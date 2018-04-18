Endonezya'da 4,4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Endonezya'da meydana gelen 4,4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde bir kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, en az 17 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ulusal Afet AjansÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sutopo Nugroho, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, depremin merkezinin, Orta Cava bÃ¶lgesindeki Banjarnegara'ya baÄŸlÄ± Kebumen ilÃ§esine 52 kilometre uzaklÄ±kta bulunduÄŸunu kaydetti.
Nugroho, depremde bir kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, yaralanan en az 17 kiÅŸinin de tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Nugroho, depremde 136 evin ve bir okulun hasar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.
YaklaÅŸÄ±k 230 milyon nÃ¼fusu bulunan Endonezya, "Pasifik AteÅŸ Ã‡emberi" olarak adlandÄ±rÄ±lan deprem bÃ¶lgesinden bulunuyor.
Ä°srail ordusuna ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± mayÄ±s ayÄ±nda Alaska'da yapÄ±lacak "KÄ±rmÄ±zÄ± Bayrak" adlÄ± askeri tatbikata katÄ±lmayacak.
Yunanistan Savunma BakanÄ± Kammenos, Yunan Meclisinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Ege Denizi'nde bir kayalÄ±ÄŸa bayrak dikme giriÅŸiminde bulunan kiÅŸilere yÃ¶nelik "sorumluluk" eleÅŸtirisinde bulundu.
Libya Karapoli kenti aÃ§Ä±klarÄ±nda 85'i kadÄ±n, 10'u Ã§ocuk 217 kaÃ§ak gÃ¶Ã§menin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Yunanistan'da grev nedeniyle gemiler limanlarda demirli kaldÄ±, ana kara ile adalar arasÄ±ndaki deniz baÄŸlantÄ±sÄ± kesildi.
Endonezya'da meydana gelen 4,4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde 17 kiÅŸi yaralandÄ± 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ä°ran, mali iÅŸlemlerde kullandÄ±ÄŸÄ± resmi yabancÄ± para birimini ABD dolarÄ±ndan avroya Ã§evirdi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan bir yetkili, DoÄŸu TÃ¼rkistan'da 10 binlerce Uygur TÃ¼rkÃ¼'nÃ¼n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§alÄ±ÅŸmak iÃ§in giden Tacikistan vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±nda yÄ±lÄ±n ilk Ã¼Ã§ ayÄ±nda azalma olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±
TÃ¼rkmenistan'da gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle 30 yaÅŸ altÄ± erkeklerin yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n yasaklandÄ±ÄŸÄ± iddia edildi
Kolombiya'da, FARC'Ä±n sembol ismi Santrich'in baÅŸkent Bogota'da 9 Nisan'da tutuklanmasÄ±nÄ±n barÄ±ÅŸ sÃ¼recini tehlikeye sokabileceÄŸi endiÅŸesi hakim.
Nijerya'da saÄŸlÄ±k personelinin kÃ¶tÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± ve Ã¶zlÃ¼k haklarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesini, Ã¼lke genelinde bugÃ¼n itibarÄ±yla "sÃ¼resiz greve" gidildi
Ä°srail, Filistinli tutuklularÄ± sadece Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerinden yoksun bÄ±rakmÄ±yor, aileleriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸ haklarÄ±nÄ± da asgari dÃ¼zeye indirerek onlarÄ± Ã¢deta ziyaret yasaÄŸÄ±na mahkÃ»m ediyor
Tacikistan UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã–zbekistan ve Tacikistan arasÄ±nda mayÄ±s ayÄ±ndan itibaren otobÃ¼s seferlerinin baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°ran Savunma BakanÄ± Emir Hatemi'nin sÃ¼rpriz bir ÅŸekilde Irak'a gittiÄŸi ve ziyaretinin 2 gÃ¼n sÃ¼receÄŸi bildirildi.
YabancÄ± mesajlaÅŸma uygulamalarÄ±nÄ±n Ä°ran devlet kurumlarÄ±nda kullanÄ±lmasÄ± yasaklandÄ±
Rusya'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyonun geÃ§en yÄ±lki Rakka operasyonunu eleÅŸtirirken, ABD'nin BM Daimi Temsilci YardÄ±mcÄ±sÄ± Currie ise Nebenzia'nÄ±n Rakka'ya yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± reddetti.