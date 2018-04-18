15:31, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

Ä°ran yabancÄ± para iÅŸlemlerinde dolar yerine avro kullanacak





Ä°ran, mali iÅŸlemlerde kullandÄ±ÄŸÄ± resmi yabancÄ± para birimini ABD dolarÄ±ndan avroya Ã§evirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ran'Ä±n resmi yabancÄ± para iÅŸlemlerinde dolarÄ±n yerine avroyu kullanacaÄŸÄ± bildirildi. Ä°ran hÃ¼kÃ¼metinin internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanan Bakanlar Kurulu, resmi yabancÄ± para iÅŸlemlerinde dolar yerine avro kullanma kararÄ± aldÄ±. Karara gÃ¶re, Ä°ran hÃ¼kÃ¼met kurumlarÄ± mali iÅŸlemlerde ABD dolarÄ± yerine avro kullanacak. TÃ¼menin dolar karÅŸÄ±sÄ±nda deÄŸer kaybetmesinin Ã¶nlenememesi Ã¼zerine ilk Ã¶nce dolar kurunu 4 bin 200 tÃ¼mene sabitleyen Ä°ran Merkez BankasÄ±, banka dÄ±ÅŸÄ±nda tutulan dÃ¶viz miktarÄ±nÄ± da 10 bin avro ile sÄ±nÄ±rlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

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