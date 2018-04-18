19:40, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

Ortak seÃ§im Ã¶nergesi TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunuldu





AK Parti ve MHP'nin, seÃ§imlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin ortak seÃ§im Ã¶nergesi TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunuldu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AK Parti ve MHP'nin, seÃ§imlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin ortak seÃ§im Ã¶nergesi TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunuldu. AK Parti ve MHP'nin, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekili genel seÃ§iminin 24 Haziran 2018 tarihinde yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin; AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli'nin de imzalarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu ortak seÃ§im Ã¶nergesi, TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'a sunuldu.

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