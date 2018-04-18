TÃ¼rkiye, 24 Haziran'da erken seÃ§ime gidiyor

TÃ¼rkiye'de gÃ¶zlerin Ã§evrildiÄŸi Recep Tayyip ErdoÄŸan ile Devlet BahÃ§eli arasÄ±ndaki 'erken seÃ§im' zirvesi saat 14:00 sularÄ±nda sona erdi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BeÅŸtepe'deki kritik zirvenin ardÄ±ndan erken seÃ§im ile ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â
ErdoÄŸan, BahÃ§eli ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ±nda 24 haziran 2018 Pazar gÃ¼nÃ¼ seÃ§im yapÄ±lmasÄ±na karar verildiÄŸini sÃ¶yledi.
ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ± ÅŸu ÅŸekilde:
"DeÄŸerli basÄ±n mensuplarÄ± bugÃ¼n, MHP genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli ile oldukÃ§a verimli bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdik. BahÃ§eli ile Ã§eÅŸitli defalar bir araya gelerek iÃ§ ve dÄ±ÅŸ geliÅŸmeler Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸ veriÅŸinde bulunmuÅŸtuk. BugÃ¼n de oldukÃ§a geniÅŸ yelpazede istiÅŸare ettik. BahÃ§eli'nin dÃ¼n ifade ettiÄŸi Milletvekili ve cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi tekliini de deÄŸerlendirme fÄ±rsatÄ± bulduk. 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸratÄ±lmasÄ± siyasette bir tarihtir. Milletimizin kahramanlÄ±ÄŸÄ± unutulmayacaktÄ±r. 29 gece tutulan nÃ¶betler sembol olmuÅŸtur. YenikapÄ±'da yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z milyonlarca vatandaÅŸÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mitingte verdiÄŸi mesajÄ± Ã§ok net ortaya koymuÅŸtur. Nitekim 16 Nisan'da Ã¶nÃ¼mÃ¼zÃ¼ aÃ§masÄ± ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. BahÃ§eli'nin Ã¶n aÃ§masÄ± ile yÃ¶netim deÄŸiÅŸikliÄŸini hayata geÃ§irme fÄ±rsatÄ± bulduk. TÃ¼rkiye hala 16 Nisan'dan sonra eski diye ifade ettiÄŸimiz sistemle yÃ¶netilmektedir. CumhurbaÅŸkanÄ± ile hÃ¼kÃ¼metin uyumu sayesinde sorun yaÅŸanmÄ±yor gibi gÃ¶rÃ¼nse de eski sistemin hastalÄ±klarÄ± ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. 2019 KasÄ±m seÃ§imlerine kadar diÅŸimizi sÄ±kmaktan yana olmaktaydÄ±. Suriye ve Irak merkezli yaÅŸanan tarihi Ã¶nemdeki hadiseler. TÃ¼rkiye'nin belirsizlikleri bir an Ã¶nce aÅŸmasÄ± gerekmektedir. Yeni yÃ¶netim sistemine geÃ§iÅŸ giderek aciliyet gÃ¶stermektedir. BahÃ§eli'nin Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yetkili kurullarla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k. Ãœlkemizin karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bulunduÄŸu sorunlar nedeniyle olumlu yaklaÅŸtÄ±k.Â
SeÃ§im konusunu Ã¼lkemizin gÃ¼ndeminde bir an Ã¶nce Ã§Ä±karmak ÅŸarttÄ±r. SeÃ§imlerin 24 Haziran 2018'de yapÄ±lmasÄ±na karar verdik. Milletimize hayÄ±rlÄ± olsun diyoruz."
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Konuyla ilgili yasal sÃ¼reci hemen baÅŸlatÄ±yoruz. YSK da seÃ§im hazÄ±rlÄ±klarÄ±na ÅŸÃ¼phesiz ki derhal baÅŸlayacaktÄ±r" dedi.
24 Haziran'daki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekili seÃ§imleri nedeniyle YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'nÄ±n 30 Haziran ve 1 Temmuz'da yapÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, 15 Temmuz 2016'dan 11 Nisan 2018'e kadar FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyonlar sonucunda tutuklanan kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n 77 bin 81 olduÄŸunu belirtti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BahÃ§eli ile gerÃ§ekleÅŸen 'erken seÃ§im' zirvesi ile ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu. ErdoÄŸan, BahÃ§eli ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ±nda 24 haziran 2018 tarihinde seÃ§im yapÄ±lmasÄ±na karar verildiÄŸini duyurdu.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli'ye kabulÃ¼ne iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde saat 15.30'da aÃ§Ä±klama yapacaÄŸÄ± bildirildi.
MHP lideri Devlet BahÃ§eli'nin CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile 'erken seÃ§im' gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yarÄ±m saat sÃ¼rdÃ¼
AB BakanÄ± Ã‡elik, dÃ¼n yayÄ±nlanan AB Komisyonu'nun TÃ¼rkiye raporu ile ilgili, "Objektif dille yazÄ±lmÄ±ÅŸ, hakkaniyete dayalÄ±, olumlu ajanda iÃ§eren, gelecek perspektifi sunan bir eleÅŸtiri gÃ¶rmÃ¼yoruz." ifadelerini kullandÄ±.
TÃ¼rkiye Milli KÃ¼tÃ¼phanesi ile Katar Ulusal KÃ¼tÃ¼phanesi arasÄ±nda imzalanan iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ±na gÃ¶re, Katar Ulusal KÃ¼tÃ¼phanesinde TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli alanlarda tanÄ±tÄ±lmasÄ± iÃ§in bir bÃ¶lÃ¼m aÃ§Ä±lacak
Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesindeki FETÃ– Ã¼yesi askerlerden sorumlu "mahrem imam" olduklarÄ± belirlenen 10 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. ÅžÃ¼phelilerden 9'u gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken diÄŸer ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.
OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Halin (OHAL) 3 ay daha uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na sunuldu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, AB Komisyonu'nun aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye raporu hakkÄ±nda, "Ne yazÄ±k ki AB Komisyonu, iÃ§inden geÃ§mekte olduÄŸumuz dÃ¶nemin zorluklarÄ±nÄ± anlamak istemediÄŸini bu raporda da gÃ¶stermiÅŸtir." denildi.
Kosovaâ€™da FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'ne (FETÃ–) yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen Mehmet Akif Kolejinin bazÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n, Ã¼lkede bulunan bir bankadaki Ã¶zel banka hesaplarÄ±nÄ±n dondurulduÄŸuna dair kÄ±sa mesaj aldÄ±klarÄ± bildirildi.
TSK tarafÄ±ndan, AÄŸrÄ±'nÄ±n DoÄŸubeyazÄ±t ilÃ§esi ve Hatay'Ä±n Amanos bÃ¶lgesindeki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik 15-16 Nisan'da dÃ¼zenlenen hava harekatlarÄ±nda 10 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
19 Nisan'da sona erecek OHAL'in 7'nci kez uzatÄ±lmasÄ± tavsiye edildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen MGK, 1 saat 45 dakika sÃ¼rdÃ¼.
TÃ¼rkiye'nin BiÅŸkek BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi FÄ±rat, "TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ±, faaliyete baÅŸlamak iÃ§in KÄ±rgÄ±zistan hÃ¼kÃ¼metine Ã¼Ã§ farklÄ± iÅŸ birliÄŸi teklifi sundu" dedi
Batman'Ä±n GercÃ¼ÅŸ ilÃ§esindeki Mor Aho ManastÄ±rÄ± 3 yÄ±l sÃ¼ren restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ziyarete aÃ§Ä±ldÄ±.