16:36, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

YKS sÄ±navÄ± bir hafta ertelendi





24 Haziran'daki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekili seÃ§imleri nedeniyle YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'nÄ±n 30 Haziran ve 1 Temmuz'da yapÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulunca (YÃ–K),Â 24 Haziran'da yapÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klanan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekilliÄŸi seÃ§imleri nedeniyle YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'nÄ±n (YKS) 30 Haziran ve 1 Temmuz'da dÃ¼zenleneceÄŸi duyuruldu.Â YÃ–K'ten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 24 Haziran 2018'de gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸi aÃ§Ä±klanan erken seÃ§im tarihinin YKS'nin yapÄ±lacaÄŸÄ± tarihle aynÄ± gÃ¼ne denk geldiÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.Â Bunun Ã¼zerine YKS'nin 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde dÃ¼zenlenmesine karar verildiÄŸi bildirildi. Bu kapsamda, YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran Cumartesi, ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT)Â ile YabancÄ± Dil Testi (YDT) 1 Temmuz Pazar gÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

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