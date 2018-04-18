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Avrupa
GÃ¼ncelleme: 23:38, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

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Fransa Esed'e verdiÄŸi 'onur niÅŸanÄ±nÄ±' geri alacak
Fransa Esed'e verdiÄŸi 'onur niÅŸanÄ±nÄ±' geri alacak

Fransa, 2001'de dÃ¶nemin CumhurbaÅŸkanÄ± Chirac tarafÄ±ndan BeÅŸÅŸar Esed'e verilen Ã¼lkenin en yÃ¼ksek dereceli niÅŸanÄ± "Legion d'honneur"Ã¼ geri alacak.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'nÄ±n,Â 2001'de dÃ¶nemin CumhurbaÅŸkanÄ± Jacques ChiracÂ tarafÄ±ndanÂ BeÅŸÅŸar Esed'eÂ verilen Ã¼lkeninÂ en yÃ¼ksek dereceli niÅŸanÄ±Â "Legion d'honneur"Ã¼ geri alacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

FransÄ±z basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, Fransa CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ± Elysee'nin niÅŸanÄ± geri almak iÃ§in giriÅŸim baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Esed'in, Suriye'de babasÄ± HafÄ±z Esed'in ardÄ±ndan 2000 yÄ±lÄ±nda gÃ¶reve baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtilen haberlerde, 2001'de Fransa'ya bir ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ve dÃ¶nemin Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Chirac'Ä±n elinden, Ã¼lkenin en yÃ¼ksek dereceli niÅŸana "Legion d'honneur" layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.

Esed'in 5 dereceden oluÅŸan niÅŸanÄ±n en yÃ¼ksek derecesi olan "BÃ¼yÃ¼k HaÃ§" ile taltif edildiÄŸi belirtildi. Kamu yayÄ±ncÄ±sÄ± France Info, Elysee SarayÄ±'nÄ±n, niÅŸanÄ±n geri alÄ±nmasÄ± iÃ§in gerekli prosedÃ¼rÃ¼ baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

Daha Ã¶nce Mussolini, Ã‡avuÅŸesku ve Kaddafi gibi isimlere de verilen niÅŸanÄ±, Napolyon Bonapart'Ä±n 1802'de kurdurduÄŸu asker ve sivillerin yer aldÄ±ÄŸÄ± bir kurum veriyor. BÃ¼yÃ¼k Ãœstad ve BÃ¼yÃ¼k ÅžansÃ¶lye tarafÄ±ndan idare edilen kurumun, 400'e yakÄ±n Ã§alÄ±ÅŸanÄ± bulunuyor.

ÅžÃ¶valye, Subay, Kumandan, BÃ¼yÃ¼k Subay ve BÃ¼yÃ¼k HaÃ§ olmak Ã¼zere 5 ayrÄ± derecesi bulunan niÅŸanÄ±n 2010'a kadar geri alÄ±nmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildi. Bu tarihte yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle cumhurbaÅŸkanÄ±na, verilen niÅŸanlarÄ± geri alabilme yetkisi verilmiÅŸti.

DeÄŸiÅŸiklikten sonra, doping yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kan ABD'li bisiklet ÅŸampiyonu Lance Armstrong, Ä±rkÃ§Ä± sÃ¶ylemlerde bulunan Ä°ngiliz modacÄ± John Galliano ve cinsel taciz ve tecavÃ¼z iddialarÄ±yla gÃ¼ndeme gelen Hollywood film yapÄ±mcÄ±sÄ± Harvey Weinstein'in niÅŸanÄ± geri alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular onur niÅŸanÄ± fransa esed
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