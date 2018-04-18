15:46, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

Yunanistan'da grev nedeniyle kara-ada baÄŸlantÄ±sÄ± kesildi





Yunanistan'da grev nedeniyle gemiler limanlarda demirli kaldÄ±, ana kara ile adalar arasÄ±ndaki deniz baÄŸlantÄ±sÄ± kesildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yunanistan'daÂ denizcilerÂ bir gÃ¼nlÃ¼kÂ greve gitti. Yunan Denizciler FederasyonuÂ (PNO), yabancÄ± bandÄ±ralÄ± gemilerin iÃ§ hatlarda taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k yapmasÄ±na izin verilmesini Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ±na tepki gÃ¶stermek amacÄ±yla grev kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Federasyon, Yunanistan ve Ä°talya arasÄ±nda sefer yapan gemilere getirilen personel alÄ±mÄ±ndaki Ã¶zel koÅŸullarÄ± da eleÅŸtirdi. Ana kara ile adalar arasÄ±ndaki baÄŸlantÄ±, grev nedeniyle kesildi. Â Â

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