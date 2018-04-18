'Amerikalı şirketler Trump'ın tarifelerinden endişeleniyor'

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD Merkez Bankası (Fed) imalat, tarım ve ulaşım başta olmak üzere çeşitli sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin, ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulamaya koyulan ya da teklif edilen gümrük tarifelerinden endişelendiklerini bildirdi.
Fed, Amerikan iş dünyasının nabzını tutan "Bej Kitap" raporunun Nisan 2018 sayısını yayımladı.
Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan rapora göre, ülke ekonomisi marttan nisan başına kadar sınırlı ile ılımlı hızda büyümeyi sürdürdü.
Buna karşın, ABD yönetiminin hayata geçirdiği ticaret bariyerlerinin iş dünyasında endişe yarattığına işaret edilen raporda, “Ekonomi pozitif görünümünü sürdürdü ancak imalat, tarım ve ulaşım dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren iş yerleri son dönemde uygulanmaya başlayan ya da teklif edilen tarifelerden endişelendiklerini aktardı.” ifadesine yer verildi.
Fed raporunda, istihdamdaki geniş tabanlı artışın sürdüğü ve bazı iş kollarında kalifiye eleman bulma zorluğunun arz eksikliği nedeniyle arttığına dikkat çekildi.
İş yerlerinin bu nedenle ücretleri artırmaktan otomasyona geçmek gibi çeşitli stratejilere başvurduğu anlatılan raporda, buna karşın ücretler üzerindeki baskının yükselmediği vurgulandı. Raporda, “Çoğu bölge sadece sınırlı ücret artışı görüldüğünü rapor etti.” değerlendirmesi yer aldı.
Bej Kitap'taki analizler, Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından kullanılıyor.
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Fed, Amerikan iş dünyasının nabzını tutan "Bej Kitap" raporunun Nisan 2018 sayısını yayımladı. Raporda, şirketlerin, ABD Başkanı Trump'ın gümrük tarifelerinden endişelendikleri kaydedildi.
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