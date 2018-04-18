Ä°srail savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ± ABD'deki tatbikata gÃ¶ndermeyecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°srail'in savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ± Ä°ran'la artan gerginlik nedeniyle gelecek ay ABD'de yapÄ±lacak askeri tatbikata gÃ¶ndermeyeceÄŸi bildirildi.
Haaretz gazetesinin haberine gÃ¶re, Ä°srail ordusuna ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± mayÄ±s ayÄ±nda Alaska'da yapÄ±lacak "KÄ±rmÄ±zÄ± Bayrak" adlÄ± askeri tatbikata katÄ±lmayacak.
Haberde, Ä°ran'Ä±n geÃ§en hafta Suriye'nin Humus kentindeki rejime ait T-4 hava Ã¼ssÃ¼ne dÃ¼zenlenen bombardÄ±manla ilgili Ä°srail'i suÃ§lamasÄ± ve karÅŸÄ±lÄ±k verileceÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°srail ordusunun savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ± Alaska'ya gÃ¶ndermekten vazgeÃ§tiÄŸi belirtildi.
Ä°srail ordu sÃ¶zcÃ¼sÃ¼, konuya iliÅŸkin AA muhabirinin sorularÄ±na kÄ±sa bir yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamayla cevap verdi. Ä°srail Hava Kuvvetleri'nin "KÄ±rmÄ±zÄ± Bayrak" tatbikatÄ±na katÄ±lacaÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, "Tatbikata uÃ§ak katÄ±lÄ±mÄ± Hava Kuvvetleri durum deÄŸerlendirmelerine gÃ¶re ayarlanmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadeleri kullanÄ±larak detay vermekten kaÃ§Ä±nÄ±ldÄ±.
Humus ÅŸehrindeki T-4 hava Ã¼ssÃ¼ne 9 Nisan'da dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 2'si asker, 5'i milis 7 Ä°ranlÄ± Ã¶lmÃ¼ÅŸ, Rusya ve Ä°ran saldÄ±rÄ±yla ilgili Ä°srail'i suÃ§lamÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Behram KasÄ±mi yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "SaldÄ±rgan eylemleri nedeniyle Tel Aviv cezalandÄ±rÄ±lacak." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
Son dÃ¶nemde Suriye politikasÄ±nda geliÅŸen sÃ¼reÃ§ dÄ±ÅŸÄ±nda kalmayÄ± telafi etmek isteyen Almanya, Suriye'nin olasÄ± bir siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m sÃ¼recinde etkin rol almayÄ± hedefliyor.
Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, seÃ§imlerin 23-26 MayÄ±s 2019'da yapÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki Ã¶neriyi kabul etti.
ABD Senatosu DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komitesi'nde konuÅŸan ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Wess Mitchell, TÃ¼rkiye ve Rusya arasÄ±nda Suriye kriziyle baÄŸlantÄ±lÄ± olarak yapÄ±lan askeri anlaÅŸmalardan endiÅŸe duyduklarÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Meksika'nÄ±n gÃ¼neyinde polisle uyuÅŸturucu Ã§eteleri arasÄ±nda Ã§Ä±kan silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalarda 6'sÄ± polis 16 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Filipinler DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cayetano, Ã‡in'in askeri amaÃ§lÄ± inÅŸaat ve silahlandÄ±rma faaliyetlerini kastederek GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nin askeri varlÄ±klardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Suriye'de son olarak DoÄŸu Guta'yÄ± ele geÃ§iren Esed rejimi, Rusya ve Ä°ran'Ä±n desteÄŸiyle Ã¼lkenin yÃ¼zde 58'ini kontrolÃ¼ne aldÄ±. Muhaliflerin alanÄ± yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 12'ye gerilerken, ABD destekli YPG/PKK Ã¼lkenin dÃ¶rtte birini iÅŸgal etmiÅŸ durumda.
Ä°srail ordusuna ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± mayÄ±s ayÄ±nda Alaska'da yapÄ±lacak "KÄ±rmÄ±zÄ± Bayrak" adlÄ± askeri tatbikata katÄ±lmayacak.
Yunanistan Savunma BakanÄ± Kammenos, Yunan Meclisinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Ege Denizi'nde bir kayalÄ±ÄŸa bayrak dikme giriÅŸiminde bulunan kiÅŸilere yÃ¶nelik "sorumluluk" eleÅŸtirisinde bulundu.
Libya Karapoli kenti aÃ§Ä±klarÄ±nda 85'i kadÄ±n, 10'u Ã§ocuk 217 kaÃ§ak gÃ¶Ã§menin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Yunanistan'da grev nedeniyle gemiler limanlarda demirli kaldÄ±, ana kara ile adalar arasÄ±ndaki deniz baÄŸlantÄ±sÄ± kesildi.
Endonezya'da meydana gelen 4,4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde 17 kiÅŸi yaralandÄ± 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ä°ran, mali iÅŸlemlerde kullandÄ±ÄŸÄ± resmi yabancÄ± para birimini ABD dolarÄ±ndan avroya Ã§evirdi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan bir yetkili, DoÄŸu TÃ¼rkistan'da 10 binlerce Uygur TÃ¼rkÃ¼'nÃ¼n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§alÄ±ÅŸmak iÃ§in giden Tacikistan vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±nda yÄ±lÄ±n ilk Ã¼Ã§ ayÄ±nda azalma olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±
TÃ¼rkmenistan'da gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle 30 yaÅŸ altÄ± erkeklerin yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n yasaklandÄ±ÄŸÄ± iddia edildi
Kolombiya'da, FARC'Ä±n sembol ismi Santrich'in baÅŸkent Bogota'da 9 Nisan'da tutuklanmasÄ±nÄ±n barÄ±ÅŸ sÃ¼recini tehlikeye sokabileceÄŸi endiÅŸesi hakim.