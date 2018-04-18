17:57, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

'ABD'den TÃ¼rkiye'ye S-400 yaptÄ±rÄ±mÄ±' iddiasÄ±



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ABD Senatosu DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komitesi'nde konuÅŸan ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Wess Mitchell, TÃ¼rkiye ve Rusya arasÄ±nda Suriye kriziyle baÄŸlantÄ±lÄ± olarak yapÄ±lan askeri anlaÅŸmalardan endiÅŸe duyduklarÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi HabertÃ¼rk'ten alÄ±nan habere gÃ¶re ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Wess Mitchell, TÃ¼rkiye ve Rusya arasÄ±nda Suriye kriziyle baÄŸlantÄ±lÄ± olarak yapÄ±lan askeri anlaÅŸmalarÄ±n endiÅŸe verici olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. BakanlÄ±k, Rusya'dan S-400 fÃ¼ze savunma sistemleri satÄ±n almaya hazÄ±rlanan TÃ¼rkiye'ye yaptÄ±rÄ±m uygulanabileceÄŸini belirtti. Mitchell, "Ankara, Suriye'de taktik hedeflere ulaÅŸmak adÄ±na Moskova'ya stratejik tavizler verilmesinin risklerini hatÄ±rlamalÄ±. TÃ¼rkiye, ABD'yle olan yakÄ±n iliÅŸkilere raÄŸmen Rusya ve Ä°ran'la iÅŸbirliÄŸini artÄ±rdÄ±. TÃ¼rkiye'nin BatÄ±'yla stratejik ve siyasi birliÄŸini korumasÄ±, ABD'nin ulusal Ã§Ä±karlarÄ±na uygun olur" ifadelerini kullandÄ±.

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