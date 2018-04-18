17:51, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

OHAL 3 ay uzatÄ±ldÄ±



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OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin (OHAL) 3 ay daha uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TBMM Genel Kurulunda,Â OHAL'in 3 ay daha uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k tezkeresiÂ gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼. HÃ¼kÃ¼met, siyasi parti gruplarÄ± ve ÅŸahÄ±slar adÄ±na konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan tezkerenin oylamasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi. YapÄ±lan oylama sonucunda,Â OHAL'in 3 ay daha uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k tezkeresi kabul edildi. TBMM BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n, oylamanÄ±n ardÄ±ndan birleÅŸime ara verdi. Kanser HastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ArtmasÄ±na Neden Olan Sebepler Ä°le AlÄ±nmasÄ± Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi AmacÄ±yla Verilen Meclis AraÅŸtÄ±rmasÄ± Ã–nergelerinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine geÃ§ileceÄŸini kaydeden AydÄ±n, hÃ¼kÃ¼metin yerinde olmamasÄ± ve Genel Kurulun gÃ¼ndeminde baÅŸka bir iÅŸ bulunmamasÄ± nedeniyle yarÄ±n saat 14.00'te toplanmak Ã¼zere birleÅŸimi kapattÄ±.

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