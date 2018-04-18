19:06, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

Almanya Suriye politikasÄ±nda etkin rol alma peÅŸinde

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±nÂ Suriye'ye dÃ¼zenlediÄŸi operasyona katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayanÂ Almanya, ÅŸimdi de ilerleyenÂ sÃ¼reÃ§te alacaÄŸÄ± rolÃ¼ belirlemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.Â

Alman medyasÄ±nda yapÄ±lanÂ SuriyeÂ ile ilgili yorumlarda, ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n birlikte inisiyatif aldÄ±klarÄ±, Rusya, Ä°ran ve TÃ¼rkiye'nin zaten saha da olduÄŸu belirtilerek son 5 yÄ±ldÄ±r dÄ±ÅŸ ve savunma politikalarÄ±nda daha aktif bir siyaset izleyeceÄŸini aÃ§Ä±klayan Almanya'nÄ±n sÃ¼recin dÄ±ÅŸÄ±nda kalmasÄ± eleÅŸtiriliyor.

MEDYA ALMANYA'NIN POZÄ°SYONUNU SORGULUYOR

EylÃ¼l 2015'te 1 milyon Suriyeli mÃ¼lteciyi kabul eden Almanya'nÄ±n Suriye konusunda inisiyatif alan devletler tarafÄ±ndan geliÅŸmelere iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n dahi sorulmamasÄ± Alman medyasÄ±nda da sorgulanÄ±yor.

OrtadoÄŸu uzmanÄ± Guido Steinberg, Frankfurter Rundschau gazetesine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Suriye konusunda artÄ±k Avrupa'nÄ±n bir etkisinin kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Steinberg, Alman HÃ¼kÃ¼metinin Suriye operasyonunu desteklediÄŸine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak ''Ä°lginÃ§ bir durum var. HÃ¼kÃ¼metimizi operasyonu doÄŸru buluyorsa o zaman neden katÄ±lmÄ±yor? DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Maas bu konuda kendilerine sorulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dahi aÃ§Ä±kladÄ±. Bu cÃ¼mle Alman dÄ±ÅŸ siyasetinde haftanÄ±n cÃ¼mlesi. EÄŸer Alman hÃ¼kÃ¼meti mÃ¼ttefiklerinden bir talep gelmiyorsa bu bir kriz iÅŸaretidir." ifadelerini kullandÄ±.

Suriye'de olasÄ± bir siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼zerine mÃ¼zakereler konusu hakkÄ±nda da Steinberg, "Ne Avrupa ne ABD Ã¶nemli mÃ¼zakerelerde yer alÄ±yor. Burada askerleri sahada bulunan gÃ¼Ã§ler Rusya, Ä°ran ve TÃ¼rkiye Ã¶nemli. OnlarÄ±n yapacaÄŸÄ± mÃ¼zakerelerde Suriyeâ€™de savaÅŸ sonrasÄ± dÃ¼zenin nasÄ±l gÃ¶rÃ¼neceÄŸine karar verilecek." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Die Welt gazetesinden Robin Alexander ise kÃ¶ÅŸesinde ''Merkel 'Suriye Ã¼zerine konuÅŸmalÄ±' baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullanarak Suriye politikasÄ±nÄ±n kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda konuÅŸulmasÄ±nÄ± eleÅŸtirerek BaÅŸbakan Merkel'e Federal Meclis'te bu konu Ã¼zerine hÃ¼kÃ¼metin dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini milletvekilleri ve kamuoyuyla paylaÅŸmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmasÄ± dikkati Ã§ekti.

Operasyonun ardÄ±ndan hem Alman DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Heiko Maas'Ä±n hem de BaÅŸbakan Angela Merkel'in yaptÄ±klarÄ± telefon diplomasisinde Almanya'nÄ±n sÃ¼reÃ§te geri de kalmasÄ± ve yer almamasÄ±nÄ± telafi etme peÅŸinde olduklarÄ± izlenimi veriyor.

BaÅŸbakan Merkel'in Ã¶nce CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve ardÄ±ndan Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaparak Suriye konusunda fikir teatisinde bulunmasÄ± ''Suriye'de olasÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼mde Almanya sÃ¼recin iÃ§inde yer almak istiyor.'' yorumuna yol aÃ§tÄ±.

KOALÄ°SYONDAN FARKLI SESLER YÃœKSELÄ°YOR

Ã–te yandan Almanya'daki koalisyon ortaklarÄ± arasÄ±nda BeÅŸÅŸar Esed'in durumu konusunda farklÄ± sesler yÃ¼kseliyor.

Merkel'in lideri olduÄŸu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) kurmaylarÄ±, Suriye'de Esed ile de konuÅŸulmasÄ± gerektiÄŸine dikkati Ã§ekiyor. Ancak Sosyal Demokrat Partili DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Heiko Maas ise Suriye'nin geleceÄŸinin Esedsiz olmasÄ± gerektiÄŸinde Ä±srar ediyor.

Ä°lerleyen gÃ¼nlerde Almanya'nÄ±n Suriye konusunda inisiyatif alan devletlerin yanÄ±nda yer almak iÃ§in giriÅŸimlerini sÃ¼rdÃ¼rmesi bekleniyor.

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