'ABD'den TÃ¼rkiye'ye S-400 yaptÄ±rÄ±mÄ±' iddiasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
HabertÃ¼rk'ten alÄ±nan habere gÃ¶re ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Wess Mitchell, TÃ¼rkiye ve Rusya arasÄ±nda Suriye kriziyle baÄŸlantÄ±lÄ± olarak yapÄ±lan askeri anlaÅŸmalarÄ±n endiÅŸe verici olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. BakanlÄ±k, Rusya'dan S-400 fÃ¼ze savunma sistemleri satÄ±n almaya hazÄ±rlanan TÃ¼rkiye'ye yaptÄ±rÄ±m uygulanabileceÄŸini belirtti.
Mitchell, "Ankara, Suriye'de taktik hedeflere ulaÅŸmak adÄ±na Moskova'ya stratejik tavizler verilmesinin risklerini hatÄ±rlamalÄ±. TÃ¼rkiye, ABD'yle olan yakÄ±n iliÅŸkilere raÄŸmen Rusya ve Ä°ran'la iÅŸbirliÄŸini artÄ±rdÄ±. TÃ¼rkiye'nin BatÄ±'yla stratejik ve siyasi birliÄŸini korumasÄ±, ABD'nin ulusal Ã§Ä±karlarÄ±na uygun olur" ifadelerini kullandÄ±.
Yunanistan DanÄ±ÅŸtayÄ±, iltica baÅŸvurularÄ± sonuÃ§lanÄ±ncaya kadar sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n kamplarda tutulmalarÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren kararÄ± iptal etti.
KÃ¼ba'da 1. Devlet BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Diaz-Canel, Raul Castro'dan boÅŸalacak devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koltuÄŸuna milletvekilleri tarafÄ±ndan tek aday olarak gÃ¶sterildi.
Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, Facebook'un veri sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± skandalÄ± sonrasÄ± Ã¶zel hayata saygÄ± ve kiÅŸisel verilerin korunmasÄ± konularÄ±nda Avrupa vatandaÅŸlarÄ±na hesap vermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yineledi.
Son dÃ¶nemde Suriye politikasÄ±nda geliÅŸen sÃ¼reÃ§ dÄ±ÅŸÄ±nda kalmayÄ± telafi etmek isteyen Almanya, Suriye'nin olasÄ± bir siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m sÃ¼recinde etkin rol almayÄ± hedefliyor.
Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, seÃ§imlerin 23-26 MayÄ±s 2019'da yapÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki Ã¶neriyi kabul etti.
ABD Senatosu DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komitesi'nde konuÅŸan ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Wess Mitchell, TÃ¼rkiye ve Rusya arasÄ±nda Suriye kriziyle baÄŸlantÄ±lÄ± olarak yapÄ±lan askeri anlaÅŸmalardan endiÅŸe duyduklarÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Meksika'nÄ±n gÃ¼neyinde polisle uyuÅŸturucu Ã§eteleri arasÄ±nda Ã§Ä±kan silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalarda 6'sÄ± polis 16 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Filipinler DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cayetano, Ã‡in'in askeri amaÃ§lÄ± inÅŸaat ve silahlandÄ±rma faaliyetlerini kastederek GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nin askeri varlÄ±klardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Suriye'de son olarak DoÄŸu Guta'yÄ± ele geÃ§iren Esed rejimi, Rusya ve Ä°ran'Ä±n desteÄŸiyle Ã¼lkenin yÃ¼zde 58'ini kontrolÃ¼ne aldÄ±. Muhaliflerin alanÄ± yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 12'ye gerilerken, ABD destekli YPG/PKK Ã¼lkenin dÃ¶rtte birini iÅŸgal etmiÅŸ durumda.
Ä°srail ordusuna ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± mayÄ±s ayÄ±nda Alaska'da yapÄ±lacak "KÄ±rmÄ±zÄ± Bayrak" adlÄ± askeri tatbikata katÄ±lmayacak.
Yunanistan Savunma BakanÄ± Kammenos, Yunan Meclisinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Ege Denizi'nde bir kayalÄ±ÄŸa bayrak dikme giriÅŸiminde bulunan kiÅŸilere yÃ¶nelik "sorumluluk" eleÅŸtirisinde bulundu.
Libya Karapoli kenti aÃ§Ä±klarÄ±nda 85'i kadÄ±n, 10'u Ã§ocuk 217 kaÃ§ak gÃ¶Ã§menin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Yunanistan'da grev nedeniyle gemiler limanlarda demirli kaldÄ±, ana kara ile adalar arasÄ±ndaki deniz baÄŸlantÄ±sÄ± kesildi.
Endonezya'da meydana gelen 4,4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde 17 kiÅŸi yaralandÄ± 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ä°ran, mali iÅŸlemlerde kullandÄ±ÄŸÄ± resmi yabancÄ± para birimini ABD dolarÄ±ndan avroya Ã§evirdi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan bir yetkili, DoÄŸu TÃ¼rkistan'da 10 binlerce Uygur TÃ¼rkÃ¼'nÃ¼n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi