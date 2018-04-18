17:30, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

AkÅŸener: Ä°YÄ° Parti seÃ§ime girecek





Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener, 24 Haziran'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek erken seÃ§ime iliÅŸkin, "Ä°YÄ° Parti seÃ§ime girecek. Bu konuda herkesi ayaÄŸÄ±nÄ± denk almaya davet ediyorum." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TÃ¼rkiye'nin 24 Haziran'da sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek olmasÄ±nÄ± Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda deÄŸerlendirdi.Â AkÅŸener, "Biz birinci olaÄŸan kongremizi 10 AralÄ±k'ta tamamladÄ±k. 68 il ve ilÃ§e teÅŸkilatÄ±mÄ±z buna baÄŸlÄ± olarak kuruldu. O gÃ¼nden saydÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda 10 Haziran itibariyle seÃ§ime girmeye hazÄ±rdÄ±r. Ä°YÄ° Parti seÃ§ime girecek. Bu konuda herkesi ayaÄŸÄ±nÄ± denk almaya davet ediyorum. Ä°YÄ° Parti seÃ§ime yÃ¶nelik en hazÄ±rlÄ±klÄ± partidir." ifadelerini kullandÄ±. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ise erken seÃ§imle ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Ä°YÄ° Parti'nin seÃ§ime katÄ±lÄ±p katÄ±lmayacaÄŸÄ±na YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'nun (YSK) karar vereceÄŸini belirtti.

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