Filipinler'den GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nin askeri varlÄ±klardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Filipinler, GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde egemenlik iddiasÄ±nda bulunan tÃ¼m taraflara bÃ¶lgedeki ada ve resifleri Ã¶zgÃ¼n halinde muhafaza etme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Japon haber ajansÄ± Kyodo'da yer alan habere gÃ¶re, Filipinler DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Alan Peter Cayetano yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bÃ¶lgede hak iddia eden tÃ¼m taraflarÄ±n iÅŸgal ettiÄŸi ada, resif ve diÄŸer coÄŸrafi ÅŸekiller Ã¼zerinde yaptÄ±klarÄ± deÄŸiÅŸiklikleri dÃ¼zeltmesi gerektiÄŸini belirterek, "BunlarÄ±n doÄŸal hallerine dÃ¶nmesini arzu ediyoruz, Ã§Ã¼nkÃ¼ canlÄ± yaÅŸamÄ± ve Ã§evre iÃ§in en iyisi bu." dedi.
Cayetano, egemenlik hakkÄ± iddia eden bÃ¶lge Ã¼lkelerinden Brunei'nin de bu fikri paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederken, diÄŸer taraf Ã¼lkeler arasÄ±nda da teklifin tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± reddeden olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Filipinli Bakan, Ã‡in'in bazÄ± adalardaki askeri amaÃ§lÄ± inÅŸaat ve silahlanma faaliyetlerini kastederek, bÃ¶lgenin askeri varlÄ±klardan tamamen arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.
Ã–te yandan Filipinler Savunma BakanÄ± Delfin Lorenzana bazÄ± Ã¼lkelerin halihazÄ±rda bÃ¶lgedeki iÅŸgalini pekiÅŸtirmek iÃ§in "milyarlar harcadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" ifade ederek, fikrin hayata geÃ§irilmesinin zorluÄŸuna dikkati Ã§ekti.
GÃœNEY Ã‡Ä°N DENÄ°ZÄ°
KÄ±yÄ± Ã¼lkelerini egemenlik tartÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getiren uluslararasÄ± sularda Ã‡in ile Filipinler'in yanÄ± sÄ±ra Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan da hak iddia ediyor.
Ã‡in, 1947'de yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± 9 kesik Ã§izgili haritayla egemenlik ihtilaflarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgenin yÃ¼zde 80'i Ã¼zerinde hak iddiasÄ±nda bulunuyor.
Pekin'in, tartÄ±ÅŸmalÄ± sularda inÅŸa ettiÄŸi yapay adalar Ã¼zerinde kurduÄŸu Ã¼sleri silahlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±, bÃ¶lge Ã¼lkeleri ile arasÄ±nda gerginliÄŸe sebep oluyor.
Son dÃ¶nemde Suriye politikasÄ±nda geliÅŸen sÃ¼reÃ§ dÄ±ÅŸÄ±nda kalmayÄ± telafi etmek isteyen Almanya, Suriye'nin olasÄ± bir siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m sÃ¼recinde etkin rol almayÄ± hedefliyor.
Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, seÃ§imlerin 23-26 MayÄ±s 2019'da yapÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki Ã¶neriyi kabul etti.
Meksika'nÄ±n gÃ¼neyinde polisle uyuÅŸturucu Ã§eteleri arasÄ±nda Ã§Ä±kan silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalarda 6'sÄ± polis 16 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Filipinler DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cayetano, Ã‡in'in askeri amaÃ§lÄ± inÅŸaat ve silahlandÄ±rma faaliyetlerini kastederek GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nin askeri varlÄ±klardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Suriye'de son olarak DoÄŸu Guta'yÄ± ele geÃ§iren Esed rejimi, Rusya ve Ä°ran'Ä±n desteÄŸiyle Ã¼lkenin yÃ¼zde 58'ini kontrolÃ¼ne aldÄ±. Muhaliflerin alanÄ± yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 12'ye gerilerken, ABD destekli YPG/PKK Ã¼lkenin dÃ¶rtte birini iÅŸgal etmiÅŸ durumda.
Ä°srail ordusuna ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± mayÄ±s ayÄ±nda Alaska'da yapÄ±lacak "KÄ±rmÄ±zÄ± Bayrak" adlÄ± askeri tatbikata katÄ±lmayacak.
Yunanistan Savunma BakanÄ± Kammenos, Yunan Meclisinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Ege Denizi'nde bir kayalÄ±ÄŸa bayrak dikme giriÅŸiminde bulunan kiÅŸilere yÃ¶nelik "sorumluluk" eleÅŸtirisinde bulundu.
Libya Karapoli kenti aÃ§Ä±klarÄ±nda 85'i kadÄ±n, 10'u Ã§ocuk 217 kaÃ§ak gÃ¶Ã§menin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Yunanistan'da grev nedeniyle gemiler limanlarda demirli kaldÄ±, ana kara ile adalar arasÄ±ndaki deniz baÄŸlantÄ±sÄ± kesildi.
Endonezya'da meydana gelen 4,4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde 17 kiÅŸi yaralandÄ± 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ä°ran, mali iÅŸlemlerde kullandÄ±ÄŸÄ± resmi yabancÄ± para birimini ABD dolarÄ±ndan avroya Ã§evirdi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan bir yetkili, DoÄŸu TÃ¼rkistan'da 10 binlerce Uygur TÃ¼rkÃ¼'nÃ¼n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§alÄ±ÅŸmak iÃ§in giden Tacikistan vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±nda yÄ±lÄ±n ilk Ã¼Ã§ ayÄ±nda azalma olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±
TÃ¼rkmenistan'da gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle 30 yaÅŸ altÄ± erkeklerin yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n yasaklandÄ±ÄŸÄ± iddia edildi
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Nijerya'da saÄŸlÄ±k personelinin kÃ¶tÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± ve Ã¶zlÃ¼k haklarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesini, Ã¼lke genelinde bugÃ¼n itibarÄ±yla "sÃ¼resiz greve" gidildi