16:59, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

Suriye'de son durum 2018 | GRAFÄ°K

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'deki BeÅŸÅŸarÂ Esed rejimi, Rusya ve Ä°ran'Ä±n desteÄŸiyle Ã¼lkenin yÃ¼zde 58'ine hakim oldu. Muhaliflerin alanÄ± yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 12'ye gerilerken, ABD destekli terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK Ã¼lkenin dÃ¶rtte birini iÅŸgal ediyor.

Mart 2011'de baÅŸlayan iÃ§ savaÅŸÄ±n kaderi, Ä°ran ve Rusya'nÄ±n rejime, ABD'nin deÂ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK'ya verdiÄŸi destekle deÄŸiÅŸti.

Muhaliflerin baÅŸta Ä°dlib olmak Ã¼zere 2015'te birÃ§ok stratejik noktada ilerlemesi Ã¼zerine, Rusya, 30 EylÃ¼l'de iÃ§ savaÅŸa doÄŸrudan mÃ¼dahale etti.

Rejim, Rusya'nÄ±n hava, Ä°ran gÃ¼Ã§lerinin kara desteÄŸiyle muhaliflere karÅŸÄ± birÃ§ok cephede operasyon baÅŸlattÄ±. Bu tarihten sonra iÃ§ savaÅŸÄ±n gidiÅŸatÄ± rejim lehine deÄŸiÅŸti.Â

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK ise Ocak 2014'te DEAÅž ile mÃ¼cadele bahanesiyle baÅŸlayan ABD desteÄŸiyle 2 yÄ±lda Ã¼lkenin dÃ¶rtte birini iÅŸgal etti.

YPG/PKK'nÄ±n iÅŸgal alanÄ±, TÃ¼rkiye'nin Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile Afrin'den Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, 45 bin 967 kilometrekareye gerilese de Ã¶rgÃ¼t hala Ã¼lkenin dÃ¶rtte birini iÅŸgal ediyor.

Ekim 2017'de DEAÅž Rakka ve Deyrizor'dan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. O dÃ¶nemden bu yana DEAÅž'a karÅŸÄ± operasyon dÃ¼zenlenmiyor.

HalihazÄ±rda DEAÅž, Haseke'de Irak sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±na hakim Åžedadi kÄ±rsalÄ±, Humus'un doÄŸu kÄ±rsalÄ±, Åžam ve Kuneytra'da belli noktalarda varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

DEAÅž'Ä±n iÅŸgal alanlarÄ± Ã¼lkenin 9 bin 784 kilometrekaresine, Ã¼lke topraklarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 5,28'ine denk geliyor.

REJÄ°M ÃœLKENÄ°N YARISINDAN FAZLASINI KONTROL EDÄ°YOR

Son dÃ¶nemde rejim, 5 yÄ±ldÄ±r sÄ±kÄ± abluka ve yoÄŸun saldÄ±rÄ±lara tabi tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'yÄ± ele geÃ§irdi.

2016'nÄ±n sonunda Halep'i de aynÄ± yÃ¶ntemle ele geÃ§iren rejim, ÅŸimdi de kuÅŸatma altÄ±ndaki Kuzey Humus'a yÃ¶neldi.

HalihazÄ±rda rejim 107 bin 803 kilometrekare ile Ã¼lkenin yÃ¼zde 58'ini kontrol ediyor.

MUHALÄ°FLER ÃœLKENÄ°N SEKÄ°ZDE BÄ°RÄ°NE HAKÄ°M

ABD, Rusya ve Ä°ran'Ä±n mÃ¼dahalesi ile kontrol alanlarÄ± gerileyen muhalifler ise 21 bin 745 kilometrekareyi, yani Ã¼lkenin yÃ¼zde 11,73'Ã¼nÃ¼ kontrol ediyor.

TÃ¼rkiye'nin Hatay ilinin karÅŸÄ±sÄ±ndaki Suriye topraklarÄ±na denk dÃ¼ÅŸen Ä°dlib, MayÄ±s 2015'ten bu yana muhaliflerin kalesi konumunda.

Ä°dlib'de hakim muhalif ve bazÄ± rejim karÅŸÄ±tÄ± silahlÄ± gruplar, ilin doÄŸusunda, Halep'in kuzeybatÄ± kÄ±rsalÄ±nda da varlÄ±k gÃ¶steriyor.

Humus ilinde ise muhalifler, rejim ve destekÃ§ilerinin 5 yÄ±ldÄ±r ablukada tuttuÄŸu kuzey kÄ±smÄ± kontrol ediyor.

Buradaki muhalifler, son 4 gÃ¼ndÃ¼r rejimin yoÄŸun saldÄ±rÄ±larÄ± ile mÃ¼cadele iÃ§inde.

Ãœlkenin gÃ¼neyindeki Dera ilinin merkezinin bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ± ve ÃœrdÃ¼n sÄ±nÄ±rÄ±ndaki kÄ±rsal bÃ¶lge ile Kuneytra ilinin bir kÄ±smÄ±nda muhalifler varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± koruyor.

Suriye-Irak-ÃœrdÃ¼n sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Tanif bÃ¶lgesinde de muhalifler, Ä°ran destekli yabancÄ± terÃ¶rist gruplarÄ±n yÃ¶nelttiÄŸi tehdide karÅŸÄ± varlÄ±k mÃ¼cadelesi veriyor.

Åžam'Ä±n DoÄŸu Guta bÃ¶lgesinde 5 yÄ±ldÄ±r abluka ve yoÄŸun saldÄ±rÄ±lara direnen muhalifler, geÃ§en ay Rusya ile varÄ±lan anlaÅŸma gereÄŸi bÃ¶lgeden Ã§ekilmek zorunda kaldÄ±.

Åžam'Ä±n kuzeydoÄŸusundaki DoÄŸu Kalamun halen muhaliflerin elinde.

ZEYTÄ°N DALI HAREKATI MUHALÄ°F BÃ–LGELERÄ° BÄ°RLEÅžTÄ°RDÄ°

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun (Ã–SO) 20 Ocak'ta baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile YPG/PKK'nÄ±n Afrin'den Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± bÃ¶lgesi ile TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ä°dlib'i birleÅŸtirdi.

BÃ¶ylece, muhalifler Suriye'nin kuzeyinde toplam 3 bin 894 kilometrekarelik bir alan kazandÄ±.