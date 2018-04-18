Yunanistan'da sığınmacılar serbestçe dolaşabilecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Yunanistan’da Danıştay Mahkemesi, Yunan adalarına gelen sığınmacıların iltica işlemleri sonuçlanıncaya kadar ülkede serbestçe dolaşabilmesine hükmetti.
Yunan İltica Konseyi, Midilli Adası’ndaki göçmen kampı müdürünün, adalara gelen göçmenlerin iltica başvuruları sonuçlanıncaya kadar kamplarda tutulmalarını öngören kararını Danıştay'a taşıdı. Danıştay, göçmenlerin iltica başvuruları sonuçlanıncaya kadar kamplarda tutulmalarını öngören kararı oy çokluğuyla iptal etti.
Dairenin kararına göre bundan sonra Yunan adalarına gelen ve iltica başvurusunda bulunan göçmenler, ülke genelinde serbestçe dolaşabilecek.
Yunanistan Göç Politikası Bakan Yardımcısı Yannis Balafas, Danıştayın kararının göçmen meselesine farklı bir boyut getirdiğini ancak AB ve Türkiye arasındaki göçmen anlaşmasını etkilemeyeceğini söyledi.
Balafas, AB’nin Suriyeliler için kullanılmak üzere Türkiye’ye taahhüt ettiği yardımı yerine getirmediğini vurgulayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konudaki söylemlerinde haklı olduğunu belirtti.
AB’nin bu konuda Türkiye’ye ödeme yapmak zorunda olduğunu dile getiren Balafas, şunları kaydetti:
“AB, Türkiye’yi 3,5 milyon göçmen için oluşturulan kampların altyapısını finanse etmek mecburiyetinde. AB, Türkiye’ye belirli bir miktar için söz vermiş olmasına rağmen bunu ödemekte gecikiyor, Komisyon ve bazı üye ülkeler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle bu miktarı tamamlamakta gecikiyor. Samimi olmayı sevdiğim için söylüyorum, Erdoğan bu konuda haklı.”
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