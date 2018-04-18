17:55, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

CHP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Tezcan: SeÃ§ime hazÄ±rÄ±z

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CHP Merkez YÃ¶netim Kurulu (MYK) Genel BaÅŸkanÂ Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluÂ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, parti genel merkezinde toplandÄ±.Â

ToplantÄ±ya iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapan BÃ¼lent Tezcan, TÃ¼rkiye'nin dÃ¼nden bu yana sÄ±cak bir gÃ¼ndemle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu belirtti.

"YARIN SEÃ‡Ä°M OLACAKMIÅž GÄ°BÄ° HAZIRIZ"

Kendilerinin erken seÃ§im Ã§aÄŸrÄ±sÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini dÃ¼n Ã§ok net bir ÅŸekilde aÃ§Ä±kladÄ±klarÄ±nÄ± bildiren BÃ¼lent Tezcan, "ErdoÄŸan ne der, AK Parti ne der, hangi planÄ± yaparlar diye deÄŸil, biz dÃ¼n Ã§ok aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde Ã§Ä±ktÄ±k ve sÃ¶yledik. Hodri meydan. CHP olarak biz seÃ§ime hazÄ±rÄ±z. YarÄ±n seÃ§im olacakmÄ±ÅŸ gibi hazÄ±rÄ±z." dedi.Â