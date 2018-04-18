DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
19:39, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba
GÃ¼ncel
17:55, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

  • PaylaÅŸ
CHP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Tezcan: SeÃ§ime hazÄ±rÄ±z
CHP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Tezcan: SeÃ§ime hazÄ±rÄ±z

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¼lent Tezcan, erken seÃ§ime iliÅŸkin, "Hodri meydan. CHP olarak biz seÃ§ime hazÄ±rÄ±z." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CHP Merkez YÃ¶netim Kurulu (MYK) Genel BaÅŸkanÂ Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluÂ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, parti genel merkezinde toplandÄ±.Â 

ToplantÄ±ya iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapan BÃ¼lent Tezcan, TÃ¼rkiye'nin dÃ¼nden bu yana sÄ±cak bir gÃ¼ndemle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu belirtti.

"YARIN SEÃ‡Ä°M OLACAKMIÅž GÄ°BÄ° HAZIRIZ"

Kendilerinin erken seÃ§im Ã§aÄŸrÄ±sÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini dÃ¼n Ã§ok net bir ÅŸekilde aÃ§Ä±kladÄ±klarÄ±nÄ± bildiren BÃ¼lent Tezcan, "ErdoÄŸan ne der, AK Parti ne der, hangi planÄ± yaparlar diye deÄŸil, biz dÃ¼n Ã§ok aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde Ã§Ä±ktÄ±k ve sÃ¶yledik. Hodri meydan. CHP olarak biz seÃ§ime hazÄ±rÄ±z. YarÄ±n seÃ§im olacakmÄ±ÅŸ gibi hazÄ±rÄ±z." dedi.Â 



Ä°lgili Konular BÃ¼lent Tezcan chp cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi erken seÃ§im
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
SeÃ§im takvimi hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸladÄ±'
'SeÃ§im takvimi hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸladÄ±'

YSK BaÅŸkanÄ± GÃ¼ven, "BugÃ¼n itibarÄ±yla seÃ§im takvimi hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸladÄ±, bir iki gÃ¼n iÃ§inde bunu tamamlayacaÄŸÄ±z." dedi.
CHP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Tezcan SeÃ§ime hazÄ±rÄ±z
CHP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Tezcan: SeÃ§ime hazÄ±rÄ±z

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¼lent Tezcan, erken seÃ§ime iliÅŸkin, "Hodri meydan. CHP olarak biz seÃ§ime hazÄ±rÄ±z." dedi.
OHAL 3 ay uzatÄ±ldÄ±
OHAL 3 ay uzatÄ±ldÄ±

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin (OHAL) 3 ay daha uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
AkÅŸener Ä°YÄ° Parti seÃ§ime girecek
AkÅŸener: Ä°YÄ° Parti seÃ§ime girecek

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener, 24 Haziran'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek erken seÃ§ime iliÅŸkin, "Ä°YÄ° Parti seÃ§ime girecek. Bu konuda herkesi ayaÄŸÄ±nÄ± denk almaya davet ediyorum." dedi.
Hatay'daki Ã§atÄ±ÅŸmada bir asker ÅŸehit oldu
Hatay'daki Ã§atÄ±ÅŸmada bir asker ÅŸehit oldu

Hatay'Ä±n YayladaÄŸÄ± ilÃ§esinde bir asker, Suriye'den kaÃ§ak yollarla TÃ¼rkiye'ye geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan gruba mÃ¼dahale sÄ±rasÄ±nda, nereden ateÅŸlendiÄŸi henÃ¼z tespit edilemeyen bir silahtan Ã§Ä±kan mermiyle vurularak ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼.
YÄ±ldÄ±rÄ±m SeÃ§imle ilgili sÃ¼reÃ§ hemen baÅŸlayacak
YÄ±ldÄ±rÄ±m: SeÃ§imle ilgili sÃ¼reÃ§ hemen baÅŸlayacak

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 24 Haziran'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek erken seÃ§ime iliÅŸkin ''24 Haziran tarihi gÃ¼zel bir tarihtir. SÃ¼reÃ§ hemen baÅŸlayacak'' dedi.
YKS sÄ±navÄ± bir hafta ertelendi
YKS sÄ±navÄ± bir hafta ertelendi

24 Haziran'daki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekili seÃ§imleri nedeniyle YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'nÄ±n 30 Haziran ve 1 Temmuz'da yapÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
FETÃ–'den tutuklanan kiÅŸi sayÄ±sÄ± 77 bin 81'
'FETÃ–'den tutuklanan kiÅŸi sayÄ±sÄ± 77 bin 81'

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, 15 Temmuz 2016'dan 11 Nisan 2018'e kadar FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyonlar sonucunda tutuklanan kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n 77 bin 81 olduÄŸunu belirtti.
TÃ¼rkiye 24 Haziran'da erken seÃ§ime gidiyor
TÃ¼rkiye, 24 Haziran'da erken seÃ§ime gidiyor

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BahÃ§eli ile gerÃ§ekleÅŸen 'erken seÃ§im' zirvesi ile ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu. ErdoÄŸan, BahÃ§eli ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ±nda 24 haziran 2018 tarihinde seÃ§im yapÄ±lmasÄ±na karar verildiÄŸini duyurdu.
ErdoÄŸan BahÃ§eli'yi kabulÃ¼ne iliÅŸkin saat 15 30'da aÃ§Ä±klama yapacak
ErdoÄŸan, BahÃ§eli'yi kabulÃ¼ne iliÅŸkin saat 15:30'da aÃ§Ä±klama yapacak

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli'ye kabulÃ¼ne iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde saat 15.30'da aÃ§Ä±klama yapacaÄŸÄ± bildirildi.
SeÃ§im isteyen BahÃ§eli BeÅŸtepe'de
SeÃ§im isteyen BahÃ§eli BeÅŸtepe'de

MHP lideri Devlet BahÃ§eli'nin CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile 'erken seÃ§im' gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yarÄ±m saat sÃ¼rdÃ¼
Ã‡elik'ten AB raporuna tepki Objektif dille yazÄ±lmÄ±ÅŸ bir eleÅŸtiri gÃ¶rmÃ¼yoruz
Ã‡elik'ten AB raporuna tepki: Objektif dille yazÄ±lmÄ±ÅŸ bir eleÅŸtiri gÃ¶rmÃ¼yoruz

AB BakanÄ± Ã‡elik, dÃ¼n yayÄ±nlanan AB Komisyonu'nun TÃ¼rkiye raporu ile ilgili, "Objektif dille yazÄ±lmÄ±ÅŸ, hakkaniyete dayalÄ±, olumlu ajanda iÃ§eren, gelecek perspektifi sunan bir eleÅŸtiri gÃ¶rmÃ¼yoruz." ifadelerini kullandÄ±.
Katar Ulusal KÃ¼tÃ¼phanesinde TÃ¼rkiye bÃ¶lÃ¼mÃ¼
Katar Ulusal KÃ¼tÃ¼phanesinde TÃ¼rkiye bÃ¶lÃ¼mÃ¼

TÃ¼rkiye Milli KÃ¼tÃ¼phanesi ile Katar Ulusal KÃ¼tÃ¼phanesi arasÄ±nda imzalanan iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ±na gÃ¶re, Katar Ulusal KÃ¼tÃ¼phanesinde TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli alanlarda tanÄ±tÄ±lmasÄ± iÃ§in bir bÃ¶lÃ¼m aÃ§Ä±lacak
Deniz Kuvvetlerindeki 'mahrem imam' yapÄ±lanmasÄ±na operasyonda 9 gÃ¶zaltÄ±
Deniz Kuvvetlerindeki 'mahrem imam' yapÄ±lanmasÄ±na operasyonda 9 gÃ¶zaltÄ±

Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesindeki FETÃ– Ã¼yesi askerlerden sorumlu "mahrem imam" olduklarÄ± belirlenen 10 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. ÅžÃ¼phelilerden 9'u gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken diÄŸer ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.
OHAL hakkÄ±nda BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi TBMM'de
OHAL hakkÄ±nda BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi TBMM'de

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Halin (OHAL) 3 ay daha uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na sunuldu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan AB raporuna tepki
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan AB raporuna tepki

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, AB Komisyonu'nun aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye raporu hakkÄ±nda, "Ne yazÄ±k ki AB Komisyonu, iÃ§inden geÃ§mekte olduÄŸumuz dÃ¶nemin zorluklarÄ±nÄ± anlamak istemediÄŸini bu raporda da gÃ¶stermiÅŸtir." denildi.

Haberler

AkÅŸener: Ä°YÄ° Parti seÃ§ime girecek
AkÅŸener Ä°YÄ° Parti seÃ§ime girecek

YÄ±ldÄ±rÄ±m: SeÃ§imle ilgili sÃ¼reÃ§ hemen baÅŸlayacak
YÄ±ldÄ±rÄ±m SeÃ§imle ilgili sÃ¼reÃ§ hemen baÅŸlayacak

TÃ¼rkiye, 24 Haziran'da erken seÃ§ime gidiyor
TÃ¼rkiye 24 Haziran'da erken seÃ§ime gidiyor

ErdoÄŸan, BahÃ§eli'yi kabulÃ¼ne iliÅŸkin saat 15:30'da aÃ§Ä±klama yapacak
ErdoÄŸan BahÃ§eli'yi kabulÃ¼ne iliÅŸkin saat 15 30'da aÃ§Ä±klama yapacak

SeÃ§im isteyen BahÃ§eli BeÅŸtepe'de
SeÃ§im isteyen BahÃ§eli BeÅŸtepe'de

BahÃ§eli'nin seÃ§im Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na ErdoÄŸan'dan ilk cevap
BahÃ§eli'nin seÃ§im Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na ErdoÄŸan'dan ilk cevap

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BahÃ§eli ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan BahÃ§eli ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

MHP lideri BahÃ§eli'den erken seÃ§im Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
MHP lideri BahÃ§eli'den erken seÃ§im Ã§aÄŸrÄ±sÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 