16:15, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

'FETÃ–'den tutuklanan kiÅŸi sayÄ±sÄ± 77 bin 81'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, TekirdaÄŸ'daki bir otelde dÃ¼zenlenen "Genel GÃ¼velik ve UyuÅŸturucu ile MÃ¼cadele ToplantÄ±sÄ±"nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, bu toplantÄ±larÄ±n, Ankara, Ä°zmir, Ä°stanbul ve EskiÅŸehir'in ardÄ±ndan beÅŸincisini TekirdaÄŸ'da gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini sÃ¶yledi.Â

15 TEMMUZ HAÄ°N DARBE GÄ°RÄ°ÅžÄ°MÄ°

Bakan Soylu,Â FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz hainÂ darbe giriÅŸiminin CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve hÃ¼kÃ¼metin feraseti, milletin cesareti, aziz ÅŸehit ve gazilerin bÃ¼yÃ¼k fedakarlÄ±ÄŸÄ± sayesinde sabahÄ±nda bastÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatarak, 2017 yÄ±lÄ±nda FETÃ–'ye yÃ¶nelik 20 bin 409 operasyon yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 20 bin 478 kiÅŸinin tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bu yÄ±l iÃ§inde operasyon sayÄ±sÄ±nÄ±n 6 bin 742, tutuklu sayÄ±sÄ± ise 2 bin 706 olarak gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini belirten Soylu, "15 Temmuz 2016'dan 11 Nisan 2018'e kadar tutuklanan kiÅŸi sayÄ±sÄ± 77 bin 81 kiÅŸidir." dedi.Â

Hizmet kalitesi ve kamu verimliliÄŸini arttÄ±rma noktasÄ±nda bÃ¼rokrasiyi azaltÄ±cÄ± adÄ±mlar da attÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Soylu, bu Ã§erÃ§evede trafik tescil, pasaport ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesi verme gibi bÃ¼rokratik iÅŸlemleri noterlere ve NÃ¼fus Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne devrederek, kolluk Ã¼zerindeki bÃ¼ro yÃ¼kÃ¼nÃ¼ azalttÄ±klarÄ±nÄ± ayrÄ±ca bu iÅŸlemler iÃ§in istenen 2 bin 185 olan evrakÄ±n 754'Ã¼nÃ¼ de kaldÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.Â

Emniyet teÅŸkilatÄ±nda 277 bin 175, jandarmada 192 bin 37, Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda 6 bin 158, gÃ¼venlik korucusu olarak da 70 bin 786 personelin gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Soylu, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n talimatÄ±yla bekÃ§i alÄ±mÄ±na baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ±, 6 bin 500 bekÃ§inin alÄ±mÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸeceÄŸini, bu Ã§erÃ§evede ilk etapta TekirdaÄŸ'da 170, Edirne'de 90, KÄ±rklareli'de de 70 bekÃ§inin gÃ¶rev yapacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.Â

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