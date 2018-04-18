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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
16:56, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba
Orta Asya
15:02, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

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Tacikistan'dan yurt dÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶Ã§te azalma
Tacikistan'dan yurt dÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶Ã§te azalma

Yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§alÄ±ÅŸmak iÃ§in giden Tacikistan vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±nda yÄ±lÄ±n ilk Ã¼Ã§ ayÄ±nda azalma olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Tacikistan Ã‡alÄ±ÅŸma, GÃ¶Ã§ ve Ä°stihdam BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanan raporda bu yÄ±lÄ±n ilk Ã§eyreÄŸinde 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine kÄ±yasla iÅŸ iÃ§in yurt dÄ±ÅŸÄ±na gidenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n yÃ¼zde 3 azaldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk Ã¼Ã§ aylÄ±k dÃ¶neminde 94 bin 366 erkek ve 14 bin 687 kadÄ±n olmak Ã¼zere toplam 109 bin 53 Tacikistan vatandaÅŸÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶Ã§ etti. Ä°ÅŸ iÃ§in yurt dÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶Ã§ eden Tacikistan vatandaÅŸlarÄ±ndan 105 bin 193 kiÅŸinin Rusya Federasyonu'na ve 2 bin 506 kiÅŸinin de Kazakistan'a gittiÄŸi bildirildi.

Rapora gÃ¶re, aynÄ± dÃ¶nemde 69 bin 160 erkek ve 15 bin 790 kadÄ±n olmak Ã¼zere 84 bin 995 kiÅŸi ise Ã¼lkeye geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ yaptÄ±. Bu rakam, 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re 658 kiÅŸi daha fazla.

Rusya Federasyonu gÃ¼venlik hizmeti verilerine gÃ¶re, 13 Mart 2018 itibarÄ±yla, 185 bin 264 Tacikistan vatandaÅŸÄ±nÄ±n Rusya yasalarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi bildirildi.



Ä°lgili Konular tacikistan
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