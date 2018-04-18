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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
19:39, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba
Latin Amerika
17:35, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

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Meksika'da polisle uyuÅŸturucu Ã§eteleri Ã§atÄ±ÅŸtÄ±: 16 Ã¶lÃ¼
Meksika'da polisle uyuÅŸturucu Ã§eteleri Ã§atÄ±ÅŸtÄ±: 16 Ã¶lÃ¼

Meksika'nÄ±n gÃ¼neyinde polisle uyuÅŸturucu Ã§eteleri arasÄ±nda Ã§Ä±kan silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalarda 6'sÄ± polis 16 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Meksika'nÄ±n gÃ¼neyinde Guerrero eyaletinde Ã§Ä±kan iki silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmada 6'sÄ± polis 16 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.

Eyalet gÃ¼venlik sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Roberto Alvarez, dÃ¼n gece tatil beldesi Zihuatanejo yakÄ±nÄ±nda polis konvoyuna dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§Ä±kan ve yarÄ±m saat sÃ¼ren silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmada 10 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, bir polis memurunun yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Alvarez, daha sonra bÃ¶lgenin kuzeyinde yine polis konvoyunu hedef alan saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediÄŸini, bu saldÄ±rÄ±da 6 polisin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸiniÂ kaydetti.

Polislerin, bÃ¶lgede uyuÅŸturucu Ã§etelerinin yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n maÄŸduru aileleri ziyaret ettiÄŸi belirtildi.

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