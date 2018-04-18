GÃ¼ncelleme: 15:52, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

TÃ¼rkiye, 24 Haziran'da erken seÃ§ime gidiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'de gÃ¶zlerin Ã§evrildiÄŸi Recep Tayyip ErdoÄŸan ile Devlet BahÃ§eli arasÄ±ndaki 'erken seÃ§im' zirvesi saat 14:00 sularÄ±nda sona erdi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BeÅŸtepe'deki kritik zirvenin ardÄ±ndan erken seÃ§im ile ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â

ErdoÄŸan, BahÃ§eli ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ±nda 24 haziran 2018 Pazar gÃ¼nÃ¼ seÃ§im yapÄ±lmasÄ±na karar verildiÄŸini sÃ¶yledi.

ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ± ÅŸu ÅŸekilde:

"DeÄŸerli basÄ±n mensuplarÄ± bugÃ¼n, MHP genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli ile oldukÃ§a verimli bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdik. BahÃ§eli ile Ã§eÅŸitli defalar bir araya gelerek iÃ§ ve dÄ±ÅŸ geliÅŸmeler Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸ veriÅŸinde bulunmuÅŸtuk. BugÃ¼n de oldukÃ§a geniÅŸ yelpazede istiÅŸare ettik. BahÃ§eli'nin dÃ¼n ifade ettiÄŸi Milletvekili ve cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi tekliini de deÄŸerlendirme fÄ±rsatÄ± bulduk. 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸratÄ±lmasÄ± siyasette bir tarihtir. Milletimizin kahramanlÄ±ÄŸÄ± unutulmayacaktÄ±r. 29 gece tutulan nÃ¶betler sembol olmuÅŸtur. YenikapÄ±'da yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z milyonlarca vatandaÅŸÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mitingte verdiÄŸi mesajÄ± Ã§ok net ortaya koymuÅŸtur. Nitekim 16 Nisan'da Ã¶nÃ¼mÃ¼zÃ¼ aÃ§masÄ± ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. BahÃ§eli'nin Ã¶n aÃ§masÄ± ile yÃ¶netim deÄŸiÅŸikliÄŸini hayata geÃ§irme fÄ±rsatÄ± bulduk. TÃ¼rkiye hala 16 Nisan'dan sonra eski diye ifade ettiÄŸimiz sistemle yÃ¶netilmektedir. CumhurbaÅŸkanÄ± ile hÃ¼kÃ¼metin uyumu sayesinde sorun yaÅŸanmÄ±yor gibi gÃ¶rÃ¼nse de eski sistemin hastalÄ±klarÄ± ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. 2019 KasÄ±m seÃ§imlerine kadar diÅŸimizi sÄ±kmaktan yana olmaktaydÄ±. Suriye ve Irak merkezli yaÅŸanan tarihi Ã¶nemdeki hadiseler. TÃ¼rkiye'nin belirsizlikleri bir an Ã¶nce aÅŸmasÄ± gerekmektedir. Yeni yÃ¶netim sistemine geÃ§iÅŸ giderek aciliyet gÃ¶stermektedir. BahÃ§eli'nin Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yetkili kurullarla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k. Ãœlkemizin karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bulunduÄŸu sorunlar nedeniyle olumlu yaklaÅŸtÄ±k.Â

SeÃ§im konusunu Ã¼lkemizin gÃ¼ndeminde bir an Ã¶nce Ã§Ä±karmak ÅŸarttÄ±r. SeÃ§imlerin 24 Haziran 2018'de yapÄ±lmasÄ±na karar verdik. Milletimize hayÄ±rlÄ± olsun diyoruz."