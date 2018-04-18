17:14, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

Filipinler'den GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nin askeri varlÄ±klardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filipinler, GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde egemenlik iddiasÄ±nda bulunan tÃ¼m taraflara bÃ¶lgedeki ada ve resifleri Ã¶zgÃ¼n halinde muhafaza etme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Japon haber ajansÄ± Kyodo'da yer alan habere gÃ¶re, Filipinler DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Alan Peter Cayetano yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bÃ¶lgede hak iddia eden tÃ¼m taraflarÄ±n iÅŸgal ettiÄŸi ada, resif ve diÄŸer coÄŸrafi ÅŸekiller Ã¼zerinde yaptÄ±klarÄ± deÄŸiÅŸiklikleri dÃ¼zeltmesi gerektiÄŸini belirterek, "BunlarÄ±n doÄŸal hallerine dÃ¶nmesini arzu ediyoruz, Ã§Ã¼nkÃ¼ canlÄ± yaÅŸamÄ± ve Ã§evre iÃ§in en iyisi bu." dedi.

Cayetano, egemenlik hakkÄ± iddia eden bÃ¶lge Ã¼lkelerinden Brunei'nin de bu fikri paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederken, diÄŸer taraf Ã¼lkeler arasÄ±nda da teklifin tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± reddeden olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Filipinli Bakan, Ã‡in'in bazÄ± adalardaki askeri amaÃ§lÄ± inÅŸaat ve silahlanma faaliyetlerini kastederek, bÃ¶lgenin askeri varlÄ±klardan tamamen arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

Ã–te yandan Filipinler Savunma BakanÄ± Delfin Lorenzana bazÄ± Ã¼lkelerin halihazÄ±rda bÃ¶lgedeki iÅŸgalini pekiÅŸtirmek iÃ§in "milyarlar harcadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" ifade ederek, fikrin hayata geÃ§irilmesinin zorluÄŸuna dikkati Ã§ekti.

GÃœNEY Ã‡Ä°N DENÄ°ZÄ°

KÄ±yÄ± Ã¼lkelerini egemenlik tartÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getiren uluslararasÄ± sularda Ã‡in ile Filipinler'in yanÄ± sÄ±ra Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan da hak iddia ediyor.

Ã‡in, 1947'de yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± 9 kesik Ã§izgili haritayla egemenlik ihtilaflarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgenin yÃ¼zde 80'i Ã¼zerinde hak iddiasÄ±nda bulunuyor.

Pekin'in, tartÄ±ÅŸmalÄ± sularda inÅŸa ettiÄŸi yapay adalar Ã¼zerinde kurduÄŸu Ã¼sleri silahlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±, bÃ¶lge Ã¼lkeleri ile arasÄ±nda gerginliÄŸe sebep oluyor.