21:39, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

KÃ¼ba'da devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na tek aday Diaz-Canel oldu





KÃ¼ba'da 1. Devlet BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Diaz-Canel, Raul Castro'dan boÅŸalacak devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koltuÄŸuna milletvekilleri tarafÄ±ndan tek aday olarak gÃ¶sterildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KÃ¼ba'daÂ 1. Devlet BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, Ã¼lkedeÂ Raul Castro'danÂ boÅŸalacakÂ devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±Â koltuÄŸuna milletvekilleri tarafÄ±ndanÂ tek adayÂ olarak gÃ¶sterildi. Havana hÃ¼kÃ¼metine baÄŸlÄ± AdaylÄ±k Komisyonu, Diaz-Canel'Ä±n devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, Salvador Valdes Mesa'nÄ±n (72) 1. devlet baÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na, 5 diÄŸer ismin de Devlet Konseyi baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na aday gÃ¶sterildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Ulusal Meclisin, Diaz-Canel'Ä±n adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± onaylanmasÄ±na kesin gÃ¶zÃ¼yle bakÄ±lÄ±yor. Mecliste yapÄ±lacak oylamayla KÃ¼ba'nÄ±n neredeyse son 60 yÄ±llÄ±k tarihinde ilk kez Castro ailesi dÄ±ÅŸÄ±ndan biri devletin en yÃ¼ksek makamÄ±na oturacak. KÃ¼ba devriminin Ã¶nemli ismi, 86 yaÅŸÄ±ndaki Raul Castro, devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koltuÄŸunu Diaz-Canel'e devrettikten sonra KomÃ¼nist Partinin lideri olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼recek. Devlet Konseyi baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na aday gÃ¶sterilen 5 isim arasÄ±nda sadece 85 yaÅŸÄ±ndaki Ramiro Valdez, Sierra Maestra daÄŸlarÄ±nda Castro kardeÅŸlerle mÃ¼cadele veren devrimciler arasÄ±nda yer alÄ±yor. Diaz-Canel'Ä±n devlet baÅŸkanÄ± olmasÄ± ayrÄ±ca Ã¼lkenin kurucu kadrolarÄ± iÃ§inde yer almayan, devrim dÃ¶neminde yetiÅŸmiÅŸ kuÅŸaktan bir ismin ilk kez baÅŸa geÃ§mesi anlamÄ±na geliyor. Fidel Castro'nun baÅŸbakan olarak yemin etmesinden bir yÄ±l sonra Nisan 1960'ta dÃ¼nyaya gelen Diaz-Canel'Ä±n siyasi kariyeri, 20'li yaÅŸlarÄ±nda Santa Clara'da GenÃ§ KomÃ¼nist BirliÄŸi Ã¼yeliÄŸiyle baÅŸladÄ±. Yerel bir Ã¼niversitede mÃ¼hendislik eÄŸitimi verirken GenÃ§ KomÃ¼nist BirliÄŸi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan Diaz-Canel, 33 yaÅŸÄ±ndayken birliÄŸin 2. baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na geldi. Raul Castro'nun Diaz-Canel'Ä±n "ideolojik kararlÄ±ÄŸÄ±ndan" Ã¶vgÃ¼yle sÃ¶z ettiÄŸi biliniyor. Fidel Castro da 2008'de saÄŸlÄ±k nedenleriyle devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini kardeÅŸine devretmiÅŸ ancak KomÃ¼nist Parti liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Castro, 2016'da 90 yaÅŸÄ±nda vefat etmiÅŸti. Devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± devralmasÄ± beklenen Diaz-Canel, 25 yÄ±ldÄ±r KomÃ¼nist Parti iÃ§inde gÃ¶rev yapan bir isim. Santa Clara'daki Merkez Las Villas Ãœniversitesinde elektronik mÃ¼hendisliÄŸi eÄŸitimi alan Diaz-Canel, bir sÃ¼re silahlÄ± kuvvetlerde gÃ¶rev yaptÄ±ktan sonra kendi Ã¼niversitesinde Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Diaz-Canel, 2013'te Raul Castro tarafÄ±ndan devlet baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na getirilmiÅŸti.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.