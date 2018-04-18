15:41, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

Endonezya'da 4,4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem





Endonezya'da meydana gelen 4,4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde 17 kiÅŸi yaralandÄ± 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Endonezya'da meydana gelen 4,4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde bir kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, en az 17 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ulusal Afet AjansÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sutopo Nugroho, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, depremin merkezinin, Orta Cava bÃ¶lgesindeki Banjarnegara'ya baÄŸlÄ± Kebumen ilÃ§esine 52 kilometre uzaklÄ±kta bulunduÄŸunu kaydetti. Nugroho, depremde bir kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, yaralanan en az 17 kiÅŸinin de tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Nugroho, depremde 136 evin ve bir okulun hasar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±. YaklaÅŸÄ±k 230 milyon nÃ¼fusu bulunan Endonezya, "Pasifik AteÅŸ Ã‡emberi" olarak adlandÄ±rÄ±lan deprem bÃ¶lgesinden bulunuyor.

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