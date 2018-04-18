KÃ¼ba'da devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na tek aday Diaz-Canel oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
KÃ¼ba'daÂ 1. Devlet BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, Ã¼lkedeÂ Raul Castro'danÂ boÅŸalacakÂ devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±Â koltuÄŸuna milletvekilleri tarafÄ±ndanÂ tek adayÂ olarak gÃ¶sterildi.
Havana hÃ¼kÃ¼metine baÄŸlÄ± AdaylÄ±k Komisyonu, Diaz-Canel'Ä±n devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, Salvador Valdes Mesa'nÄ±n (72) 1. devlet baÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na, 5 diÄŸer ismin de Devlet Konseyi baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na aday gÃ¶sterildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Ulusal Meclisin, Diaz-Canel'Ä±n adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± onaylanmasÄ±na kesin gÃ¶zÃ¼yle bakÄ±lÄ±yor. Mecliste yapÄ±lacak oylamayla KÃ¼ba'nÄ±n neredeyse son 60 yÄ±llÄ±k tarihinde ilk kez Castro ailesi dÄ±ÅŸÄ±ndan biri devletin en yÃ¼ksek makamÄ±na oturacak.
KÃ¼ba devriminin Ã¶nemli ismi, 86 yaÅŸÄ±ndaki Raul Castro, devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koltuÄŸunu Diaz-Canel'e devrettikten sonra KomÃ¼nist Partinin lideri olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼recek.
Devlet Konseyi baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na aday gÃ¶sterilen 5 isim arasÄ±nda sadece 85 yaÅŸÄ±ndaki Ramiro Valdez, Sierra Maestra daÄŸlarÄ±nda Castro kardeÅŸlerle mÃ¼cadele veren devrimciler arasÄ±nda yer alÄ±yor.
Diaz-Canel'Ä±n devlet baÅŸkanÄ± olmasÄ± ayrÄ±ca Ã¼lkenin kurucu kadrolarÄ± iÃ§inde yer almayan, devrim dÃ¶neminde yetiÅŸmiÅŸ kuÅŸaktan bir ismin ilk kez baÅŸa geÃ§mesi anlamÄ±na geliyor.
Fidel Castro'nun baÅŸbakan olarak yemin etmesinden bir yÄ±l sonra Nisan 1960'ta dÃ¼nyaya gelen Diaz-Canel'Ä±n siyasi kariyeri, 20'li yaÅŸlarÄ±nda Santa Clara'da GenÃ§ KomÃ¼nist BirliÄŸi Ã¼yeliÄŸiyle baÅŸladÄ±.
Yerel bir Ã¼niversitede mÃ¼hendislik eÄŸitimi verirken GenÃ§ KomÃ¼nist BirliÄŸi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan Diaz-Canel, 33 yaÅŸÄ±ndayken birliÄŸin 2. baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na geldi.
Raul Castro'nun Diaz-Canel'Ä±n "ideolojik kararlÄ±ÄŸÄ±ndan" Ã¶vgÃ¼yle sÃ¶z ettiÄŸi biliniyor.
Fidel Castro da 2008'de saÄŸlÄ±k nedenleriyle devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini kardeÅŸine devretmiÅŸ ancak KomÃ¼nist Parti liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Castro, 2016'da 90 yaÅŸÄ±nda vefat etmiÅŸti.
Devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± devralmasÄ± beklenen Diaz-Canel, 25 yÄ±ldÄ±r KomÃ¼nist Parti iÃ§inde gÃ¶rev yapan bir isim. Santa Clara'daki Merkez Las Villas Ãœniversitesinde elektronik mÃ¼hendisliÄŸi eÄŸitimi alan Diaz-Canel, bir sÃ¼re silahlÄ± kuvvetlerde gÃ¶rev yaptÄ±ktan sonra kendi Ã¼niversitesinde Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Diaz-Canel, 2013'te Raul Castro tarafÄ±ndan devlet baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na getirilmiÅŸti.
Yunanistan DanÄ±ÅŸtayÄ±, iltica baÅŸvurularÄ± sonuÃ§lanÄ±ncaya kadar sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n kamplarda tutulmalarÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren kararÄ± iptal etti.
KÃ¼ba'da 1. Devlet BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Diaz-Canel, Raul Castro'dan boÅŸalacak devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koltuÄŸuna milletvekilleri tarafÄ±ndan tek aday olarak gÃ¶sterildi.
Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, Facebook'un veri sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± skandalÄ± sonrasÄ± Ã¶zel hayata saygÄ± ve kiÅŸisel verilerin korunmasÄ± konularÄ±nda Avrupa vatandaÅŸlarÄ±na hesap vermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yineledi.
Son dÃ¶nemde Suriye politikasÄ±nda geliÅŸen sÃ¼reÃ§ dÄ±ÅŸÄ±nda kalmayÄ± telafi etmek isteyen Almanya, Suriye'nin olasÄ± bir siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m sÃ¼recinde etkin rol almayÄ± hedefliyor.
Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, seÃ§imlerin 23-26 MayÄ±s 2019'da yapÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki Ã¶neriyi kabul etti.
ABD Senatosu DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komitesi'nde konuÅŸan ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Wess Mitchell, TÃ¼rkiye ve Rusya arasÄ±nda Suriye kriziyle baÄŸlantÄ±lÄ± olarak yapÄ±lan askeri anlaÅŸmalardan endiÅŸe duyduklarÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Meksika'nÄ±n gÃ¼neyinde polisle uyuÅŸturucu Ã§eteleri arasÄ±nda Ã§Ä±kan silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalarda 6'sÄ± polis 16 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Filipinler DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cayetano, Ã‡in'in askeri amaÃ§lÄ± inÅŸaat ve silahlandÄ±rma faaliyetlerini kastederek GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nin askeri varlÄ±klardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Suriye'de son olarak DoÄŸu Guta'yÄ± ele geÃ§iren Esed rejimi, Rusya ve Ä°ran'Ä±n desteÄŸiyle Ã¼lkenin yÃ¼zde 58'ini kontrolÃ¼ne aldÄ±. Muhaliflerin alanÄ± yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 12'ye gerilerken, ABD destekli YPG/PKK Ã¼lkenin dÃ¶rtte birini iÅŸgal etmiÅŸ durumda.
Ä°srail ordusuna ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± mayÄ±s ayÄ±nda Alaska'da yapÄ±lacak "KÄ±rmÄ±zÄ± Bayrak" adlÄ± askeri tatbikata katÄ±lmayacak.
Yunanistan Savunma BakanÄ± Kammenos, Yunan Meclisinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Ege Denizi'nde bir kayalÄ±ÄŸa bayrak dikme giriÅŸiminde bulunan kiÅŸilere yÃ¶nelik "sorumluluk" eleÅŸtirisinde bulundu.
Libya Karapoli kenti aÃ§Ä±klarÄ±nda 85'i kadÄ±n, 10'u Ã§ocuk 217 kaÃ§ak gÃ¶Ã§menin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Yunanistan'da grev nedeniyle gemiler limanlarda demirli kaldÄ±, ana kara ile adalar arasÄ±ndaki deniz baÄŸlantÄ±sÄ± kesildi.
Endonezya'da meydana gelen 4,4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde 17 kiÅŸi yaralandÄ± 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ä°ran, mali iÅŸlemlerde kullandÄ±ÄŸÄ± resmi yabancÄ± para birimini ABD dolarÄ±ndan avroya Ã§evirdi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan bir yetkili, DoÄŸu TÃ¼rkistan'da 10 binlerce Uygur TÃ¼rkÃ¼'nÃ¼n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi