20:24, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

AP'den Facebook'a Ã§aÄŸrÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa ParlamentosuÂ (AP),Â Facebook'un kurucusu ve Ãœst YÃ¶neticisi (CEO) Mark Zuckerberg'e,Â ÅŸirketinÂ veri sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ±Â skandalÄ± sonrasÄ±Â Ã¶zel hayata saygÄ± ve kiÅŸisel verilerin korunmasÄ±Â konularÄ±nda Avrupa vatandaÅŸlarÄ±na hesap vermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulunda, seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ±n yÃ¶nlendirilmesine karÅŸÄ± vatandaÅŸÄ±n Ã¶zel hayatÄ±na saygÄ± ve kiÅŸisel bilgilerin korunmasÄ± konularÄ±nÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± oturum dÃ¼zenlendi.

Oturumda sÃ¶z alan parlamenterler, Cambridge Analytica ÅŸirketinin milyonlarca Facebook kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n verilerini usulsÃ¼z kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ± Ã¼zerine AvrupalÄ± vatandaÅŸlarÄ±n kiÅŸisel bilgilerinin korunmasÄ± ve Ã¶zel hayata saygÄ± konularÄ±nda derin endiÅŸeye sahip olduklarÄ±nÄ± belirterek ÅŸirketin kurucusu ve Ãœst YÃ¶neticisi Zuckerberg'i, AP Genel Kurulu'na gelerek bilgi vermeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

Facebook baÅŸta olmak Ã¼zere sosyal medya platformlarÄ±, yalan haber ve seÃ§imlerin yÃ¶nlendirilmesi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n dile getirildiÄŸi oturumda, kiÅŸisel bilgilerin siyasi ve ticari hedeflerle yasa dÄ±ÅŸÄ± kullanÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi gerektiÄŸi vurgulandÄ±.

Konuyla ilgili yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yapan AP BaÅŸkanÄ± Antonio Tajani, Facebook'un Ä°rlanda'da kayÄ±tlÄ± bir ÅŸirket olduÄŸunu hatÄ±rlatarak ÅŸirketin AB kanunlarÄ±na uymakla yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ olduÄŸunu belirtti. AB vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Cambridge Analytica ÅŸirketinin Brexit oylamasÄ±ndaki rolÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸrenme hakkÄ± olduÄŸu belirtilen aÃ§Ä±klamada, gelecek yÄ±l yapÄ±lacak AP seÃ§imleri kampanyasÄ± Ã¶ncesi Zuckerberg, tÄ±pkÄ± ABD Kongresi Ã¶nÃ¼nde olduÄŸu gibi, AP Genel Kuruluna da ÅŸahsen gelerek aÃ§Ä±klamalarda bulunmaya davet edildi.

Tajani daha Ã¶nce de benzer bir Ã§aÄŸrÄ±da bulunmuÅŸ, 12 Nisan'da AP siyasi grup baÅŸkanlarÄ± ile yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bu Ã§aÄŸrÄ±yÄ± yenileme kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.