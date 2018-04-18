AP seÃ§imleri 23-26 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Avrupa ParlamentosuÂ (AP)Â seÃ§imlerininÂ 23-26 MayÄ±s 2019'daÂ yapÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki Ã¶neri kabul edildi.
Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu, Avrupa BirliÄŸi (AB) Konseyi'nin "seÃ§imlerinin 23-26 MayÄ±s 2019'da yapÄ±lmasÄ±" tavsiyesini oyladÄ±.
Oylamada, AP Ã¼yelerinin belirleneceÄŸi seÃ§imin 23-26 MayÄ±s 2019 tarihleri arasÄ±nda yapÄ±lmasÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen Ã¶neri, 14'e karÅŸÄ± 492 kabul ve 24 Ã§ekimser oyla kabul edildi.
AP seÃ§imlerinin ilki 1979'da yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Åžimdiye kadar 9 kez AP Ã¼yelerinin belirlenmesi iÃ§in seÃ§ime gidildi. 5 yÄ±lda bir yapÄ±lan AP seÃ§imlerinin normal ÅŸartlarda 6 ila 9 Haziran arasÄ±nda dÃ¼zenlenmesi gerekiyordu ancak Ã¼ye devletlerin bu tarihleri kabul etmemesinden dolayÄ± Konsey alternatif gÃ¼n arayÄ±ÅŸÄ±na girmiÅŸti.
Parlamentonun bu kararÄ±ndan sonra AB Konseyi'nin resmi tarihi kesinleÅŸtirmesi ve Ã¼ye Ã¼lkelere bildirmesi gerekiyor.
Son AP seÃ§imleri 22-25 MayÄ±s 2014'te yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
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Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, seÃ§imlerin 23-26 MayÄ±s 2019'da yapÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki Ã¶neriyi kabul etti.
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