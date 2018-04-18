23:58, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

Katar, Suudi Arabistan'daki askeri tatbikata katÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KatarÂ Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n resmi Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Ganim bin Åžahin'in Suudi mevkidaÅŸÄ±nÄ±n daveti Ã¼zerineÂ 1. Ortak KÃ¶rfez KalkanÄ± tatbikatÄ±nÄ±n son gÃ¼nÃ¼ndeki kapanÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±" ifade edildi.Â

AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca yaklaÅŸÄ±k bir ay sÃ¼ren tatbikata Katar SilahlÄ± Kuvvetleri'nden birliklerin de iÅŸtirak ettiÄŸi kaydedildi.

Daha Ã¶nce yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalarda tatbikat iÃ§erisinde yer alan katÄ±lÄ±mcÄ± Ã¼lkelere iliÅŸkin bilgi verilmemiÅŸti.

KÃ–RFEZ KRÄ°ZÄ°NDEN ARDINDAN BÄ°R Ä°LK

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Bin Åžahin'in, Katar ile bazÄ± Arap Ã¼lkeleri arasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±l Ã¶nce baÅŸlayan KÃ¶rfez krizinden bu yana Suudi Arabistan'Ä± ziyaret eden ilk Ã¼st dÃ¼zey KatarlÄ± yetkili olduÄŸu belirtiliyor.

TÃ¼rkiye'nin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± "1. Ortak KÃ¶rfez KalkanÄ±"nÄ±n eÄŸitim aÅŸamasÄ± 21 Mart'ta baÅŸlamÄ±ÅŸ, 1 Nisan'dan itibaren de fiili tatbikata geÃ§ilmiÅŸti.

Suudi Arabistan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n ev sahipliÄŸinde Ã¼lkenin doÄŸusundaki EÅŸ-Åžarkiye bÃ¶lgesinde gerÃ§ekleÅŸtirilen tatbikat, 16 Nisan'da dÃ¼zenlenen tÃ¶renle sona ermiÅŸti.

Suudi Arabistan, BirleÅŸik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve MÄ±sÄ±r yÃ¶netimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tÃ¼m diplomatik iliÅŸkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamalarÄ± KÃ¶rfez bÃ¶lgesinde krize yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.Â