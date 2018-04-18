DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
YÃ¼ksek SeÃ§im KuruluÂ (YSK) BaÅŸkanÄ± Sadi GÃ¼ven, 24 Haziran'da yapÄ±lmasÄ± planlananÂ cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekilliÄŸi genel seÃ§imine iliÅŸkin kurum binasÄ± Ã¶nÃ¼nde gazetecilerin sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±.Â
BugÃ¼n siyasi partilerin seÃ§imlerle ilgili aÃ§Ä±klamada bulunduklarÄ±nÄ± ve seÃ§imlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapÄ±lmasÄ± konusunda anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ gibi durulduÄŸunu dile getiren GÃ¼ven, TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisinden seÃ§iminin yenilenmesiyle ilgili yasanÄ±n Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± beklediklerini sÃ¶yledi.Â
Yasa Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± takdirde anayasa gereÄŸince cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imiyle birlikte iki seÃ§imi birlikte yapacaklarÄ±nÄ± ifade eden GÃ¼ven, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"YSK olarak biz, bir seÃ§im bittiÄŸinde bir sonraki seÃ§imin hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yaparÄ±z. En az iki seÃ§im iÃ§in hazÄ±r malzemelerimiz olur, yapÄ±lanmamÄ±zÄ± tamamlarÄ±z. Åžu anda da bu seÃ§im iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tamam. Bundan sonraki aÅŸamada genelgeler ve seÃ§im takviminin hazÄ±rlanmasÄ± ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki yapÄ±lanma iÅŸlemleri olacak. BugÃ¼n itibarÄ±yla seÃ§im takvimi hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸladÄ±, bir iki gÃ¼n iÃ§erisinde bunu tamamlayacaÄŸÄ±z. TBMM'den yasanÄ±n Ã§Ä±kÄ±p yayÄ±nlanmasÄ±nÄ± bekleyeceÄŸiz. Sonra da sÃ¼reci iÅŸleteceÄŸiz. SÃ¼recin iÅŸletilmesi konusunda YSK aÃ§Ä±sÄ±ndan herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ±, sÃ¼re sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yoktur. Daha Ã¶nceki seÃ§imlerde de biz 56 gÃ¼nde seÃ§im yaptÄ±k. Bu seÃ§imde de aynÄ± ÅŸekilde seÃ§imleri yapacaÄŸÄ±z. Meclisten Ã§Ä±kmasÄ± halinde yapÄ±lacak seÃ§imlerin Ã¼lkemiz, milletimiz iÃ§in hayÄ±rlara vesile olmasÄ±nÄ± temenni ediyorum."
Ä°YÄ° Parti'nin seÃ§imlere girip giremeyeceÄŸi konusunda bir soru Ã¼zerine GÃ¼ven, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Siyasi partilerin hangi ÅŸartlarda seÃ§ime katÄ±lacaÄŸÄ± hususu Siyasi Partiler Kanunu'nun 36. Maddesi, 298 sayÄ±lÄ± Kanunu'nun da 14/11'de yazÄ±lÄ±. Bizim istikrar kazanmÄ±ÅŸ ictihadlarÄ±mÄ±z da bu konuda var ve internet sitemizde yazÄ±lÄ±. Bu ÅŸartlarÄ± hangi partilerin yerine getirdiÄŸi hususunu incelemek iÃ§in siyasi partilerin kayÄ±tlarÄ±nÄ± tutan YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan evraklarÄ±, kayÄ±tlarÄ± isteyeceÄŸiz. YSK olarak hangi partilerin seÃ§ime katÄ±lma hakkÄ±na sahip olduÄŸunu bu inceleme sonunda aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±z. Mecliste seÃ§imlerin yenilenmesi kararÄ± alÄ±nÄ±rsa kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§erisinde incelememizi yapÄ±p kamuoyuna duyururuz. Åžu an itibarÄ±yla benim bilmem de mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil."
YSK BaÅŸkanÄ± GÃ¼ven, seÃ§im takvimine iliÅŸkin bir soru Ã¼zerine ise seÃ§im takviminin bugÃ¼n itibarÄ±yla bÃ¼yÃ¼k ihtimalle hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, TBMM'den yasa Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra hemen yayÄ±nlayacaklarÄ±nÄ± belirtti.
GÃ¼ven, cumhurbaÅŸkanÄ± ve milletvekili seÃ§iminin aynÄ± gÃ¼n olacaÄŸÄ± iÃ§in takvimi de aynÄ± sÃ¼reÃ§ iÃ§erisinde, birlikte hazÄ±rlamayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini sÃ¶zlerine ekledi.Â
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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "SeÃ§imlerin erkene alÄ±nmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki beklenti, zaman iÃ§erisinde azalmamÄ±ÅŸ artmaya devam etmiÅŸtir. GeliÅŸmeleri dikkate aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bÃ¶yle bir karar alÄ±nma yoluna gidilmiÅŸtir." dedi.
AK Parti ve MHP'nin, seÃ§imlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin ortak seÃ§im Ã¶nergesi TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunuldu.
YSK BaÅŸkanÄ± GÃ¼ven, "BugÃ¼n itibarÄ±yla seÃ§im takvimi hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸladÄ±, bir iki gÃ¼n iÃ§inde bunu tamamlayacaÄŸÄ±z." dedi.
CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¼lent Tezcan, erken seÃ§ime iliÅŸkin, "Hodri meydan. CHP olarak biz seÃ§ime hazÄ±rÄ±z." dedi.
OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin (OHAL) 3 ay daha uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener, 24 Haziran'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek erken seÃ§ime iliÅŸkin, "Ä°YÄ° Parti seÃ§ime girecek. Bu konuda herkesi ayaÄŸÄ±nÄ± denk almaya davet ediyorum." dedi.
Hatay'Ä±n YayladaÄŸÄ± ilÃ§esinde bir asker, Suriye'den kaÃ§ak yollarla TÃ¼rkiye'ye geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan gruba mÃ¼dahale sÄ±rasÄ±nda, nereden ateÅŸlendiÄŸi henÃ¼z tespit edilemeyen bir silahtan Ã§Ä±kan mermiyle vurularak ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 24 Haziran'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek erken seÃ§ime iliÅŸkin ''24 Haziran tarihi gÃ¼zel bir tarihtir. SÃ¼reÃ§ hemen baÅŸlayacak'' dedi.
24 Haziran'daki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekili seÃ§imleri nedeniyle YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'nÄ±n 30 Haziran ve 1 Temmuz'da yapÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, 15 Temmuz 2016'dan 11 Nisan 2018'e kadar FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyonlar sonucunda tutuklanan kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n 77 bin 81 olduÄŸunu belirtti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BahÃ§eli ile gerÃ§ekleÅŸen 'erken seÃ§im' zirvesi ile ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu. ErdoÄŸan, BahÃ§eli ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ±nda 24 haziran 2018 tarihinde seÃ§im yapÄ±lmasÄ±na karar verildiÄŸini duyurdu.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli'ye kabulÃ¼ne iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde saat 15.30'da aÃ§Ä±klama yapacaÄŸÄ± bildirildi.
MHP lideri Devlet BahÃ§eli'nin CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile 'erken seÃ§im' gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yarÄ±m saat sÃ¼rdÃ¼
AB BakanÄ± Ã‡elik, dÃ¼n yayÄ±nlanan AB Komisyonu'nun TÃ¼rkiye raporu ile ilgili, "Objektif dille yazÄ±lmÄ±ÅŸ, hakkaniyete dayalÄ±, olumlu ajanda iÃ§eren, gelecek perspektifi sunan bir eleÅŸtiri gÃ¶rmÃ¼yoruz." ifadelerini kullandÄ±.
TÃ¼rkiye Milli KÃ¼tÃ¼phanesi ile Katar Ulusal KÃ¼tÃ¼phanesi arasÄ±nda imzalanan iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ±na gÃ¶re, Katar Ulusal KÃ¼tÃ¼phanesinde TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli alanlarda tanÄ±tÄ±lmasÄ± iÃ§in bir bÃ¶lÃ¼m aÃ§Ä±lacak
Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesindeki FETÃ– Ã¼yesi askerlerden sorumlu "mahrem imam" olduklarÄ± belirlenen 10 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. ÅžÃ¼phelilerden 9'u gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken diÄŸer ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.