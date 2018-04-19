09:23, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe

Rusya, Baykonur uzay Ã¼ssÃ¼nden askeri uydu fÄ±rlattÄ±





Rusya, Kazakistanâ€™daki Baykonur uzay Ã¼ssÃ¼nden askeri uydu yolladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, askeri uydunun Moskova saatiyle 01.12'de Proton-M roketiyle Kazakistanâ€™daki Baykonur uzay Ã¼ssÃ¼nden baÅŸarÄ±yla fÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Uydunun Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Ã§Ä±karlarÄ± doÄŸrultusunda fÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, Rusya Hava Uzay Kuvvetleri Komutan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aleksandr Golovkoâ€™nun roketin Baykonurâ€™dan fÄ±rlatÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± komuta ettiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.