AP'den Facebook'a Ã§aÄŸrÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Avrupa ParlamentosuÂ (AP),Â Facebook'un kurucusu ve Ãœst YÃ¶neticisi (CEO) Mark Zuckerberg'e,Â ÅŸirketinÂ veri sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ±Â skandalÄ± sonrasÄ±Â Ã¶zel hayata saygÄ± ve kiÅŸisel verilerin korunmasÄ±Â konularÄ±nda Avrupa vatandaÅŸlarÄ±na hesap vermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulunda, seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ±n yÃ¶nlendirilmesine karÅŸÄ± vatandaÅŸÄ±n Ã¶zel hayatÄ±na saygÄ± ve kiÅŸisel bilgilerin korunmasÄ± konularÄ±nÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± oturum dÃ¼zenlendi.
Oturumda sÃ¶z alan parlamenterler, Cambridge Analytica ÅŸirketinin milyonlarca Facebook kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n verilerini usulsÃ¼z kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ± Ã¼zerine AvrupalÄ± vatandaÅŸlarÄ±n kiÅŸisel bilgilerinin korunmasÄ± ve Ã¶zel hayata saygÄ± konularÄ±nda derin endiÅŸeye sahip olduklarÄ±nÄ± belirterek ÅŸirketin kurucusu ve Ãœst YÃ¶neticisi Zuckerberg'i, AP Genel Kurulu'na gelerek bilgi vermeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.
Facebook baÅŸta olmak Ã¼zere sosyal medya platformlarÄ±, yalan haber ve seÃ§imlerin yÃ¶nlendirilmesi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n dile getirildiÄŸi oturumda, kiÅŸisel bilgilerin siyasi ve ticari hedeflerle yasa dÄ±ÅŸÄ± kullanÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi gerektiÄŸi vurgulandÄ±.
Konuyla ilgili yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yapan AP BaÅŸkanÄ± Antonio Tajani, Facebook'un Ä°rlanda'da kayÄ±tlÄ± bir ÅŸirket olduÄŸunu hatÄ±rlatarak ÅŸirketin AB kanunlarÄ±na uymakla yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ olduÄŸunu belirtti. AB vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Cambridge Analytica ÅŸirketinin Brexit oylamasÄ±ndaki rolÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸrenme hakkÄ± olduÄŸu belirtilen aÃ§Ä±klamada, gelecek yÄ±l yapÄ±lacak AP seÃ§imleri kampanyasÄ± Ã¶ncesi Zuckerberg, tÄ±pkÄ± ABD Kongresi Ã¶nÃ¼nde olduÄŸu gibi, AP Genel Kuruluna da ÅŸahsen gelerek aÃ§Ä±klamalarda bulunmaya davet edildi.
Tajani daha Ã¶nce de benzer bir Ã§aÄŸrÄ±da bulunmuÅŸ, 12 Nisan'da AP siyasi grup baÅŸkanlarÄ± ile yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bu Ã§aÄŸrÄ±yÄ± yenileme kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.
Yunanistan DanÄ±ÅŸtayÄ±, iltica baÅŸvurularÄ± sonuÃ§lanÄ±ncaya kadar sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n kamplarda tutulmalarÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren kararÄ± iptal etti.
KÃ¼ba'da 1. Devlet BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Diaz-Canel, Raul Castro'dan boÅŸalacak devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koltuÄŸuna milletvekilleri tarafÄ±ndan tek aday olarak gÃ¶sterildi.
Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, Facebook'un veri sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± skandalÄ± sonrasÄ± Ã¶zel hayata saygÄ± ve kiÅŸisel verilerin korunmasÄ± konularÄ±nda Avrupa vatandaÅŸlarÄ±na hesap vermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yineledi.
Son dÃ¶nemde Suriye politikasÄ±nda geliÅŸen sÃ¼reÃ§ dÄ±ÅŸÄ±nda kalmayÄ± telafi etmek isteyen Almanya, Suriye'nin olasÄ± bir siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m sÃ¼recinde etkin rol almayÄ± hedefliyor.
Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, seÃ§imlerin 23-26 MayÄ±s 2019'da yapÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki Ã¶neriyi kabul etti.
ABD Senatosu DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komitesi'nde konuÅŸan ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Wess Mitchell, TÃ¼rkiye ve Rusya arasÄ±nda Suriye kriziyle baÄŸlantÄ±lÄ± olarak yapÄ±lan askeri anlaÅŸmalardan endiÅŸe duyduklarÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Meksika'nÄ±n gÃ¼neyinde polisle uyuÅŸturucu Ã§eteleri arasÄ±nda Ã§Ä±kan silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalarda 6'sÄ± polis 16 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Filipinler DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cayetano, Ã‡in'in askeri amaÃ§lÄ± inÅŸaat ve silahlandÄ±rma faaliyetlerini kastederek GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nin askeri varlÄ±klardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Suriye'de son olarak DoÄŸu Guta'yÄ± ele geÃ§iren Esed rejimi, Rusya ve Ä°ran'Ä±n desteÄŸiyle Ã¼lkenin yÃ¼zde 58'ini kontrolÃ¼ne aldÄ±. Muhaliflerin alanÄ± yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 12'ye gerilerken, ABD destekli YPG/PKK Ã¼lkenin dÃ¶rtte birini iÅŸgal etmiÅŸ durumda.
Ä°srail ordusuna ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± mayÄ±s ayÄ±nda Alaska'da yapÄ±lacak "KÄ±rmÄ±zÄ± Bayrak" adlÄ± askeri tatbikata katÄ±lmayacak.
Yunanistan Savunma BakanÄ± Kammenos, Yunan Meclisinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Ege Denizi'nde bir kayalÄ±ÄŸa bayrak dikme giriÅŸiminde bulunan kiÅŸilere yÃ¶nelik "sorumluluk" eleÅŸtirisinde bulundu.
Libya Karapoli kenti aÃ§Ä±klarÄ±nda 85'i kadÄ±n, 10'u Ã§ocuk 217 kaÃ§ak gÃ¶Ã§menin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Yunanistan'da grev nedeniyle gemiler limanlarda demirli kaldÄ±, ana kara ile adalar arasÄ±ndaki deniz baÄŸlantÄ±sÄ± kesildi.
Endonezya'da meydana gelen 4,4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde 17 kiÅŸi yaralandÄ± 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ä°ran, mali iÅŸlemlerde kullandÄ±ÄŸÄ± resmi yabancÄ± para birimini ABD dolarÄ±ndan avroya Ã§evirdi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan bir yetkili, DoÄŸu TÃ¼rkistan'da 10 binlerce Uygur TÃ¼rkÃ¼'nÃ¼n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi