Katar, Suudi Arabistan'daki askeri tatbikata katÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
KatarÂ Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n resmi Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Ganim bin Åžahin'in Suudi mevkidaÅŸÄ±nÄ±n daveti Ã¼zerineÂ 1. Ortak KÃ¶rfez KalkanÄ± tatbikatÄ±nÄ±n son gÃ¼nÃ¼ndeki kapanÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±" ifade edildi.Â
AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca yaklaÅŸÄ±k bir ay sÃ¼ren tatbikata Katar SilahlÄ± Kuvvetleri'nden birliklerin de iÅŸtirak ettiÄŸi kaydedildi.
Daha Ã¶nce yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalarda tatbikat iÃ§erisinde yer alan katÄ±lÄ±mcÄ± Ã¼lkelere iliÅŸkin bilgi verilmemiÅŸti.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Bin Åžahin'in, Katar ile bazÄ± Arap Ã¼lkeleri arasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±l Ã¶nce baÅŸlayan KÃ¶rfez krizinden bu yana Suudi Arabistan'Ä± ziyaret eden ilk Ã¼st dÃ¼zey KatarlÄ± yetkili olduÄŸu belirtiliyor.
TÃ¼rkiye'nin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± "1. Ortak KÃ¶rfez KalkanÄ±"nÄ±n eÄŸitim aÅŸamasÄ± 21 Mart'ta baÅŸlamÄ±ÅŸ, 1 Nisan'dan itibaren de fiili tatbikata geÃ§ilmiÅŸti.
Suudi Arabistan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n ev sahipliÄŸinde Ã¼lkenin doÄŸusundaki EÅŸ-Åžarkiye bÃ¶lgesinde gerÃ§ekleÅŸtirilen tatbikat, 16 Nisan'da dÃ¼zenlenen tÃ¶renle sona ermiÅŸti.
Suudi Arabistan, BirleÅŸik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve MÄ±sÄ±r yÃ¶netimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tÃ¼m diplomatik iliÅŸkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamalarÄ± KÃ¶rfez bÃ¶lgesinde krize yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.Â
Katar, Suudi Arabistan'da dÃ¼zenlenen ve geÃ§en pazartesi gÃ¼nÃ¼ sona eren "1. Ortak KÃ¶rfez KalkanÄ±"na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Fransa, 2001'de dÃ¶nemin CumhurbaÅŸkanÄ± Chirac tarafÄ±ndan BeÅŸÅŸar Esed'e verilen Ã¼lkenin en yÃ¼ksek dereceli niÅŸanÄ± "Legion d'honneur"Ã¼ geri alacak.
Fed, Amerikan iÅŸ dÃ¼nyasÄ±nÄ±n nabzÄ±nÄ± tutan "Bej Kitap" raporunun Nisan 2018 sayÄ±sÄ±nÄ± yayÄ±mladÄ±. Raporda, ÅŸirketlerin, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n gÃ¼mrÃ¼k tarifelerinden endiÅŸelendikleri kaydedildi.
AB Komisyonu, AB vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n kimlik kartlarÄ±nda parmak izi bulundurulmasÄ±nÄ±n zorunlu hale getirilmesini Ã¶nerdi.
Yunanistan DanÄ±ÅŸtayÄ±, iltica baÅŸvurularÄ± sonuÃ§lanÄ±ncaya kadar sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n kamplarda tutulmalarÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren kararÄ± iptal etti.
KÃ¼ba'da 1. Devlet BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Diaz-Canel, Raul Castro'dan boÅŸalacak devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koltuÄŸuna milletvekilleri tarafÄ±ndan tek aday olarak gÃ¶sterildi.
Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, Facebook'un veri sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± skandalÄ± sonrasÄ± Ã¶zel hayata saygÄ± ve kiÅŸisel verilerin korunmasÄ± konularÄ±nda Avrupa vatandaÅŸlarÄ±na hesap vermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yineledi.
Son dÃ¶nemde Suriye politikasÄ±nda geliÅŸen sÃ¼reÃ§ dÄ±ÅŸÄ±nda kalmayÄ± telafi etmek isteyen Almanya, Suriye'nin olasÄ± bir siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m sÃ¼recinde etkin rol almayÄ± hedefliyor.
Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, seÃ§imlerin 23-26 MayÄ±s 2019'da yapÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki Ã¶neriyi kabul etti.
ABD Senatosu DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komitesi'nde konuÅŸan ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Wess Mitchell, TÃ¼rkiye ve Rusya arasÄ±nda Suriye kriziyle baÄŸlantÄ±lÄ± olarak yapÄ±lan askeri anlaÅŸmalardan endiÅŸe duyduklarÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Meksika'nÄ±n gÃ¼neyinde polisle uyuÅŸturucu Ã§eteleri arasÄ±nda Ã§Ä±kan silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalarda 6'sÄ± polis 16 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Filipinler DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cayetano, Ã‡in'in askeri amaÃ§lÄ± inÅŸaat ve silahlandÄ±rma faaliyetlerini kastederek GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nin askeri varlÄ±klardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Suriye'de son olarak DoÄŸu Guta'yÄ± ele geÃ§iren Esed rejimi, Rusya ve Ä°ran'Ä±n desteÄŸiyle Ã¼lkenin yÃ¼zde 58'ini kontrolÃ¼ne aldÄ±. Muhaliflerin alanÄ± yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 12'ye gerilerken, ABD destekli YPG/PKK Ã¼lkenin dÃ¶rtte birini iÅŸgal etmiÅŸ durumda.
Ä°srail ordusuna ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± mayÄ±s ayÄ±nda Alaska'da yapÄ±lacak "KÄ±rmÄ±zÄ± Bayrak" adlÄ± askeri tatbikata katÄ±lmayacak.
Yunanistan Savunma BakanÄ± Kammenos, Yunan Meclisinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Ege Denizi'nde bir kayalÄ±ÄŸa bayrak dikme giriÅŸiminde bulunan kiÅŸilere yÃ¶nelik "sorumluluk" eleÅŸtirisinde bulundu.
Libya Karapoli kenti aÃ§Ä±klarÄ±nda 85'i kadÄ±n, 10'u Ã§ocuk 217 kaÃ§ak gÃ¶Ã§menin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.