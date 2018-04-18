17:26, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

Hatay'daki Ã§atÄ±ÅŸmada bir asker ÅŸehit oldu



Foto: ArÅŸiv

Hatay'Ä±n YayladaÄŸÄ± ilÃ§esinde bir asker, Suriye'den kaÃ§ak yollarla TÃ¼rkiye'ye geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan gruba mÃ¼dahale sÄ±rasÄ±nda, nereden ateÅŸlendiÄŸi henÃ¼z tespit edilemeyen bir silahtan Ã§Ä±kan mermiyle vurularak ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hatay'Ä±n YayladaÄŸÄ± ilÃ§esinde bir asker, Suriye'den kaÃ§ak yollarla TÃ¼rkiye'ye geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan gruba mÃ¼dahale sÄ±rasÄ±nda ateÅŸli silah yaralanmasÄ± sonucu ÅŸehit oldu. AlÄ±nan bilgilere gÃ¶re, 3. Hudut Tabur KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± PulluyazÄ± Karakolu sorumluluk bÃ¶lgesindeÂ nÃ¶bet tutan askerler,Â kaÃ§ak yollarla TÃ¼rkiye'ye geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸanÂ bir grubu fark etti. Askerlerin gruba mÃ¼dahalesi sÄ±rasÄ±nda bir asker,Â nereden ateÅŸlendiÄŸi henÃ¼z tespit edilemeyen silahtan Ã§Ä±kan mermiyleÂ yaralandÄ±. Ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan asker, tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼. Â

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