda yapÄ±lan toplu gÃ¶zaltÄ±larÄ±n rahatsÄ±z edici olduÄŸunu belirten Stone, Ã‡inli yetkilileri daha ÅŸeffaf sisteme sahip olmaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. Stone, Ã‡in'in, DoÄŸu TÃ¼rkistan'da (Sincan) Uygur ve diÄŸer MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n meÅŸru haklarÄ±na sÄ±nÄ±rlama getirme Ã§abasÄ±ndan rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ±Â dile getirdi. Son yÄ±llardaÂ DoÄŸu TÃ¼rkistan'da yaÅŸayan Ã§ok sayÄ±da MÃ¼slÃ¼man Uygur, Ã‡in'in kendilerine baskÄ± uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterekÂ bÃ¶lgeden kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. BunlarÄ±n Ã§oÄŸu Tayland Ã¼zerinden Malezya'ya yÃ¶neliyor. Â

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