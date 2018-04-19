01:16, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe

KadÄ±n'Ä±n bu ay gÃ¼ndemi 'GÃ¼zellik ve Estetik'





Bilimevi KadÄ±n Dergisi'nin 5. sayÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¼ndemi olan gÃ¼zellik algÄ±sÄ±, toplumun kabul ettiÄŸi standartlarÄ± yakalama arzusu, estetiÄŸin gerekliliÄŸi gibi konular alanlarÄ±nda uzman kiÅŸilerce konuÅŸulacak.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Panel, 28 Nisan 2018 gÃ¼nÃ¼ TÃ¼rkiye Yazarlar BirliÄŸi Ä°stanbul Åžubesi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilecek. ModeratÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ KÃ¼bra SÃ¶nmezÄ±ÅŸÄ±k'Ä±n yapacaÄŸÄ± panele Halide Ä°ncekara, Nurhayat KÄ±zÄ±lkan, Halime KÃ¶kÃ§e, Nevin MeriÃ§ ve Azize Dede KÄ±lÄ±Ã§ konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±lacak.Â Â Â

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