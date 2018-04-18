17:05, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

YÄ±ldÄ±rÄ±m: SeÃ§imle ilgili sÃ¼reÃ§ hemen baÅŸlayacak





BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 24 Haziran'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek erken seÃ§ime iliÅŸkin ''24 Haziran tarihi gÃ¼zel bir tarihtir. SÃ¼reÃ§ hemen baÅŸlayacak'' dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â 24 Haziran'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek erken seÃ§imle ilgili,Â "SÃ¼reÃ§ hemen baÅŸlayacak. Mecliste teklif olarak verilmesi gerekiyor. Komisyondan geÃ§ecek, daha sonra da Genel Kurul'da gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek." dedi. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n devamÄ±nda "YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu seÃ§im takvimini aÃ§Ä±klar, orada hangi partilerin seÃ§ime girmeye hak kazandÄ±ÄŸÄ± belli olur. 24 Haziran tarihi gÃ¼zel bir tarihtir" ifadelerini kullandÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BeÅŸtepe'de, MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ±nda 24 haziran 2018 Pazar gÃ¼nÃ¼ seÃ§im yapÄ±lmasÄ±na karar verildiÄŸini sÃ¶yledi. Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.