AB'de kimlik kartlarÄ±na parmak izi gelebilir

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Avrupa BirliÄŸiÂ (AB),Â kimlik kartlarÄ±ndaÂ parmak izi bulundurulmasÄ±nÄ±Â zorunlu hale getirmeyeÂ hazÄ±rlanÄ±yor.
AB KomisyonununÂ hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± dÃ¼zenleme teklifine gÃ¶re, birlik iÃ§inde artÄ±rÄ±lan gÃ¼venlik Ã¶nlemleri doÄŸrultusunda kimlik kartlarÄ±nda zorunlu parmak izi uygulamasÄ± hayata geÃ§irilecek.
Teklif, AB Ã¼yesi vatandaÅŸlarÄ±n kimlik kartlarÄ±na, parmak izi ve diÄŸer biyometrik verilerin dahil edilmesini iÃ§eriyor. BÃ¶ylece sahte belge kullanÄ±mÄ±nÄ±n da Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi hedefleniyor.
Komisyonun sunduÄŸu diÄŸer bir teklifte ise yetkililerin AB vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n banka hesap bilgilerine ulaÅŸmasÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±racak dÃ¼zenlemelere yer verildi.
Teklifin yasalaÅŸmasÄ± iÃ§in AB Konseyi, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasÄ±nda Ã¼Ã§lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapÄ±lacak.
TaraflarÄ±n bir metin Ã¼zerinde uzlaÅŸmasÄ± halinde tÃ¼m kurumlarÄ±n onayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan teklif yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek.
Katar, Suudi Arabistan'da dÃ¼zenlenen ve geÃ§en pazartesi gÃ¼nÃ¼ sona eren "1. Ortak KÃ¶rfez KalkanÄ±"na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Fransa, 2001'de dÃ¶nemin CumhurbaÅŸkanÄ± Chirac tarafÄ±ndan BeÅŸÅŸar Esed'e verilen Ã¼lkenin en yÃ¼ksek dereceli niÅŸanÄ± "Legion d'honneur"Ã¼ geri alacak.
Fed, Amerikan iÅŸ dÃ¼nyasÄ±nÄ±n nabzÄ±nÄ± tutan "Bej Kitap" raporunun Nisan 2018 sayÄ±sÄ±nÄ± yayÄ±mladÄ±. Raporda, ÅŸirketlerin, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n gÃ¼mrÃ¼k tarifelerinden endiÅŸelendikleri kaydedildi.
AB Komisyonu, AB vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n kimlik kartlarÄ±nda parmak izi bulundurulmasÄ±nÄ±n zorunlu hale getirilmesini Ã¶nerdi.
Yunanistan DanÄ±ÅŸtayÄ±, iltica baÅŸvurularÄ± sonuÃ§lanÄ±ncaya kadar sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n kamplarda tutulmalarÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren kararÄ± iptal etti.
KÃ¼ba'da 1. Devlet BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Diaz-Canel, Raul Castro'dan boÅŸalacak devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koltuÄŸuna milletvekilleri tarafÄ±ndan tek aday olarak gÃ¶sterildi.
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Son dÃ¶nemde Suriye politikasÄ±nda geliÅŸen sÃ¼reÃ§ dÄ±ÅŸÄ±nda kalmayÄ± telafi etmek isteyen Almanya, Suriye'nin olasÄ± bir siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m sÃ¼recinde etkin rol almayÄ± hedefliyor.
Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, seÃ§imlerin 23-26 MayÄ±s 2019'da yapÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki Ã¶neriyi kabul etti.
ABD Senatosu DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komitesi'nde konuÅŸan ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Wess Mitchell, TÃ¼rkiye ve Rusya arasÄ±nda Suriye kriziyle baÄŸlantÄ±lÄ± olarak yapÄ±lan askeri anlaÅŸmalardan endiÅŸe duyduklarÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Meksika'nÄ±n gÃ¼neyinde polisle uyuÅŸturucu Ã§eteleri arasÄ±nda Ã§Ä±kan silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalarda 6'sÄ± polis 16 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Filipinler DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cayetano, Ã‡in'in askeri amaÃ§lÄ± inÅŸaat ve silahlandÄ±rma faaliyetlerini kastederek GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nin askeri varlÄ±klardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Suriye'de son olarak DoÄŸu Guta'yÄ± ele geÃ§iren Esed rejimi, Rusya ve Ä°ran'Ä±n desteÄŸiyle Ã¼lkenin yÃ¼zde 58'ini kontrolÃ¼ne aldÄ±. Muhaliflerin alanÄ± yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 12'ye gerilerken, ABD destekli YPG/PKK Ã¼lkenin dÃ¶rtte birini iÅŸgal etmiÅŸ durumda.
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