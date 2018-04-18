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Avrupa BirliÄŸi
22:12, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

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AB'de kimlik kartlarÄ±na parmak izi gelebilir
AB'de kimlik kartlarÄ±na parmak izi gelebilir

AB Komisyonu, AB vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n kimlik kartlarÄ±nda parmak izi bulundurulmasÄ±nÄ±n zorunlu hale getirilmesini Ã¶nerdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸiÂ (AB),Â kimlik kartlarÄ±ndaÂ parmak izi bulundurulmasÄ±nÄ±Â zorunlu hale getirmeyeÂ hazÄ±rlanÄ±yor.

AB KomisyonununÂ hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± dÃ¼zenleme teklifine gÃ¶re, birlik iÃ§inde artÄ±rÄ±lan gÃ¼venlik Ã¶nlemleri doÄŸrultusunda kimlik kartlarÄ±nda zorunlu parmak izi uygulamasÄ± hayata geÃ§irilecek.

Teklif, AB Ã¼yesi vatandaÅŸlarÄ±n kimlik kartlarÄ±na, parmak izi ve diÄŸer biyometrik verilerin dahil edilmesini iÃ§eriyor. BÃ¶ylece sahte belge kullanÄ±mÄ±nÄ±n da Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi hedefleniyor.

Komisyonun sunduÄŸu diÄŸer bir teklifte ise yetkililerin AB vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n banka hesap bilgilerine ulaÅŸmasÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±racak dÃ¼zenlemelere yer verildi.

Teklifin yasalaÅŸmasÄ± iÃ§in AB Konseyi, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasÄ±nda Ã¼Ã§lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapÄ±lacak.

TaraflarÄ±n bir metin Ã¼zerinde uzlaÅŸmasÄ± halinde tÃ¼m kurumlarÄ±n onayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan teklif yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek.



Ä°lgili Konular kimlik kartÄ± avrupa birliÄŸi parmak izi
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