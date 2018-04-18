Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
16:55, 18 Nisan 2018 Çarşamba
Avrupa
16:27, 18 Nisan 2018 Çarşamba

  • Paylaş
Yunan Savunma Bakanı'ndan 'bayrak' eleştirisi!
Yunan Savunma Bakanı'ndan 'bayrak' eleştirisi!

Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos, Yunan Meclisinde yaptığı konuşmada Ege Denizi'nde bir kayalığa bayrak dikme girişiminde bulunan kişilere yönelik "sorumluluk" eleştirisinde bulundu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Ege Denizi'nde bir kayalığa Yunan bayrağı diken kişileri eleştirerek, ''Bayrak dikmek bu girişimi yapana sorumluluk yükler. Bu kişi de girişiminin arkasında durma imkanına sahip biri olmalı.'' dedi.

Kammenos, Yunan Meclisinde yaptığı konuşmada Ege Denizi'nde bir kayalığa bayrak dikme girişiminde bulunan kişilere yönelik "sorumluluk" eleştirisinde bulundu.

Bu tür bir faaliyette bulunan kişilerin güvenlik güçlerini bilgilendirmesi gerektiğine dikkati çeken Kammenos, "Biri eline bayrak alıp bir yere çekerse, kendisinin o bayrağı sonuna kadar kanıyla müdafaa edeceğini de garanti etmesi gerekiyor.” diye konuştu.

Kammenos, bayrağın güçlü bir ulusal egemenlik sembolü olduğunu vurgulayarak, "Bayrak dikmek bu girişimi yapana sorumluluk yükler. Bu kişi de girişiminin arkasında durma imkanına sahip biri olmalı.” değerlendirmesinde bulundu.

BAYRAK KRİZİNİN GELİŞİMİ

Başbakan Binali Yıldırım pazartesi günü yaptığı açıklamada, Didim açıklarında yerleşim yeri olmayan bir kayalığa Yunan bayrağı dikme girişimi olduğunu ve Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahale ederek Yunan bayrağını kaldırdıklarını açıklamıştı.

Yıldırım, "Tehlikeli provokasyonu önleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, SAT komandolarımız ve Sahil Güvenlik görevlilerimizi tebrik ediyorum. Kışkırtma ve oldubittilere müsamaha gösterilmeyeceğinin bilinmesini istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos ise Kerdo (Anthropofagos) kayalığından Yunan bayrağının indirilmesinin Yunan Genelkurmay Başkanlığı (GEETHA) tarafından teyit edilmediğini ifade etmişti.

Canakopoulos ayrıca, "Böyle bir bölgede bayrak (dikmek) bir dış politika eylemidir. Dolayısıyla, Ege'de 40 yıldır hakim olan mevcut durumdan dolayı bu tür girişimlerden kaçınılması faydalı olur." değerlendirmesinde bulunmuştu.

 



Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
İsrail savaş uçaklarını ABD'deki tatbikata göndermeyecek
İsrail savaş uçaklarını ABD'deki tatbikata göndermeyecek

İsrail ordusuna ait savaş uçakları mayıs ayında Alaska'da yapılacak "Kırmızı Bayrak" adlı askeri tatbikata katılmayacak.
Yunan Savunma Bakanı'ndan 'bayrak' eleştirisi
Yunan Savunma Bakanı'ndan 'bayrak' eleştirisi!

Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos, Yunan Meclisinde yaptığı konuşmada Ege Denizi'nde bir kayalığa bayrak dikme girişiminde bulunan kişilere yönelik "sorumluluk" eleştirisinde bulundu.
Libya açıklarında 217 kaçak göçmen kurtarıldı
Libya açıklarında 217 kaçak göçmen kurtarıldı

Libya Karapoli kenti açıklarında 85'i kadın, 10'u çocuk 217 kaçak göçmenin kurtarıldığı belirtildi.
Yunanistan'da grev nedeniyle kara-ada bağlantısı kesildi
Yunanistan'da grev nedeniyle kara-ada bağlantısı kesildi

Yunanistan'da grev nedeniyle gemiler limanlarda demirli kaldı, ana kara ile adalar arasındaki deniz bağlantısı kesildi.
Endonezya'da 4 4 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremde 17 kişi yaralandı 1 kişi hayatını kaybetti
İran yabancı para işlemlerinde dolar yerine avro kullanacak
İran yabancı para işlemlerinde dolar yerine avro kullanacak

İran, mali işlemlerde kullandığı resmi yabancı para birimini ABD dolarından avroya çevirdi
Doğu Türkistan'da on binlerce Uygur'un gözaltına alındığı iddiası
Doğu Türkistan'da on binlerce Uygur'un gözaltına alındığı iddiası

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Doğu Türkistan'da 10 binlerce Uygur Türkü'nün gözaltına alındığını söyledi
Tacikistan'dan yurt dışına göçte azalma
Tacikistan'dan yurt dışına göçte azalma

Yurt dışına çalışmak için giden Tacikistan vatandaşlarının sayısında yılın ilk üç ayında azalma olduğu açıklandı
Türkmenistan'da 30 yaş altı erkeklere yurt dışı yasağı
Türkmenistan'da 30 yaş altı erkeklere yurt dışı yasağı

Türkmenistan'da güvenlik gerekçesiyle 30 yaş altı erkeklerin yurt dışına çıkışlarının yasaklandığı iddia edildi
Kolombiya'daki barış sürecinde alarm zilleri çalıyor
Kolombiya'daki barış sürecinde alarm zilleri çalıyor

Kolombiya'da, FARC'ın sembol ismi Santrich'in başkent Bogota'da 9 Nisan'da tutuklanmasının barış sürecini tehlikeye sokabileceği endişesi hakim.
Nijerya'da sağlık çalışanları greve gitti
Nijerya'da sağlık çalışanları greve gitti

Nijerya'da sağlık personelinin kötü çalışma koşulları ve özlük haklarının iyileştirilmesini, ülke genelinde bugün itibarıyla "süresiz greve" gidildi
İsrail'den Filistinli tutuklulara ziyaret yasağı
İsrail'den Filistinli tutuklulara ziyaret yasağı

İsrail, Filistinli tutukluları sadece özgürlüklerinden yoksun bırakmıyor, aileleriyle görüş haklarını da asgari düzeye indirerek onları âdeta ziyaret yasağına mahkûm ediyor
Özbekistan ve Tacikistan arasında 26 yıl sonra otobüs seferleri
Özbekistan ve Tacikistan arasında 26 yıl sonra otobüs seferleri

Tacikistan Ulaştırma Bakanlığı, Özbekistan ve Tacikistan arasında mayıs ayından itibaren otobüs seferlerinin başlayacağını açıkladı
İran Savunma Bakanı'ndan beklenmedik Irak ziyareti
İran Savunma Bakanı'ndan beklenmedik Irak ziyareti

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi'nin sürpriz bir şekilde Irak'a gittiği ve ziyaretinin 2 gün süreceği bildirildi.
İran'da resmi dairelerde Telegram yasaklandı
İran'da resmi dairelerde Telegram yasaklandı

Yabancı mesajlaşma uygulamalarının İran devlet kurumlarında kullanılması yasaklandı
BMGK'da ABD ile Rusya arasında 'Rakka' tartışması
BMGK'da ABD ile Rusya arasında 'Rakka' tartışması

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, ABD öncülüğündeki koalisyonun geçen yılki Rakka operasyonunu eleştirirken, ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Currie ise Nebenzia'nın Rakka'ya yönelik açıklamalarını reddetti.





Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 