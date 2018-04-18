Hatay'daki Ã§atÄ±ÅŸmada bir asker ÅŸehit oldu

Hatay'Ä±n YayladaÄŸÄ± ilÃ§esinde bir asker, Suriye'den kaÃ§ak yollarla TÃ¼rkiye'ye geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan gruba mÃ¼dahale sÄ±rasÄ±nda ateÅŸli silah yaralanmasÄ± sonucu ÅŸehit oldu.
AlÄ±nan bilgilere gÃ¶re, 3. Hudut Tabur KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± PulluyazÄ± Karakolu sorumluluk bÃ¶lgesindeÂ nÃ¶bet tutan askerler,Â kaÃ§ak yollarla TÃ¼rkiye'ye geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸanÂ bir grubu fark etti.
Askerlerin gruba mÃ¼dahalesi sÄ±rasÄ±nda bir asker,Â nereden ateÅŸlendiÄŸi henÃ¼z tespit edilemeyen silahtan Ã§Ä±kan mermiyleÂ yaralandÄ±.
Ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan asker, tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼.
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YSK BaÅŸkanÄ± GÃ¼ven, "BugÃ¼n itibarÄ±yla seÃ§im takvimi hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸladÄ±, bir iki gÃ¼n iÃ§inde bunu tamamlayacaÄŸÄ±z." dedi.
CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¼lent Tezcan, erken seÃ§ime iliÅŸkin, "Hodri meydan. CHP olarak biz seÃ§ime hazÄ±rÄ±z." dedi.
OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin (OHAL) 3 ay daha uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener, 24 Haziran'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek erken seÃ§ime iliÅŸkin, "Ä°YÄ° Parti seÃ§ime girecek. Bu konuda herkesi ayaÄŸÄ±nÄ± denk almaya davet ediyorum." dedi.
Hatay'Ä±n YayladaÄŸÄ± ilÃ§esinde bir asker, Suriye'den kaÃ§ak yollarla TÃ¼rkiye'ye geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan gruba mÃ¼dahale sÄ±rasÄ±nda, nereden ateÅŸlendiÄŸi henÃ¼z tespit edilemeyen bir silahtan Ã§Ä±kan mermiyle vurularak ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 24 Haziran'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek erken seÃ§ime iliÅŸkin ''24 Haziran tarihi gÃ¼zel bir tarihtir. SÃ¼reÃ§ hemen baÅŸlayacak'' dedi.
24 Haziran'daki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekili seÃ§imleri nedeniyle YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'nÄ±n 30 Haziran ve 1 Temmuz'da yapÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, 15 Temmuz 2016'dan 11 Nisan 2018'e kadar FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyonlar sonucunda tutuklanan kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n 77 bin 81 olduÄŸunu belirtti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BahÃ§eli ile gerÃ§ekleÅŸen 'erken seÃ§im' zirvesi ile ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu. ErdoÄŸan, BahÃ§eli ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ±nda 24 haziran 2018 tarihinde seÃ§im yapÄ±lmasÄ±na karar verildiÄŸini duyurdu.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli'ye kabulÃ¼ne iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde saat 15.30'da aÃ§Ä±klama yapacaÄŸÄ± bildirildi.
MHP lideri Devlet BahÃ§eli'nin CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile 'erken seÃ§im' gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yarÄ±m saat sÃ¼rdÃ¼
AB BakanÄ± Ã‡elik, dÃ¼n yayÄ±nlanan AB Komisyonu'nun TÃ¼rkiye raporu ile ilgili, "Objektif dille yazÄ±lmÄ±ÅŸ, hakkaniyete dayalÄ±, olumlu ajanda iÃ§eren, gelecek perspektifi sunan bir eleÅŸtiri gÃ¶rmÃ¼yoruz." ifadelerini kullandÄ±.
TÃ¼rkiye Milli KÃ¼tÃ¼phanesi ile Katar Ulusal KÃ¼tÃ¼phanesi arasÄ±nda imzalanan iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ±na gÃ¶re, Katar Ulusal KÃ¼tÃ¼phanesinde TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli alanlarda tanÄ±tÄ±lmasÄ± iÃ§in bir bÃ¶lÃ¼m aÃ§Ä±lacak
Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesindeki FETÃ– Ã¼yesi askerlerden sorumlu "mahrem imam" olduklarÄ± belirlenen 10 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. ÅžÃ¼phelilerden 9'u gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken diÄŸer ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.
OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Halin (OHAL) 3 ay daha uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na sunuldu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, AB Komisyonu'nun aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye raporu hakkÄ±nda, "Ne yazÄ±k ki AB Komisyonu, iÃ§inden geÃ§mekte olduÄŸumuz dÃ¶nemin zorluklarÄ±nÄ± anlamak istemediÄŸini bu raporda da gÃ¶stermiÅŸtir." denildi.