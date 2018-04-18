19:33, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

'SeÃ§im takvimi hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸladÄ±'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YÃ¼ksek SeÃ§im KuruluÂ (YSK) BaÅŸkanÄ± Sadi GÃ¼ven, 24 Haziran'da yapÄ±lmasÄ± planlananÂ cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekilliÄŸi genel seÃ§imine iliÅŸkin kurum binasÄ± Ã¶nÃ¼nde gazetecilerin sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±.Â

BugÃ¼n siyasi partilerin seÃ§imlerle ilgili aÃ§Ä±klamada bulunduklarÄ±nÄ± ve seÃ§imlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapÄ±lmasÄ± konusunda anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ gibi durulduÄŸunu dile getiren GÃ¼ven, TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisinden seÃ§iminin yenilenmesiyle ilgili yasanÄ±n Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± beklediklerini sÃ¶yledi.Â

"YSK AÃ‡ISINDAN SÃœRE SIKINTISI YOK"

Yasa Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± takdirde anayasa gereÄŸince cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imiyle birlikte iki seÃ§imi birlikte yapacaklarÄ±nÄ± ifade eden GÃ¼ven, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:



"YSK olarak biz, bir seÃ§im bittiÄŸinde bir sonraki seÃ§imin hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yaparÄ±z. En az iki seÃ§im iÃ§in hazÄ±r malzemelerimiz olur, yapÄ±lanmamÄ±zÄ± tamamlarÄ±z. Åžu anda da bu seÃ§im iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tamam. Bundan sonraki aÅŸamada genelgeler ve seÃ§im takviminin hazÄ±rlanmasÄ± ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki yapÄ±lanma iÅŸlemleri olacak. BugÃ¼n itibarÄ±yla seÃ§im takvimi hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸladÄ±, bir iki gÃ¼n iÃ§erisinde bunu tamamlayacaÄŸÄ±z. TBMM'den yasanÄ±n Ã§Ä±kÄ±p yayÄ±nlanmasÄ±nÄ± bekleyeceÄŸiz. Sonra da sÃ¼reci iÅŸleteceÄŸiz. SÃ¼recin iÅŸletilmesi konusunda YSK aÃ§Ä±sÄ±ndan herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ±, sÃ¼re sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yoktur. Daha Ã¶nceki seÃ§imlerde de biz 56 gÃ¼nde seÃ§im yaptÄ±k. Bu seÃ§imde de aynÄ± ÅŸekilde seÃ§imleri yapacaÄŸÄ±z. Meclisten Ã§Ä±kmasÄ± halinde yapÄ±lacak seÃ§imlerin Ã¼lkemiz, milletimiz iÃ§in hayÄ±rlara vesile olmasÄ±nÄ± temenni ediyorum."

SEÃ‡Ä°ME KATILABÄ°LECEK PARTÄ°LER

Ä°YÄ° Parti'nin seÃ§imlere girip giremeyeceÄŸi konusunda bir soru Ã¼zerine GÃ¼ven, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:



"Siyasi partilerin hangi ÅŸartlarda seÃ§ime katÄ±lacaÄŸÄ± hususu Siyasi Partiler Kanunu'nun 36. Maddesi, 298 sayÄ±lÄ± Kanunu'nun da 14/11'de yazÄ±lÄ±. Bizim istikrar kazanmÄ±ÅŸ ictihadlarÄ±mÄ±z da bu konuda var ve internet sitemizde yazÄ±lÄ±. Bu ÅŸartlarÄ± hangi partilerin yerine getirdiÄŸi hususunu incelemek iÃ§in siyasi partilerin kayÄ±tlarÄ±nÄ± tutan YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan evraklarÄ±, kayÄ±tlarÄ± isteyeceÄŸiz. YSK olarak hangi partilerin seÃ§ime katÄ±lma hakkÄ±na sahip olduÄŸunu bu inceleme sonunda aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±z. Mecliste seÃ§imlerin yenilenmesi kararÄ± alÄ±nÄ±rsa kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§erisinde incelememizi yapÄ±p kamuoyuna duyururuz. Åžu an itibarÄ±yla benim bilmem de mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil."



YSK BaÅŸkanÄ± GÃ¼ven, seÃ§im takvimine iliÅŸkin bir soru Ã¼zerine ise seÃ§im takviminin bugÃ¼n itibarÄ±yla bÃ¼yÃ¼k ihtimalle hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, TBMM'den yasa Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra hemen yayÄ±nlayacaklarÄ±nÄ± belirtti.



GÃ¼ven, cumhurbaÅŸkanÄ± ve milletvekili seÃ§iminin aynÄ± gÃ¼n olacaÄŸÄ± iÃ§in takvimi de aynÄ± sÃ¼reÃ§ iÃ§erisinde, birlikte hazÄ±rlamayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini sÃ¶zlerine ekledi.Â

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