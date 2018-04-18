DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
19:39, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba
OrtadoÄŸu
16:59, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

  • PaylaÅŸ
Suriye'de son durum 2018 | GRAFÄ°K
Suriye'de son durum 2018 | GRAFÄ°K
Foto: ArÅŸiv

Suriye'de son olarak DoÄŸu Guta'yÄ± ele geÃ§iren Esed rejimi, Rusya ve Ä°ran'Ä±n desteÄŸiyle Ã¼lkenin yÃ¼zde 58'ini kontrolÃ¼ne aldÄ±. Muhaliflerin alanÄ± yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 12'ye gerilerken, ABD destekli YPG/PKK Ã¼lkenin dÃ¶rtte birini iÅŸgal etmiÅŸ durumda.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'deki BeÅŸÅŸarÂ Esed rejimi, Rusya ve Ä°ran'Ä±n desteÄŸiyle Ã¼lkenin yÃ¼zde 58'ine hakim oldu. Muhaliflerin alanÄ± yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 12'ye gerilerken, ABD destekli terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK Ã¼lkenin dÃ¶rtte birini iÅŸgal ediyor.

Mart 2011'de baÅŸlayan iÃ§ savaÅŸÄ±n kaderi, Ä°ran ve Rusya'nÄ±n rejime, ABD'nin deÂ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK'ya verdiÄŸi destekle deÄŸiÅŸti.

Muhaliflerin baÅŸta Ä°dlib olmak Ã¼zere 2015'te birÃ§ok stratejik noktada ilerlemesi Ã¼zerine, Rusya, 30 EylÃ¼l'de iÃ§ savaÅŸa doÄŸrudan mÃ¼dahale etti.

Rejim, Rusya'nÄ±n hava, Ä°ran gÃ¼Ã§lerinin kara desteÄŸiyle muhaliflere karÅŸÄ± birÃ§ok cephede operasyon baÅŸlattÄ±. Bu tarihten sonra iÃ§ savaÅŸÄ±n gidiÅŸatÄ± rejim lehine deÄŸiÅŸti.Â 

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK ise Ocak 2014'te DEAÅž ile mÃ¼cadele bahanesiyle baÅŸlayan ABD desteÄŸiyle 2 yÄ±lda Ã¼lkenin dÃ¶rtte birini iÅŸgal etti.

YPG/PKK'nÄ±n iÅŸgal alanÄ±, TÃ¼rkiye'nin Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile Afrin'den Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, 45 bin 967 kilometrekareye gerilese de Ã¶rgÃ¼t hala Ã¼lkenin dÃ¶rtte birini iÅŸgal ediyor.

Ekim 2017'de DEAÅž Rakka ve Deyrizor'dan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. O dÃ¶nemden bu yana DEAÅž'a karÅŸÄ± operasyon dÃ¼zenlenmiyor.

HalihazÄ±rda DEAÅž, Haseke'de Irak sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±na hakim Åžedadi kÄ±rsalÄ±, Humus'un doÄŸu kÄ±rsalÄ±, Åžam ve Kuneytra'da belli noktalarda varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

DEAÅž'Ä±n iÅŸgal alanlarÄ± Ã¼lkenin 9 bin 784 kilometrekaresine, Ã¼lke topraklarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 5,28'ine denk geliyor.

REJÄ°M ÃœLKENÄ°N YARISINDAN FAZLASINI KONTROL EDÄ°YOR

Son dÃ¶nemde rejim, 5 yÄ±ldÄ±r sÄ±kÄ± abluka ve yoÄŸun saldÄ±rÄ±lara tabi tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'yÄ± ele geÃ§irdi.

2016'nÄ±n sonunda Halep'i de aynÄ± yÃ¶ntemle ele geÃ§iren rejim, ÅŸimdi de kuÅŸatma altÄ±ndaki Kuzey Humus'a yÃ¶neldi.

HalihazÄ±rda rejim 107 bin 803 kilometrekare ile Ã¼lkenin yÃ¼zde 58'ini kontrol ediyor.

MUHALÄ°FLER ÃœLKENÄ°N SEKÄ°ZDE BÄ°RÄ°NE HAKÄ°M

ABD, Rusya ve Ä°ran'Ä±n mÃ¼dahalesi ile kontrol alanlarÄ± gerileyen muhalifler ise 21 bin 745 kilometrekareyi, yani Ã¼lkenin yÃ¼zde 11,73'Ã¼nÃ¼ kontrol ediyor.

TÃ¼rkiye'nin Hatay ilinin karÅŸÄ±sÄ±ndaki Suriye topraklarÄ±na denk dÃ¼ÅŸen Ä°dlib, MayÄ±s 2015'ten bu yana muhaliflerin kalesi konumunda.

Ä°dlib'de hakim muhalif ve bazÄ± rejim karÅŸÄ±tÄ± silahlÄ± gruplar, ilin doÄŸusunda, Halep'in kuzeybatÄ± kÄ±rsalÄ±nda da varlÄ±k gÃ¶steriyor.

Humus ilinde ise muhalifler, rejim ve destekÃ§ilerinin 5 yÄ±ldÄ±r ablukada tuttuÄŸu kuzey kÄ±smÄ± kontrol ediyor.

Buradaki muhalifler, son 4 gÃ¼ndÃ¼r rejimin yoÄŸun saldÄ±rÄ±larÄ± ile mÃ¼cadele iÃ§inde.

Ãœlkenin gÃ¼neyindeki Dera ilinin merkezinin bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ± ve ÃœrdÃ¼n sÄ±nÄ±rÄ±ndaki kÄ±rsal bÃ¶lge ile Kuneytra ilinin bir kÄ±smÄ±nda muhalifler varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± koruyor.

Suriye-Irak-ÃœrdÃ¼n sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Tanif bÃ¶lgesinde de muhalifler, Ä°ran destekli yabancÄ± terÃ¶rist gruplarÄ±n yÃ¶nelttiÄŸi tehdide karÅŸÄ± varlÄ±k mÃ¼cadelesi veriyor.

Åžam'Ä±n DoÄŸu Guta bÃ¶lgesinde 5 yÄ±ldÄ±r abluka ve yoÄŸun saldÄ±rÄ±lara direnen muhalifler, geÃ§en ay Rusya ile varÄ±lan anlaÅŸma gereÄŸi bÃ¶lgeden Ã§ekilmek zorunda kaldÄ±.

Åžam'Ä±n kuzeydoÄŸusundaki DoÄŸu Kalamun halen muhaliflerin elinde.

ZEYTÄ°N DALI HAREKATI MUHALÄ°F BÃ–LGELERÄ° BÄ°RLEÅžTÄ°RDÄ°

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun (Ã–SO) 20 Ocak'ta baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile YPG/PKK'nÄ±n Afrin'den Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± bÃ¶lgesi ile TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ä°dlib'i birleÅŸtirdi.

BÃ¶ylece, muhalifler Suriye'nin kuzeyinde toplam 3 bin 894 kilometrekarelik bir alan kazandÄ±.



Ä°lgili Konular Suriye esed Suriye'de son durum Suriye'de kim nerede Suriye'de kim nereyi kontrol ediyor
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

OrtadoÄŸu Haberleri
Almanya Suriye politikasÄ±nda etkin rol alma peÅŸinde
Almanya Suriye politikasÄ±nda etkin rol alma peÅŸinde

Son dÃ¶nemde Suriye politikasÄ±nda geliÅŸen sÃ¼reÃ§ dÄ±ÅŸÄ±nda kalmayÄ± telafi etmek isteyen Almanya, Suriye'nin olasÄ± bir siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m sÃ¼recinde etkin rol almayÄ± hedefliyor.
AP seÃ§imleri 23-26 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak
AP seÃ§imleri 23-26 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, seÃ§imlerin 23-26 MayÄ±s 2019'da yapÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki Ã¶neriyi kabul etti.
Meksika'da polisle uyuÅŸturucu Ã§eteleri Ã§atÄ±ÅŸtÄ± 16 Ã¶lÃ¼
Meksika'da polisle uyuÅŸturucu Ã§eteleri Ã§atÄ±ÅŸtÄ±: 16 Ã¶lÃ¼

Meksika'nÄ±n gÃ¼neyinde polisle uyuÅŸturucu Ã§eteleri arasÄ±nda Ã§Ä±kan silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalarda 6'sÄ± polis 16 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Filipinler'den GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nin askeri varlÄ±klardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Filipinler'den GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nin askeri varlÄ±klardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Filipinler DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cayetano, Ã‡in'in askeri amaÃ§lÄ± inÅŸaat ve silahlandÄ±rma faaliyetlerini kastederek GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nin askeri varlÄ±klardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Suriye'de son durum 2018 GRAFÄ°K
Suriye'de son durum 2018 | GRAFÄ°K

Suriye'de son olarak DoÄŸu Guta'yÄ± ele geÃ§iren Esed rejimi, Rusya ve Ä°ran'Ä±n desteÄŸiyle Ã¼lkenin yÃ¼zde 58'ini kontrolÃ¼ne aldÄ±. Muhaliflerin alanÄ± yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 12'ye gerilerken, ABD destekli YPG/PKK Ã¼lkenin dÃ¶rtte birini iÅŸgal etmiÅŸ durumda.
Ä°srail savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ± ABD'deki tatbikata gÃ¶ndermeyecek
Ä°srail savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ± ABD'deki tatbikata gÃ¶ndermeyecek

Ä°srail ordusuna ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± mayÄ±s ayÄ±nda Alaska'da yapÄ±lacak "KÄ±rmÄ±zÄ± Bayrak" adlÄ± askeri tatbikata katÄ±lmayacak.
Yunan Savunma BakanÄ±'ndan 'bayrak' eleÅŸtirisi
Yunan Savunma BakanÄ±'ndan 'bayrak' eleÅŸtirisi!

Yunanistan Savunma BakanÄ± Kammenos, Yunan Meclisinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Ege Denizi'nde bir kayalÄ±ÄŸa bayrak dikme giriÅŸiminde bulunan kiÅŸilere yÃ¶nelik "sorumluluk" eleÅŸtirisinde bulundu.
Libya aÃ§Ä±klarÄ±nda 217 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men kurtarÄ±ldÄ±
Libya aÃ§Ä±klarÄ±nda 217 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men kurtarÄ±ldÄ±

Libya Karapoli kenti aÃ§Ä±klarÄ±nda 85'i kadÄ±n, 10'u Ã§ocuk 217 kaÃ§ak gÃ¶Ã§menin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Yunanistan'da grev nedeniyle kara-ada baÄŸlantÄ±sÄ± kesildi
Yunanistan'da grev nedeniyle kara-ada baÄŸlantÄ±sÄ± kesildi

Yunanistan'da grev nedeniyle gemiler limanlarda demirli kaldÄ±, ana kara ile adalar arasÄ±ndaki deniz baÄŸlantÄ±sÄ± kesildi.
Endonezya'da 4 4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem
Endonezya'da 4,4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem

Endonezya'da meydana gelen 4,4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde 17 kiÅŸi yaralandÄ± 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ä°ran yabancÄ± para iÅŸlemlerinde dolar yerine avro kullanacak
Ä°ran yabancÄ± para iÅŸlemlerinde dolar yerine avro kullanacak

Ä°ran, mali iÅŸlemlerde kullandÄ±ÄŸÄ± resmi yabancÄ± para birimini ABD dolarÄ±ndan avroya Ã§evirdi
DoÄŸu TÃ¼rkistan'da on binlerce Uygur'un gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±
DoÄŸu TÃ¼rkistan'da on binlerce Uygur'un gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan bir yetkili, DoÄŸu TÃ¼rkistan'da 10 binlerce Uygur TÃ¼rkÃ¼'nÃ¼n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Tacikistan'dan yurt dÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶Ã§te azalma
Tacikistan'dan yurt dÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶Ã§te azalma

Yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§alÄ±ÅŸmak iÃ§in giden Tacikistan vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±nda yÄ±lÄ±n ilk Ã¼Ã§ ayÄ±nda azalma olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±
TÃ¼rkmenistan'da 30 yaÅŸ altÄ± erkeklere yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ±
TÃ¼rkmenistan'da 30 yaÅŸ altÄ± erkeklere yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ±

TÃ¼rkmenistan'da gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle 30 yaÅŸ altÄ± erkeklerin yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n yasaklandÄ±ÄŸÄ± iddia edildi
Kolombiya'daki barÄ±ÅŸ sÃ¼recinde alarm zilleri Ã§alÄ±yor
Kolombiya'daki barÄ±ÅŸ sÃ¼recinde alarm zilleri Ã§alÄ±yor

Kolombiya'da, FARC'Ä±n sembol ismi Santrich'in baÅŸkent Bogota'da 9 Nisan'da tutuklanmasÄ±nÄ±n barÄ±ÅŸ sÃ¼recini tehlikeye sokabileceÄŸi endiÅŸesi hakim.
Nijerya'da saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± greve gitti
Nijerya'da saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± greve gitti

Nijerya'da saÄŸlÄ±k personelinin kÃ¶tÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± ve Ã¶zlÃ¼k haklarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesini, Ã¼lke genelinde bugÃ¼n itibarÄ±yla "sÃ¼resiz greve" gidildi

Haberler

Almanya Suriye politikasÄ±nda etkin rol alma peÅŸinde
Almanya Suriye politikasÄ±nda etkin rol alma peÅŸinde

BMGK'da ABD ile Rusya arasÄ±nda 'Rakka' tartÄ±ÅŸmasÄ±
BMGK'da ABD ile Rusya arasÄ±nda 'Rakka' tartÄ±ÅŸmasÄ±

Suriye'nin kuzeyi sol terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin yuvasÄ± oldu | GRAFÄ°K
Suriye'nin kuzeyi sol terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin yuvasÄ± oldu GRAFÄ°K

S. Arabistan'dan 'Arap gÃ¼cÃ¼ iÃ§in maddi destek' iddialarÄ±na cevap
S Arabistan'dan 'Arap gÃ¼cÃ¼ iÃ§in maddi destek' iddialarÄ±na cevap

ABD'ye gÃ¶re Duma'da klor ve sarÄ±n gazÄ± kullanÄ±ldÄ±
ABD'ye gÃ¶re Duma'da klor ve sarÄ±n gazÄ± kullanÄ±ldÄ±

ABD Savunma BakanÄ± Mattis'ten Suriye aÃ§Ä±klamasÄ±
ABD Savunma BakanÄ± Mattis'ten Suriye aÃ§Ä±klamasÄ±

'Suriye iÃ§in sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir tek Ã§Ã¶zÃ¼m siyasi bir Ã§Ã¶zÃ¼m'
Suriye iÃ§in sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir tek Ã§Ã¶zÃ¼m siyasi bir Ã§Ã¶zÃ¼m'

Putin ile Merkel, Suriye iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Putin ile Merkel Suriye iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 