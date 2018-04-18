16:15, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

Libya aÃ§Ä±klarÄ±nda 217 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men kurtarÄ±ldÄ±





Libya Karapoli kenti aÃ§Ä±klarÄ±nda 85'i kadÄ±n, 10'u Ã§ocuk 217 kaÃ§ak gÃ¶Ã§menin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Libya'da Ulusal Mutabakat HÃ¼kÃ¼meti'ne (UMH) baÄŸlÄ± Deniz Kuvvetleri, Ã¼lkenin batÄ± sahili aÃ§Ä±klarÄ±nda 217 kaÃ§ak gÃ¶Ã§menin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Deniz Kuvvetlerinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Karapoli kenti aÃ§Ä±klarÄ±nda 85'i kadÄ±n, 10'u Ã§ocuk 217 kaÃ§ak gÃ¶Ã§menin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AÃ§Ä±klamada, gÃ¶Ã§menlerin Trablus Deniz ÃœssÃ¼'nde insani ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± daha sonra da "Tacura SÄ±ÄŸÄ±nma Merkezi"ne gÃ¶nderildiÄŸi kaydedildi. Yerel ve uluslararasÄ± resmi kaynaklara gÃ¶re, Libya'da 24 Ã¼lkeden gÃ¶Ã§men bulunuyor. BunlarÄ±n yÃ¼zde 95'ini, Akdeniz Ã¼zerinden Avrupa'ya ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸan AfrikalÄ±lar oluÅŸturuyor.

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