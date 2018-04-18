16:32, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

Ä°srail savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ± ABD'deki tatbikata gÃ¶ndermeyecek





Ä°srail ordusuna ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± mayÄ±s ayÄ±nda Alaska'da yapÄ±lacak "KÄ±rmÄ±zÄ± Bayrak" adlÄ± askeri tatbikata katÄ±lmayacak.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail'in savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ± Ä°ran'la artan gerginlik nedeniyle gelecek ay ABD'de yapÄ±lacak askeri tatbikata gÃ¶ndermeyeceÄŸi bildirildi. Haaretz gazetesinin haberine gÃ¶re, Ä°srail ordusuna ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± mayÄ±s ayÄ±nda Alaska'da yapÄ±lacak "KÄ±rmÄ±zÄ± Bayrak" adlÄ± askeri tatbikata katÄ±lmayacak. Haberde, Ä°ran'Ä±n geÃ§en hafta Suriye'nin Humus kentindeki rejime ait T-4 hava Ã¼ssÃ¼ne dÃ¼zenlenen bombardÄ±manla ilgili Ä°srail'i suÃ§lamasÄ± ve karÅŸÄ±lÄ±k verileceÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°srail ordusunun savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ± Alaska'ya gÃ¶ndermekten vazgeÃ§tiÄŸi belirtildi. Ä°srail ordu sÃ¶zcÃ¼sÃ¼, konuya iliÅŸkin AA muhabirinin sorularÄ±na kÄ±sa bir yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamayla cevap verdi. Ä°srail Hava Kuvvetleri'nin "KÄ±rmÄ±zÄ± Bayrak" tatbikatÄ±na katÄ±lacaÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, "Tatbikata uÃ§ak katÄ±lÄ±mÄ± Hava Kuvvetleri durum deÄŸerlendirmelerine gÃ¶re ayarlanmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadeleri kullanÄ±larak detay vermekten kaÃ§Ä±nÄ±ldÄ±. Humus ÅŸehrindeki T-4 hava Ã¼ssÃ¼ne 9 Nisan'da dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 2'si asker, 5'i milis 7 Ä°ranlÄ± Ã¶lmÃ¼ÅŸ, Rusya ve Ä°ran saldÄ±rÄ±yla ilgili Ä°srail'i suÃ§lamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Behram KasÄ±mi yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "SaldÄ±rgan eylemleri nedeniyle Tel Aviv cezalandÄ±rÄ±lacak." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

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