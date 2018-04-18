20:02, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan erken seÃ§im aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"SeÃ§imlerin erkene alÄ±nmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki beklenti, zaman iÃ§erisinde azalmamÄ±ÅŸ artmaya devam etmiÅŸtir. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z bu deÄŸiÅŸikliÄŸin artÄ±k bir an Ã¶nce yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi ve fiili durumun anayasayla uygun hale gelmesini beklemektedir. SÃ¼recin bu ÅŸekilde devam etmesinin Ã¼lkemizin karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bulunduÄŸu jeopolitik geliÅŸmeler ve gÃ¼venlik konularÄ± da buna dahil olunca ve dÃ¼n, bugÃ¼n yaÅŸanan geliÅŸmeleri de dikkate aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bÃ¶yle bir karar alÄ±nma yoluna gidilmiÅŸtir."